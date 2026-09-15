The Football Show: Ο Μπόρχα Ιγκλέσιας και ο Ολυμπιακός, ο τραυματισμός του Ταμπόρδα και οι μεταγραφές που ψάχνουν ΠΑΟΚ και Άρης

Ο προβληματισμός στην ΑΕΚ για τις εκτός έδρας αποτυχίες στο πρωτάθλημα και η πορεία του ΟΦΗ εντός και εκτός Ελλάδος

Στο «The Football Show» της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου: Ποια η σχέση του Μπόρχα Ιγκλεσιας με τον Ντόναλντ Τραμπ



Ο μεταγραφικός στόχος του Ολυμπιακού, η χειραψία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ και η σχέση του με τον τεχνικό διευθυντή των «ερυθρόλευκων», Αντόνιο Κορδόν.



Απευθείας από την πλατεία Αριστοτέλους τα τελευταία νέα, αγωνιστικά και μεταγραφικά, ΠΑΟΚ και Άρη και οι εορταστικές εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια της ΕΠΟ.



Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας



Στο «The Football Show» By Stoiximan της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου (13:00-15:00) μέσα από το protothema.gr:



Η αναζήτηση του Ολυμπιακού για επιθετικό και το… φλερτ με τον πρωταθλητή κόσμου με την Ισπανία, Μπόρχα Ιγκλεσιας.



Οι νέες μεταγραφές ΠΑΟΚ και Άρη και οι εορταστικές εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια ΕΠΟ στην πλατεία Αριστοτέλους. Απευθείας σύνδεση.



Πόσο θα λείψει ο Ταμπόρδα από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού.



Απευθείας σύνδεση με την Κρήτη για τα μεθεόρτια της νίκης του ΟΦΗ επί του Ολυμπιακού και την προσμονή της ευρωπαϊκής πρεμιέρας του Χρήστου Κόντη.



Ο προβληματισμός στην ΑΕΚ για τις εκτός έδρας αποτυχίες στο πρωτάθλημα.



Τι έγινε στις Media Day Παναθηναϊκου και ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Η κάμερα της εκπομπής ήταν παρούσα και σας μεταφέρει το κλίμα και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών.



Την εκπομπή παρουσιάζουν ο Μιχάλης Τσόχος, ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου και ο Γιαννίκος Δούσκας αλλά και ο Άκης Ζήκος.



Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ



Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ



Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό



Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό



Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ



Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη



Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού



Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού



Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ



Νέα στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη



Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.



Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.