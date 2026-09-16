Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Παιανία, επιχειρούν 60 πυροσβέστες και ένα ελικόπτερο
Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Παιανία, επιχειρούν 60 πυροσβέστες και ένα ελικόπτερο
Στην επιχείρηση συμμετέχουν τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα
Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Παιανία Αττικής.
Για την πυρκαγιά κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες, με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα.
Στην επιχείρηση συμμετέχει από αέρος ένα ελικόπτερο.
Για την πυρκαγιά κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες, με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα.
Στην επιχείρηση συμμετέχει από αέρος ένα ελικόπτερο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα