Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Ο Καρέτσας επέστρεψε στις προπονήσεις της Ντόρτμουντ
Ο Καρέτσας επέστρεψε στις προπονήσεις της Ντόρτμουντ
Στις προπονήσεις της Μπορούσια Ντόρτμουντ επέστρεψε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας
Σημαντικό βήμα για την επάνοδο του στις αγωνιστικές δραστηριότητες της Ντόρτμουντ έκανε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Ο Έλληνας διεθνής είχε γίνει αναγκαστική αλλαγή στο παιχνίδι με τη Βιγιαρεάλ για το Champions League, αφού στο 25’ έπεσε στο έδαφος κρατώντας το στήθος του.
Ο Καρέτσας υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις που έδειξαν πρόβλημα στο κυκλοφοριακό. Πλέον μπήκε στις προπονήσεις και δείχνει ότι βρίσκεται κοντά στην επιστροφή του στη δράση.
Ο 18χρονος ποδοσφαιριστής είχε παρακολουθήσει από τις εξέδρες τον αγώνα με την Πάντερμπορν, ενώ όλο το προηγούμενο διάστημα έκανε ατομικές προπονήσεις. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ δημοσίευσε φωτογραφίες του χαμογελαστού Καρέτσα από την προπόνηση.
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