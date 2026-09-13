Γρηγορίου μετά την ήττα του Άρη στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ: «Δεν περίμενα τόσο κακή διαιτησία»
SPORTS
Άρης ΠΑΟΚ Μιχάλης Γρηγορίου

Γρηγορίου μετά την ήττα του Άρη στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ: «Δεν περίμενα τόσο κακή διαιτησία»

Όσα δήλωσε ο Έλληνας τεχνικός μετά την ήττα του Άρη στην Τούμπα

Γρηγορίου μετά την ήττα του Άρη στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ: «Δεν περίμενα τόσο κακή διαιτησία»
8 ΣΧΟΛΙΑ
Μιλώντας στα κανάλια Novasports μετά την ήττα του Άρη από τον ΠΑΟΚ, ο Μιχάλης Γρηγορίου είπε αρχικά ότι… «στα πρώτα τριάντα λεπτά ήμασταν μακράν καλύτερη ομάδα.

Δεν βρήκαμε γκολ και θέλω να δω αν υπάρχει φάουλ πριν το πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ. Το δεύτερο γκολ ήρθε από δικό μας λάθος, από δική μας αδράνεια.

Στο δεύτερο ημίχρονο, δεν μπορώ να πω περισσότερα γιατί πάλι καλύτερη ομάδα», είπε και αναφέρθηκε στη διαιτησία.

«Δεν είναι άλλοθι για την ήττα αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τη σημερινή διαιτησία.

Φέρνουν ξένους διαιτητές και… Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο ενώ δεν ξέρω αν υπάρχει δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Κένι πέρα από μια φάση με τον Κόστα. Δεν θυμάμαι να πήραμε φάουλ στο δεύτερο ημίχρονο.

Φέρανε τέτοιου είδους ξένες διαιτησίες για να διαιτητεύουν το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και είναι αυτή η εικόνα;

Όπως κάθε ομάδα, έτσι κι εμείς, αυτό που δικαιούμαστε πρέπει να το παίρνουμε.

Δεν είναι άλλοθι, δεν είμαι εξάλλου από τους ανθρώπους που δικαιολογούν ήττα μέσα από τη διαιτησία αλλά δεν περίμενα τόσο κακή διαιτησία».
8 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πριν σβήσουμε το φως του

Πριν σβήσουμε το φως του

Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.

Η επετειακή συνταγή του φετινού Spetses Mini Marathon

Η Μαρίνα-Λύδα Κουταρέλλη και η Τίνα Κίκιζα βρέθηκαν στην ίδια κουζίνα, έβαλαν τις ποδιές τους και ετοίμασαν μια αυθεντική σπετσιώτικη συνταγή με αφορμή το φετινό Spetses Mini Marathon

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης