Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Ολυμπιακός: Ο Μάριους Μουαντιλμαντζί και η Εθνική Τσαντ που «σπανίζει» στο ελληνικό ποδόσφαιρο
Ολυμπιακός: Ο Μάριους Μουαντιλμαντζί και η Εθνική Τσαντ που «σπανίζει» στο ελληνικό ποδόσφαιρο
Ο 28χρονος Αφρικανός επιθετικός που είναι η τελευταία μεταγραφή των «ερυθρόλευκων» είναι ο δεύτερος ποδοσφαιριστής από το Τσαντ που θα αγωνιστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα
Στη Stoiximan Super League ως συνήθως υπάρχει ένα... μωσαϊκό από ξένους ποδοσφαιριστές διαφόρων εθνικοτήτων.
Ωστόσο η αλήθεια είναι ότι στο ελληνικό πρωτάθλημα σπάνια συναντάμε αθλητές από χώρες όπως το εξωτικό Τσαντ απ' όπου κατάγεται ο Μάριους Μουαντιλμαντζί.
Το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, αγωνιζόταν στην Σαμσουνσπόρ από τον Ιούλιο του 2023 καταγράφοντας συνολικά 119 συμμετοχές με την τουρκική ομάδα με 44 γκολ και 13 ασσίστ.
Την περσινή σεζόν ο Μουαντιλμαντζί πέτυχε 23 γκολ και εφτά ασσίστ σε όλες τις διοργανώσεις (πρωτάθλημα, Κύπελλο, Conference League) και η συνολική του εξαιρετική εικόνα προκάλεσε το ενδιαφέρον της ομάδας του Πειραιά που έψαχνε παντού για τον αντικαταστάτη του Ελ Κααμπί.
Ο Μάριους Μουαντιλμαντζί με ύψος 1.90 είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής από το Τσαντ που θα φορέσει την ερυθρόλευκη φανέλα, αλλά δεν είναι ο πρώτος με καταγωγή από την αφρικανική χώρα που θα αγωνιστεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Βλέπετε έχει προηγηθεί ο αξιότιμος κύριος Αζράκ Μαχαμάτ…. Για όσους δεν λέει κάτι το όνομα του πρόκειται για κεντρικό χαφ ο οποίος αγωνίστηκε σε Λεβαδειακό και τον Πλατανιά (τις περιόδους 2014-2015 και 2015-2016) όντας ο πρώτος ποδοσφαιριστής από το Τσαντ που βρέθηκε στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Ωστόσο η αλήθεια είναι ότι στο ελληνικό πρωτάθλημα σπάνια συναντάμε αθλητές από χώρες όπως το εξωτικό Τσαντ απ' όπου κατάγεται ο Μάριους Μουαντιλμαντζί.
Το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, αγωνιζόταν στην Σαμσουνσπόρ από τον Ιούλιο του 2023 καταγράφοντας συνολικά 119 συμμετοχές με την τουρκική ομάδα με 44 γκολ και 13 ασσίστ.
Την περσινή σεζόν ο Μουαντιλμαντζί πέτυχε 23 γκολ και εφτά ασσίστ σε όλες τις διοργανώσεις (πρωτάθλημα, Κύπελλο, Conference League) και η συνολική του εξαιρετική εικόνα προκάλεσε το ενδιαφέρον της ομάδας του Πειραιά που έψαχνε παντού για τον αντικαταστάτη του Ελ Κααμπί.
Ο Μάριους Μουαντιλμαντζί με ύψος 1.90 είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής από το Τσαντ που θα φορέσει την ερυθρόλευκη φανέλα, αλλά δεν είναι ο πρώτος με καταγωγή από την αφρικανική χώρα που θα αγωνιστεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Βλέπετε έχει προηγηθεί ο αξιότιμος κύριος Αζράκ Μαχαμάτ…. Για όσους δεν λέει κάτι το όνομα του πρόκειται για κεντρικό χαφ ο οποίος αγωνίστηκε σε Λεβαδειακό και τον Πλατανιά (τις περιόδους 2014-2015 και 2015-2016) όντας ο πρώτος ποδοσφαιριστής από το Τσαντ που βρέθηκε στο ελληνικό πρωτάθλημα.
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