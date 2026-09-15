VinFast VF 2: Το ηλεκτρικό των 7.000 ευρώ
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VinFast VF 2: Το ηλεκτρικό των 7.000 ευρώ

To μικροσκοπικό μοντέλο της βιετναμέζικης εταιρείας ενδέχεται να κυκλοφορήσει και στην ευρωπαϊκή αγορά.

VinFast VF 2: Το ηλεκτρικό των 7.000 ευρώ
UPD:
Η εποχή των μικρών και πραγματικά προσιτών αυτοκινήτων φαίνεται πως επιστρέφει. Και η VinFast θέλει να πάρει θέση σε αυτή την αγορά με ένα μοντέλο που δύσκολα περνά απαρατήρητο, το VF 2, ένα μικροσκοπικό ηλεκτρικό όχημα.

Η VinFast έχει ήδη κάνει αρκετά φιλόδοξα βήματα στις διεθνείς αγορές, χωρίς όμως τα αποτελέσματα να είναι μέχρι σήμερα αυτά που περίμενε. Αυτό, πάντως, δεν φαίνεται να την πτοεί. Αντίθετα, αφήνει πλέον ανοιχτό το ενδεχόμενο το νέο της microcar να περάσει τα σύνορα του Βιετνάμ και να φτάσει κάποια στιγμή στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ.



Η εισαγωγική εταιρεία της VinFast στον Καναδά, μάλιστα, έκανε ειδική αναφορά στην επιστροφή των microcars, επικαλούμενη την επιτυχία μοντέλων όπως τα Citroën Ami και Fiat Topolino. Και κάπου εκεί εμφανίζεται το VF 2, με τις διαστάσεις του να αποκαλύπτουν τον πραγματικό του χαρακτήρα (μήκος 3,09 μέτρα, πλάτος 1,50 μ., ύψος 1,66 μ., ενώ το μεταξόνιο φτάνει τα 2,06 μ.).

Για να γίνει αντιληπτό πόσο μικρό είναι, αρκεί μία σύγκριση με το Fiat 500e, το οποίο είναι 54 εκατοστά μακρύτερο. Με άλλα λόγια, μιλάμε για ένα αυτοκίνητο που μπορεί να κινηθεί και να παρκάρει σχεδόν παντού, με το αποτύπωμά του στην πόλη να είναι ελάχιστο.


Και όμως, παρά τις λιλιπούτειες διαστάσεις, το VF 2 μπορεί να φιλοξενήσει τρεις επιβάτες, συν τον οδηγό. Το ακόμη πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι η τιμή. Στο Βιετνάμ κοστίζει 7.210 δολάρια (7.000 ευρώ).

Φυσικά, δεν πρόκειται για ένα αυτοκίνητο που προσπαθεί να εντυπωσιάσει με πολυτέλεια. Ακόμη και σε αυτή την τιμή, όμως, διαθέτει LED προβολείς, κλιματισμό, οθόνη 7 ιντσών και ζάντες αλουμινίου 13 ιντσών. Στον εξοπλισμό ασφαλείας περιλαμβάνονται αερόσακος οδηγού, ABS και σύστημα ελέγχου πρόσφυσης.

Η κίνηση εξασφαλίζεται από έναν τοποθετημένο στον πίσω άξονα ηλεκτροκινητήρα, ο οποίος αποδίδει 30 kW (41 ίπποι) και 65 Nm ροπής. Η ενέργεια αποθηκεύεται σε μια μπαταρία χωρητικότητας 18,3 kWh, με την επίσημη αυτονομία κατά NEDC να φτάνει τα 210 χλμ. Το VF 2 μπορεί να φορτίσει σε ταχυφορτιστή DC ισχύος 24 kW με την διαδικασία από 10% έως 70% να απαιτεί περίπου 34 λεπτά.
UPD:

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