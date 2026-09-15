«Σεισμός» με Κριστιάνο Ρονάλντο: Το deal των 500 εκατ. που μπορεί ν’ αλλάξει το ποδόσφαιρο
SPORTS

«Σεισμός» με Κριστιάνο Ρονάλντο: Το deal των 500 εκατ. που μπορεί ν’ αλλάξει το ποδόσφαιρο

Μία τεράστια επιχειρηματική κίνηση βρίσκεται στα σκαριά στη Σαουδική Αραβία, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να ετοιμάζεται να περάσει από τον ρόλο του απόλυτου πρωταγωνιστή της Αλ Νασρ σε εκείνον του συνιδιοκτήτη της

«Σεισμός» με Κριστιάνο Ρονάλντο: Το deal των 500 εκατ. που μπορεί ν’ αλλάξει το ποδόσφαιρο
Όπως αναφέρει η A Bola επικαλούμενη πληροφορίες που έρχονται από τη Σαουδική Αραβία, ένα ισχυρό κονσόρτσιουμ πέντε μεγάλων επενδυτών προετοιμάζεται να καταθέσει επίσημη πρόταση για την εξαγορά της Αλ Νασρ από το Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο της Σαουδικής Αραβίας (PIF).

Και τα ονόματα που βρίσκονται πίσω από το σχέδιο προκαλούν αίσθηση.

Ρονάλντο και ιδιοκτήτης της Μίλαν στο μεγάλο deal

Η μεγάλη «βόμβα» της υπόθεσης αφορά τη σύνθεση του επενδυτικού σχήματος.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος αγωνίζεται στην Αλ Νασρ, εμφανίζεται ως ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της συμφωνίας, μαζί με τον Τζέρι Καρντινάλε, CEO της RedBird Capital Partners και ιδιοκτήτη της Μίλαν.

Στο κονσόρτσιουμ συμμετέχουν ακόμη οι ισχυροί επιχειρηματίες Ιμπραχίμ Αλ-Μουχαϊντίμπ, Μοχάμεντ Αλ-Χουραϊτζί και Σαράφ Αλ-Χαρίρι.

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