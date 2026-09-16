Γιαμπουσέλε: «Ο Ομπράντοβιτς σημαντικός λόγος που υπέγραψα στον Παναθηναϊκό», βίντεο

Πιστεύω ότι για τους φίλους του μπάσκετ και για όσους παρακολουθούσαν, σίγουρα δεν ήταν καλή εικόνα. Αλλά αυτό ανήκει στο παρελθόν. Αποδέχομαι ότι κάνω λάθη, μαθαίνω από αυτά και προχωράω».Τέλος για την ομάδα και τους φιλάθλους της είπε: «Δεν θέλω φυσικά να το πω δυνατά, αλλά είναι σίγουρα μία από τις καλύτερες ομάδες στις οποίες έχω υπάρξει και φυσικά όλη η πίεση θα είναι πάνω μας, γιατί όλοι θα κοιτάζουν εμάς και θα ρωτούν: “ Τι θα κάνετε φέτος;”.Δεν θέλω ποτέ να προτρέχω. Θα ανταγωνιστούμε, θα προσπαθήσουμε να γίνουμε η καλύτερη ομάδα που μπορούμε, να κερδίσουμε παιχνίδια, να κατακτήσουμε τρόπαια, να παίξουμε μαζί και να παλέψουμε για τη φανέλα που φοράμε».«Όταν παίζεις απέναντί τους (σ.σ. τους φιλάθλους), το αισθάνεσαι. Μετά αρχίζεις να σκέφτεσαι: “ Πώς θα είναι όταν θα παίζω για αυτούς;”.Θα είναι φοβερό. Αν θυμάστε το Final Four του 2024, ήμασταν μπροστά στο ημίχρονο και οι φίλαθλοι συνέχισαν να τους σπρώχνουν.Και ξαφνικά βρήκαν ένα ακόμη επίπεδο ενέργειας και κέρδισαν το παιχνίδι. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις τέτοιους φιλάθλους να σε στηρίζουν στα πάνω και στα κάτω.Πιστεύω ότι θα αποτελέσουν πολύ σημαντικό κομμάτι της σεζόν μας», ολοκλήρωσε.