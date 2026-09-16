Ποιος Άρης; Η Μπράιτον του Κωστούλα το πήγε στο… επόμενο επίπεδο
SPORTS

Ποιος Άρης; Η Μπράιτον του Κωστούλα το πήγε στο… επόμενο επίπεδο

Πόσο περίεργο είναι τελικά να κατεβαίνει μία ομάδα να παίξει με παίκτες από 11 διαφορετικές χώρες

Ποιος Άρης; Η Μπράιτον του Κωστούλα το πήγε στο… επόμενο επίπεδο
Στην Ελλάδα ο Μιχάλης Γρηγορίου επέλεξε να κατεβάσει τον Άρη στην Τούμπα για το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με τον ΠΑΟΚ με παίκτες από 11 διαφορετικές χώρες.

Η ιδιαίτερη… γεωγραφία της 11άδας του Άρη
Ο Βέλιο από την Πορτογαλία, ο Φαντιγκά από τη Σενεγάλη, ο Φαμπιάνο από τη Βραζιλία, ο Σούταλο από την Κροατία, ο Ρίτσαρντς από την Αγγλία, ο Γένσεν από τη Φινλανδία, ο Ντέλε Μπασίρου από τη Νιγηρία, ο Ράτσιτς από τη Σερβία, ο Γκαρέ από την Αργεντινή, ο Καντεβέρε από τη Ζιμπάμπουε και ο μοναδικός Έλληνας της 11αδας ήταν ο Γιάννης Γιαννιώτας.

Αλλαγές μπήκαν δύο Ισπανοί (Μορόν και Γκαρθία), ο Αργεντίνος Παλάσιος, ο Ιβοριανός Κουαμέ και ο Γάλλος Πετρίς.

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