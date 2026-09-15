Ελληνική ναυτιλία: 6.822 πλοία και 679 νεότευκτα – Πώς οι μεγάλοι εφοπλιστές γίνονται ακόμα μεγαλύτεροι

Με 6.822 πλοία συνολικής χωρητικότητας 493,5 εκατ. dwt, 587 ναυτιλιακές εταιρείες και ένα ισχυρό ναυπηγικό πρόγραμμα 679 πλοίων και 60,4 εκατ. dwt, η ελληνική ναυτιλία περνά σε μια νέα φάση ανάπτυξης, με ολοένα μεγαλύτερο μέρος της δύναμής της να συγκεντρώνεται στους μεγάλους ομίλους. Η ετήσια έκθεση «Key Developments of Greek Shipping 2025/2026» της Petrofin Research, υπό τον Ted Petropoulos, καταγράφει αύξηση του ελληνικού στόλου κατά 1% σε όρους χωρητικότητας το 2025, αλλά κυρίως αποτυπώνει τη δυναμική που δημιουργεί το μεγάλο κύμα νεότευκτων που θα παραδίδεται τα επόμενα χρόνια.



Πίσω από τους συνολικούς αριθμούς βρίσκεται μια βαθύτερη αλλαγή στη δομή της ελληνικής ναυτιλίας. Μόλις 89 όμιλοι με στόλο άνω του 1 εκατ. dwt ελέγχουν πλέον το 80,81% της συνολικής ελληνικής χωρητικότητας, ενώ οι μικρότερες εταιρείες συνεχίζουν να υποχωρούν υπό το βάρος του αυξημένου λειτουργικού και κανονιστικού κόστους. Την ίδια ώρα, οι Έλληνες ανανεώνουν τους στόλους τους πουλώντας παλαιότερο tonnage σε υψηλές τιμές, επενδύουν δυναμικά σε LNG και κυρίως LPG carriers και εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί απέναντι στα εναλλακτικά καύσιμα, στρεφόμενοι εκ νέου σε συμβατικά Tier III πλοία.

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