Η Μπαρτσελόνα 4-2 τη Λεβάντε, πεντάρα της Μπράιτον με σκόρερ Κωστούλα, διπλό της Σίτι στο ντέρμπι του Μάντσεστερ, δείτε γκολ από την Ευρώπη
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Η Μπαρτσελόνα 4-2 τη Λεβάντε, πεντάρα της Μπράιτον με σκόρερ Κωστούλα, διπλό της Σίτι στο ντέρμπι του Μάντσεστερ, δείτε γκολ από την Ευρώπη

H Λεψία 5-0 το Αμβούργο, η Μπάγερν 2-1 την Έλβερσμπεργκ, η Νάπολί 1-0 τη Μπολόνια, η Χετάφε 1-1 με τη Λα Κορόυνια

Η Μπαρτσελόνα 4-2 τη Λεβάντε, πεντάρα της Μπράιτον με σκόρερ Κωστούλα, διπλό της Σίτι στο ντέρμπι του Μάντσεστερ, δείτε γκολ από την Ευρώπη
Η Μάντσεστερ Σίτι δείχνει ότι δεν έχει χάσει την ταυτότητά της από τη στιγμή που αποχώρησε ο Πεπ Γκουαρδιόλα. 

Η ομάδα του Μαρέσκα έφυγε με το διπλό από ντέρμπι του Μάντσεστερ, 1-0 τη Γιουνάιτεντ με γκολ του Χάαλαντ. 

Η Μπράιτον με σκόρερ τον Κωστούλα, νίκησε 5-0 την Κόβεντρι εκτός έδρας και είναι στην 4η θέση της Premier League

Στη Bundesliga η Μπάγερν φλέρταρε ξανά με τη γκέλα αλλά τελικά έφυγε νικήτρια από την έδρα της Έλβερσμπεργκ με 2-1.  Η Λειψία διέλυσε 5-0 το Αμβούργο. 

Στη La Liga  η Μπαρτσελόνα έδωσε ακόμα μια παράσταση παραγωγικού ποδοσφαίρου, επικράτησε 4-2 της Λεβάντε εκτός έδρας. Η Χετάφε έμεινε στο 1-1 με την Ντεπορτίβο Λα Κορούνια.

Στη Serie A η Νάπολι επέστρεψε στις νίκες, νίκησε 1-0 την Μπολόνια. Η Λέτσε έκαμψε την αντίσταση της Μόντσα σε ματσάρα, με 3-2. 


Premier League (4η αγωνιστική)

Άστον Βίλα-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2 (74' Άλισον - 46' Ντελάπ, 88' Ιγκόρ Ζεσούς) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπόρνμουθ-Μπρέντφορντ 2-2 (38' Κλάιφερτ, 52' Ταβερνίερ - 34', 56' Σαντέ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ 
Τσέλσι-Χαλ 2-2 (7' Ρότζερς, 66' Ζοάο Πέδρο - 28', 34' Μπελουμί) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Κρίσταλ Πάλας-Ίπσουιτς 2-3 (14 Χαλαϊλί, 75' Λάρσεν - 23' Έμερσον, 45' Ντέιβις, 90' Φλέμινγκ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ 
Λίβερπουλ-Φούλαμ 0-0 - Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα 
Τότεναμ-Έβερτον 0-0 - Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα
Σάντερλαντ-Άρσεναλ 0-2 (58' Μπρούνο Γκιμαράες, 90'+7 πέν.)

Σάντερλαντ - Άρσεναλ: 0-2 (MD 4, 12/09/2026)

Κόβεντρι-Μπράιτον 0-5 (36' Κωστούλας, 51' Γιαλκουγιέ, 69' πέν. Γκρος, 83' Νταν, 90'+4' Αγιάρι)

Κόβεντρι - Μπράιτον: 0-5 (MD4, 13/09/2026)

Μάντσεστερ Γ.-Μάντσεστερ Σίτι 0-1 (60' Χάαλαντ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Μάντσεστερ Σίτι: 0-1 (MD 4, 13/09/2026)
Κλείσιμο

Λιντς-Νιούκαστλ 14/09


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)

Άρσεναλ 12
Μάντσεστερ Σίτι 12
Χαλ 8
Μπράιτον 7
Τσέλσι 7
Μπρέντφορντ 6
Λίβερπουλ 6
Έβερτον 6
Ίπσουιτς 6
Νιούκαστλ 5 -3αγ.
Λιντς 5 -3αγ.
Νότιγχαμ Φόρεστ 5
Μάντσεστερ Γ. 4
Σάντερλαντ 4
Μπόρνμουθ 3
Κρίσταλ Πάλας 3
Τότεναμ 2
Φούλαμ 1
Άστον Βίλα 1
Κόβεντρι 0



Bundesliga - 3η αγωνιστική 

Ουνιόν Βερολίνου-Σάλκε 1-3 (90'+6' Σκάρκε - 25' Γκόσενς, 46' Αουτσίτσε, 90'+13' Βέμπερ)

Wonderful Volley from Gosens | UNION BERLIN - SCHALKE 04 | Highlights | Matchday 3 – Bundesliga


Ντόρτμουντ-Πάντερμπορν 3-0 (5' Σίλβα, 80', 88' Ενμετσά)

Goal Of The Season?! | BORUSSIA DORTMUND - SC PADERBORN | Highlights | Matchday 3 – Bundesliga

Χόφενχαϊμ-Στουτγάρδη 2-1 (13', 67' Χλόζεκ - 48' Μίτελσταντ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ 

Φράιμπουργκ-Γκλάντμπαχ 5-0 (23', 79' Ένγκελχαρντ, 29', 77' Ματάνοβιτς, 86' Έγκεσταϊν) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Άουγκσμπουργκ-Λεβερκούζεν 2-2 (50', 55' Γκρέγκοριτς - 18' Κοφανέ, 89' Σικ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Μάιντς-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 1-3 (89' Τίετζ - 9', 60' Ουζούν, 45'+1' Μπουρκάρντ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Κολωνία-Βέρντερ Βρέμης 1-1 (Μάινα 11' - Φίλκρουγκ 69') - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Λειψία-Αμβούργο 5-0 (17' Γκομίς, 28' Νούσα, 72' Όρμπαν, 74' Ενκουνκού, 79' Ρ. Καρντόσο)

PURE DOMINANCE BY RB! | RB LEIPZIG - HAMBURGER SV | Highlights | Matchday 3 – Bundesliga 2026/27

Έλφερσμπεργκ-Μπάγερν Μονάχου 1-2 (61' Κρατενμάχερ - 26' Καρλ, 72' Κέιν)

First Goal of the Season for Kane | SV ELVERSBERG - FC BAYERN | Highlights | Matchday 3 – Bundesliga



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)

Φράιμπουργκ 9
Ντόρτμουντ 9
Άουγκσμπουργκ 7
Μπάγερν Μονάχου 7
Λειψία 6
Έλφερσμπεργκ 6
Λεβερκούζεν 4
Μάιντς 4
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 4
Βέρντερ Βρέμης 4
Σάλκε 4
Κολωνία 4
Χοφενχάιμ 3
Στουτγκάρδη 3
Πάντερμπορν 1
Ουνιόν Βερολίνου 1
Γκλάντμπαχ 0
Αμβούργο 0



La Liga - 5η αγωνιστική

Σεβίλλη-Βαλένθια 1-0 (81' Ιγκλέσιας)

SEVILLA FC 1 - 0 VALENCIA CF | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Σανταντέρ-Αλαβές 2-1 (38', 53' Ζαμπίρι - 18' Κόσκι)

R. RACING CLUB 2 - 1 DEPORTIVO ALAVÉS | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Οσασούνα-Εσπανιόλ 0-2 (3', 17' Ρομπέρτο Φερνάντες)

CA OSASUNA 0 - 2 RCD ESPANYOL | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ελτσε 1-1 (Ι. Γουίλιαμς 79' - Μπουονανότε 50 πεν.)  

ATHLETIC CLUB 1 - 1 ELCHE CF | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Ρεάλ Μαδρίτης-Ράγιο Βαγεκάνο 4-1 (14'πέν, 90'+1 Μπαπέ, 17' Καρέρας, 35΄Μπέλιγχαμ - 51' Καμέλο)

REAL MADRID 4 - 1 RAYO VALLECANO | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Θέλτα-Μάλαγα 1-1 (41' Γιούτγκλα - 84' Νίνιο)

CELTA 1 - 1 MÁLAGA CF | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Λεβάντε-Μπαρτσελόνα 2-4 (79' Ρομέρο, 88' Μπρούγκι - 5' Έσπαρτ, 19',48' πέν. Γιαμάλ, 90'+3 Αντεγέμι)

LEVANTE UD 2 - 4 FC BARCELONA | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Χετάφε-Λα Κορούνια 1-1 (66' Τέρατς - 77' Ομπαμεγιάνγκ)

GETAFE CF 1 - 1 RC DEPORTIVO | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Σοσιεδάδ-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-3 (84' πέν. Γκριμάλντο, 90' Γκριμάλντο, 90'+5 Σιμεόνε)

REAL SOCIEDAD 0 - 3 ATLÉTICO DE MADRID | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Βιγιαρεάλ-Μπέτις 14/09

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 5 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 15
Ρεάλ Μαδρίτης 12
Αλαβές 10
Ατλέτικο Μαδρίτης 10
Σεβίλλη 10
Λα Κορούνια 9
Μπέτις 9 -4αγ.
Εσπανιόλ 7
Αθλέτικ Μπιλμπάο 7
Σανταντέρ 7
Σοσιεδάδ 7 -6αγ.
Οσασούνα 7
Λεβάντε 5
Χετάφε 5
Θέλτα 4 -6αγ.
Ράγιο Βαγεκάνο 4
Μάλαγα 3
Βιγιαρεάλ 2 -4αγ.
Έλτσε 2
Βαλένθια 1




Serie A - 4η αγωνιστική

Βενέτσια-Φιορεντίνα 2-4 (22' Άνταμς, 86' Χάιναουτ - 29', 30' 84' Μασταντουόνο, 66' Πελεγκρίνο)


Τζένοα-Φροζινόνε 1-1 (50' Βάσκες - 14' Κβερνάτζε)


Λάτσιο-Μίλαν 2-2 (10' Καντσελιέρι, 37' Νοσλίν - 65', 67' Μορέιρα)


Αταλάντα-Κάλιαρι 1-2

Cagliari Cause Huge Upset | ATALANTA-CAGIARI | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27

Λέτσε-Μόντσα 3-2 (3', 21' Κουλιμπαλί, 10' Τιάγκο Γκαμπριέλ - 20' Μάνγκας, 89' Σεμπάγιος)

Lecce Claim Win in Five-Goal Thriller! | LECCE-MONZA | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27

Νάπολι-Μπολόνια 1-0 (66' Λομπότκα)

Lobotka Edges Bologna | NAPOLI-BOLOGNA | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27

Σασουόλο-Γιουβέντους 3-2 (65΄ Εσπόζιτο, 89΄ Μπάουι, 90+4΄ Άτζιτς - 82΄, 90+1΄ Ζέγκροβα)

Former Bianconero Stuns Juve! | SASSUOLO-JUVENTUS | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27


Κόμο-Πάρμα 14/09
Τορίνο-Ρόμα 14/09
Ίντερ-Ουντινέζε 14/09

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)

Λάτσιο 10
Ρόμα 9 -3αγ.
Ίντερ 9 -3αγ.
Κάλιαρι 9
Μίλαν 8
Κόμο 7 -3αγ.
Γιουβέντους 7 -3αγ.
Φροζινόνε 7
Νάπολι 6
Αταλάντα 6
Λέτσε 6
Ουντινέζε 4 -3αγ.
Σασουόλο 4 -3αγ.
Τορίνο 3 -3αγ.
Φιορεντίνα 3
Πάρμα 1 -3αγ.
Μπολόνια 1
Μόντσα 1
Τζένοα 1
Βενέτσια 0

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