Ο Καρέτσας επέστρεψε στις προπονήσεις της Ντόρτμουντ

Σημαντικό βήμα για την επάνοδο του στις αγωνιστικές δραστηριότητες της Ντόρτμουντ έκανε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Ο Έλληνας διεθνής είχε γίνει αναγκαστική αλλαγή στο παιχνίδι με τη Βιγιαρεάλ για το Champions League, αφού στο 25’ έπεσε στο έδαφος κρατώντας το στήθος του.Ο Καρέτσας υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις που έδειξαν πρόβλημα στο κυκλοφοριακό. Πλέον μπήκε στις προπονήσεις και δείχνει ότι βρίσκεται κοντά στην επιστροφή του στη δράση.Ο 18χρονος ποδοσφαιριστής είχε παρακολουθήσει από τις εξέδρες τον αγώνα με την Πάντερμπορν, ενώ όλο το προηγούμενο διάστημα έκανε ατομικές προπονήσεις. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ δημοσίευσε φωτογραφίες του χαμογελαστού Καρέτσα από την προπόνηση.