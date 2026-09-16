Ο Καρέτσας επέστρεψε στις προπονήσεις της Ντόρτμουντ
SPORTS
Κωνσταντίνος Καρέτσας Μπορούσια Ντόρτμουντ

Ο Καρέτσας επέστρεψε στις προπονήσεις της Ντόρτμουντ

Στις προπονήσεις της Μπορούσια Ντόρτμουντ επέστρεψε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας

Ο Καρέτσας επέστρεψε στις προπονήσεις της Ντόρτμουντ

Σημαντικό βήμα για την επάνοδο του στις αγωνιστικές δραστηριότητες της Ντόρτμουντ έκανε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Ο Έλληνας διεθνής είχε γίνει αναγκαστική αλλαγή στο παιχνίδι με τη Βιγιαρεάλ για το Champions League, αφού στο 25’ έπεσε στο έδαφος κρατώντας το στήθος του.

Ο Καρέτσας υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις που έδειξαν πρόβλημα στο κυκλοφοριακό. Πλέον μπήκε στις προπονήσεις και δείχνει ότι βρίσκεται κοντά στην επιστροφή του στη δράση.

Ο 18χρονος ποδοσφαιριστής είχε παρακολουθήσει από τις εξέδρες τον αγώνα με την Πάντερμπορν, ενώ όλο το προηγούμενο διάστημα έκανε ατομικές προπονήσεις. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ δημοσίευσε φωτογραφίες του χαμογελαστού Καρέτσα από την προπόνηση.

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