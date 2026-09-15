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«Φρουτάκια» σε ίντερνετ-καφέ στην Ανάληψη της Θεσσαλονίκης οδήγησαν σε 13 συλλήψεις
«Φρουτάκια» σε ίντερνετ-καφέ στην Ανάληψη της Θεσσαλονίκης οδήγησαν σε 13 συλλήψεις
Σε 12 από τους 32 ηλεκτρονικούς υπολογιστές, που λειτουργούσαν, διεξάγονταν παράνομα τυχερά παιχνίδια
Σε παράνομο χώρο διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών, τύπου «φρουτάκια», είχε μετατραπεί ίντερνετ-καφέ στην περιοχή της Ανάληψης, στη Θεσσαλονίκη, όπως αποκάλυψε αστυνομικός έλεγχος.
Κατά τη διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποίησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου - Αναλήψεως συνελήφθησαν συνολικά 13 άτομα, ηλικίας από 31 έως 84 ετών (4 άντρες - 8 γυναίκες). Ανάμεσα στους συλληφθέντες, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., είναι ο προσωρινά υπεύθυνος τού καταστήματος, 31 ετών, και 12 πελάτες, ενώ ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης αναζητείται.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, σε 12 από τους 32 ηλεκτρονικούς υπολογιστές, που λειτουργούσαν, διεξάγονταν παράνομα τυχερά παιχνίδια και κατασχέθηκαν. Επίσης, κατασχέθηκε κεντρική μονάδα ελέγχου και διαχείρισης (server), μέσω της οποίας διενεργούνταν τα παράνομα παίγνια και το χρηματικό ποσό των 100 ευρώ ως προερχόμενο απ' αυτά.
Κατά τη διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποίησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου - Αναλήψεως συνελήφθησαν συνολικά 13 άτομα, ηλικίας από 31 έως 84 ετών (4 άντρες - 8 γυναίκες). Ανάμεσα στους συλληφθέντες, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., είναι ο προσωρινά υπεύθυνος τού καταστήματος, 31 ετών, και 12 πελάτες, ενώ ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης αναζητείται.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, σε 12 από τους 32 ηλεκτρονικούς υπολογιστές, που λειτουργούσαν, διεξάγονταν παράνομα τυχερά παιχνίδια και κατασχέθηκαν. Επίσης, κατασχέθηκε κεντρική μονάδα ελέγχου και διαχείρισης (server), μέσω της οποίας διενεργούνταν τα παράνομα παίγνια και το χρηματικό ποσό των 100 ευρώ ως προερχόμενο απ' αυτά.
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