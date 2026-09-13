Η Μπαρτσελόνα 4-2 τη Λεβάντε, πεντάρα της Μπράιτον με σκόρερ Κωστούλα, διπλό της Σίτι στο ντέρμπι του Μάντσεστερ, δείτε γκολ από την Ευρώπη
Η Μπαρτσελόνα 4-2 τη Λεβάντε, πεντάρα της Μπράιτον με σκόρερ Κωστούλα, διπλό της Σίτι στο ντέρμπι του Μάντσεστερ, δείτε γκολ από την Ευρώπη
H Λεψία 5-0 το Αμβούργο, η Μπάγερν 2-1 την Έλβερσμπεργκ, η Νάπολί 1-0 τη Μπολόνια, η Χετάφε 1-1 με τη Λα Κορόυνια
Η Μάντσεστερ Σίτι δείχνει ότι δεν έχει χάσει την ταυτότητά της από τη στιγμή που αποχώρησε ο Πεπ Γκουαρδιόλα.
Η ομάδα του Μαρέσκα έφυγε με το διπλό από ντέρμπι του Μάντσεστερ, 1-0 τη Γιουνάιτεντ με γκολ του Χάαλαντ.
Η Μπράιτον με σκόρερ τον Κωστούλα, νίκησε 5-0 την Κόβεντρι εκτός έδρας και είναι στην 4η θέση της Premier League.
Στη Bundesliga η Μπάγερν φλέρταρε ξανά με τη γκέλα αλλά τελικά έφυγε νικήτρια από την έδρα της Έλβερσμπεργκ με 2-1. Η Λειψία διέλυσε 5-0 το Αμβούργο.
Στη La Liga η Μπαρτσελόνα έδωσε ακόμα μια παράσταση παραγωγικού ποδοσφαίρου, επικράτησε 4-2 της Λεβάντε εκτός έδρας. Η Χετάφε έμεινε στο 1-1 με την Ντεπορτίβο Λα Κορούνια.
Στη Serie A η Νάπολι επέστρεψε στις νίκες, νίκησε 1-0 την Μπολόνια. Η Λέτσε έκαμψε την αντίσταση της Μόντσα σε ματσάρα, με 3-2.
Premier League (4η αγωνιστική)
Άστον Βίλα-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2 (74' Άλισον - 46' Ντελάπ, 88' Ιγκόρ Ζεσούς) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπόρνμουθ-Μπρέντφορντ 2-2 (38' Κλάιφερτ, 52' Ταβερνίερ - 34', 56' Σαντέ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Τσέλσι-Χαλ 2-2 (7' Ρότζερς, 66' Ζοάο Πέδρο - 28', 34' Μπελουμί) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Κρίσταλ Πάλας-Ίπσουιτς 2-3 (14 Χαλαϊλί, 75' Λάρσεν - 23' Έμερσον, 45' Ντέιβις, 90' Φλέμινγκ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Λίβερπουλ-Φούλαμ 0-0 - Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα
Τότεναμ-Έβερτον 0-0 - Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα
Σάντερλαντ-Άρσεναλ 0-2 (58' Μπρούνο Γκιμαράες, 90'+7 πέν.)
Κόβεντρι-Μπράιτον 0-5 (36' Κωστούλας, 51' Γιαλκουγιέ, 69' πέν. Γκρος, 83' Νταν, 90'+4' Αγιάρι)
Μάντσεστερ Γ.-Μάντσεστερ Σίτι 0-1 (60' Χάαλαντ)
Λιντς-Νιούκαστλ 14/09
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
Άρσεναλ 12
Μάντσεστερ Σίτι 12
Η ομάδα του Μαρέσκα έφυγε με το διπλό από ντέρμπι του Μάντσεστερ, 1-0 τη Γιουνάιτεντ με γκολ του Χάαλαντ.
Η Μπράιτον με σκόρερ τον Κωστούλα, νίκησε 5-0 την Κόβεντρι εκτός έδρας και είναι στην 4η θέση της Premier League.
Στη Bundesliga η Μπάγερν φλέρταρε ξανά με τη γκέλα αλλά τελικά έφυγε νικήτρια από την έδρα της Έλβερσμπεργκ με 2-1. Η Λειψία διέλυσε 5-0 το Αμβούργο.
Στη La Liga η Μπαρτσελόνα έδωσε ακόμα μια παράσταση παραγωγικού ποδοσφαίρου, επικράτησε 4-2 της Λεβάντε εκτός έδρας. Η Χετάφε έμεινε στο 1-1 με την Ντεπορτίβο Λα Κορούνια.
Στη Serie A η Νάπολι επέστρεψε στις νίκες, νίκησε 1-0 την Μπολόνια. Η Λέτσε έκαμψε την αντίσταση της Μόντσα σε ματσάρα, με 3-2.
Premier League (4η αγωνιστική)
Άστον Βίλα-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2 (74' Άλισον - 46' Ντελάπ, 88' Ιγκόρ Ζεσούς) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπόρνμουθ-Μπρέντφορντ 2-2 (38' Κλάιφερτ, 52' Ταβερνίερ - 34', 56' Σαντέ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Τσέλσι-Χαλ 2-2 (7' Ρότζερς, 66' Ζοάο Πέδρο - 28', 34' Μπελουμί) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Κρίσταλ Πάλας-Ίπσουιτς 2-3 (14 Χαλαϊλί, 75' Λάρσεν - 23' Έμερσον, 45' Ντέιβις, 90' Φλέμινγκ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Λίβερπουλ-Φούλαμ 0-0 - Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα
Τότεναμ-Έβερτον 0-0 - Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα
Σάντερλαντ-Άρσεναλ 0-2 (58' Μπρούνο Γκιμαράες, 90'+7 πέν.)
Κόβεντρι-Μπράιτον 0-5 (36' Κωστούλας, 51' Γιαλκουγιέ, 69' πέν. Γκρος, 83' Νταν, 90'+4' Αγιάρι)
Μάντσεστερ Γ.-Μάντσεστερ Σίτι 0-1 (60' Χάαλαντ)
Λιντς-Νιούκαστλ 14/09
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
Άρσεναλ 12
Μάντσεστερ Σίτι 12
Χαλ 8
Μπράιτον 7
Τσέλσι 7
Μπρέντφορντ 6
Λίβερπουλ 6
Έβερτον 6
Ίπσουιτς 6
Νιούκαστλ 5 -3αγ.
Λιντς 5 -3αγ.
Νότιγχαμ Φόρεστ 5
Μάντσεστερ Γ. 4
Σάντερλαντ 4
Μπόρνμουθ 3
Κρίσταλ Πάλας 3
Τότεναμ 2
Φούλαμ 1
Άστον Βίλα 1
Κόβεντρι 0
Bundesliga - 3η αγωνιστική
Ουνιόν Βερολίνου-Σάλκε 1-3 (90'+6' Σκάρκε - 25' Γκόσενς, 46' Αουτσίτσε, 90'+13' Βέμπερ)
Ντόρτμουντ-Πάντερμπορν 3-0 (5' Σίλβα, 80', 88' Ενμετσά)
Χόφενχαϊμ-Στουτγάρδη 2-1 (13', 67' Χλόζεκ - 48' Μίτελσταντ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Φράιμπουργκ-Γκλάντμπαχ 5-0 (23', 79' Ένγκελχαρντ, 29', 77' Ματάνοβιτς, 86' Έγκεσταϊν) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Άουγκσμπουργκ-Λεβερκούζεν 2-2 (50', 55' Γκρέγκοριτς - 18' Κοφανέ, 89' Σικ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μάιντς-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 1-3 (89' Τίετζ - 9', 60' Ουζούν, 45'+1' Μπουρκάρντ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Κολωνία-Βέρντερ Βρέμης 1-1 (Μάινα 11' - Φίλκρουγκ 69') - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Λειψία-Αμβούργο 5-0 (17' Γκομίς, 28' Νούσα, 72' Όρμπαν, 74' Ενκουνκού, 79' Ρ. Καρντόσο)
Έλφερσμπεργκ-Μπάγερν Μονάχου 1-2 (61' Κρατενμάχερ - 26' Καρλ, 72' Κέιν)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)
Φράιμπουργκ 9
Ντόρτμουντ 9
Άουγκσμπουργκ 7
Μπάγερν Μονάχου 7
Λειψία 6
Έλφερσμπεργκ 6
Λεβερκούζεν 4
Μάιντς 4
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 4
Βέρντερ Βρέμης 4
Σάλκε 4
Κολωνία 4
Χοφενχάιμ 3
Στουτγκάρδη 3
Πάντερμπορν 1
Ουνιόν Βερολίνου 1
Γκλάντμπαχ 0
Αμβούργο 0
La Liga - 5η αγωνιστική
Σεβίλλη-Βαλένθια 1-0 (81' Ιγκλέσιας)
Σανταντέρ-Αλαβές 2-1 (38', 53' Ζαμπίρι - 18' Κόσκι)
Οσασούνα-Εσπανιόλ 0-2 (3', 17' Ρομπέρτο Φερνάντες)
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ελτσε 1-1 (Ι. Γουίλιαμς 79' - Μπουονανότε 50 πεν.)
Ρεάλ Μαδρίτης-Ράγιο Βαγεκάνο 4-1 (14'πέν, 90'+1 Μπαπέ, 17' Καρέρας, 35΄Μπέλιγχαμ - 51' Καμέλο)
Θέλτα-Μάλαγα 1-1 (41' Γιούτγκλα - 84' Νίνιο)
Λεβάντε-Μπαρτσελόνα 2-4 (79' Ρομέρο, 88' Μπρούγκι - 5' Έσπαρτ, 19',48' πέν. Γιαμάλ, 90'+3 Αντεγέμι)
Χετάφε-Λα Κορούνια 1-1 (66' Τέρατς - 77' Ομπαμεγιάνγκ)
Σοσιεδάδ-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-3 (84' πέν. Γκριμάλντο, 90' Γκριμάλντο, 90'+5 Σιμεόνε)
Βιγιαρεάλ-Μπέτις 14/09
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 5 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 15
Ρεάλ Μαδρίτης 12
Αλαβές 10
Ατλέτικο Μαδρίτης 10
Σεβίλλη 10
Λα Κορούνια 9
Μπέτις 9 -4αγ.
Εσπανιόλ 7
Αθλέτικ Μπιλμπάο 7
Σανταντέρ 7
Σοσιεδάδ 7 -6αγ.
Οσασούνα 7
Λεβάντε 5
Χετάφε 5
Θέλτα 4 -6αγ.
Ράγιο Βαγεκάνο 4
Μάλαγα 3
Βιγιαρεάλ 2 -4αγ.
Έλτσε 2
Βαλένθια 1
Serie A - 4η αγωνιστική
Βενέτσια-Φιορεντίνα 2-4 (22' Άνταμς, 86' Χάιναουτ - 29', 30' 84' Μασταντουόνο, 66' Πελεγκρίνο)
Τζένοα-Φροζινόνε 1-1 (50' Βάσκες - 14' Κβερνάτζε)
Λάτσιο-Μίλαν 2-2 (10' Καντσελιέρι, 37' Νοσλίν - 65', 67' Μορέιρα)
Αταλάντα-Κάλιαρι 1-2
Λέτσε-Μόντσα 3-2 (3', 21' Κουλιμπαλί, 10' Τιάγκο Γκαμπριέλ - 20' Μάνγκας, 89' Σεμπάγιος)
Νάπολι-Μπολόνια 1-0 (66' Λομπότκα)
Σασουόλο-Γιουβέντους 3-2 (65΄ Εσπόζιτο, 89΄ Μπάουι, 90+4΄ Άτζιτς - 82΄, 90+1΄ Ζέγκροβα)
Κόμο-Πάρμα 14/09
Τορίνο-Ρόμα 14/09
Ίντερ-Ουντινέζε 14/09
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
Λάτσιο 10
Ρόμα 9 -3αγ.
Ίντερ 9 -3αγ.
Κάλιαρι 9
Μίλαν 8
Κόμο 7 -3αγ.
Γιουβέντους 7 -3αγ.
Φροζινόνε 7
Νάπολι 6
Αταλάντα 6
Λέτσε 6
Ουντινέζε 4 -3αγ.
Σασουόλο 4 -3αγ.
Τορίνο 3 -3αγ.
Φιορεντίνα 3
Πάρμα 1 -3αγ.
Μπολόνια 1
Μόντσα 1
Τζένοα 1
Βενέτσια 0
Μπράιτον 7
Τσέλσι 7
Μπρέντφορντ 6
Λίβερπουλ 6
Έβερτον 6
Ίπσουιτς 6
Νιούκαστλ 5 -3αγ.
Λιντς 5 -3αγ.
Νότιγχαμ Φόρεστ 5
Μάντσεστερ Γ. 4
Σάντερλαντ 4
Μπόρνμουθ 3
Κρίσταλ Πάλας 3
Τότεναμ 2
Φούλαμ 1
Άστον Βίλα 1
Κόβεντρι 0
Bundesliga - 3η αγωνιστική
Ουνιόν Βερολίνου-Σάλκε 1-3 (90'+6' Σκάρκε - 25' Γκόσενς, 46' Αουτσίτσε, 90'+13' Βέμπερ)
Ντόρτμουντ-Πάντερμπορν 3-0 (5' Σίλβα, 80', 88' Ενμετσά)
Χόφενχαϊμ-Στουτγάρδη 2-1 (13', 67' Χλόζεκ - 48' Μίτελσταντ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Φράιμπουργκ-Γκλάντμπαχ 5-0 (23', 79' Ένγκελχαρντ, 29', 77' Ματάνοβιτς, 86' Έγκεσταϊν) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Άουγκσμπουργκ-Λεβερκούζεν 2-2 (50', 55' Γκρέγκοριτς - 18' Κοφανέ, 89' Σικ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μάιντς-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 1-3 (89' Τίετζ - 9', 60' Ουζούν, 45'+1' Μπουρκάρντ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Κολωνία-Βέρντερ Βρέμης 1-1 (Μάινα 11' - Φίλκρουγκ 69') - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Λειψία-Αμβούργο 5-0 (17' Γκομίς, 28' Νούσα, 72' Όρμπαν, 74' Ενκουνκού, 79' Ρ. Καρντόσο)
Έλφερσμπεργκ-Μπάγερν Μονάχου 1-2 (61' Κρατενμάχερ - 26' Καρλ, 72' Κέιν)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)
Φράιμπουργκ 9
Ντόρτμουντ 9
Άουγκσμπουργκ 7
Μπάγερν Μονάχου 7
Λειψία 6
Έλφερσμπεργκ 6
Λεβερκούζεν 4
Μάιντς 4
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 4
Βέρντερ Βρέμης 4
Σάλκε 4
Κολωνία 4
Χοφενχάιμ 3
Στουτγκάρδη 3
Πάντερμπορν 1
Ουνιόν Βερολίνου 1
Γκλάντμπαχ 0
Αμβούργο 0
La Liga - 5η αγωνιστική
Σεβίλλη-Βαλένθια 1-0 (81' Ιγκλέσιας)
Σανταντέρ-Αλαβές 2-1 (38', 53' Ζαμπίρι - 18' Κόσκι)
Οσασούνα-Εσπανιόλ 0-2 (3', 17' Ρομπέρτο Φερνάντες)
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ελτσε 1-1 (Ι. Γουίλιαμς 79' - Μπουονανότε 50 πεν.)
Ρεάλ Μαδρίτης-Ράγιο Βαγεκάνο 4-1 (14'πέν, 90'+1 Μπαπέ, 17' Καρέρας, 35΄Μπέλιγχαμ - 51' Καμέλο)
Θέλτα-Μάλαγα 1-1 (41' Γιούτγκλα - 84' Νίνιο)
Λεβάντε-Μπαρτσελόνα 2-4 (79' Ρομέρο, 88' Μπρούγκι - 5' Έσπαρτ, 19',48' πέν. Γιαμάλ, 90'+3 Αντεγέμι)
Χετάφε-Λα Κορούνια 1-1 (66' Τέρατς - 77' Ομπαμεγιάνγκ)
Σοσιεδάδ-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-3 (84' πέν. Γκριμάλντο, 90' Γκριμάλντο, 90'+5 Σιμεόνε)
Βιγιαρεάλ-Μπέτις 14/09
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 5 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 15
Ρεάλ Μαδρίτης 12
Αλαβές 10
Ατλέτικο Μαδρίτης 10
Σεβίλλη 10
Λα Κορούνια 9
Μπέτις 9 -4αγ.
Εσπανιόλ 7
Αθλέτικ Μπιλμπάο 7
Σανταντέρ 7
Σοσιεδάδ 7 -6αγ.
Οσασούνα 7
Λεβάντε 5
Χετάφε 5
Θέλτα 4 -6αγ.
Ράγιο Βαγεκάνο 4
Μάλαγα 3
Βιγιαρεάλ 2 -4αγ.
Έλτσε 2
Βαλένθια 1
Serie A - 4η αγωνιστική
Βενέτσια-Φιορεντίνα 2-4 (22' Άνταμς, 86' Χάιναουτ - 29', 30' 84' Μασταντουόνο, 66' Πελεγκρίνο)
Τζένοα-Φροζινόνε 1-1 (50' Βάσκες - 14' Κβερνάτζε)
Λάτσιο-Μίλαν 2-2 (10' Καντσελιέρι, 37' Νοσλίν - 65', 67' Μορέιρα)
Αταλάντα-Κάλιαρι 1-2
Λέτσε-Μόντσα 3-2 (3', 21' Κουλιμπαλί, 10' Τιάγκο Γκαμπριέλ - 20' Μάνγκας, 89' Σεμπάγιος)
Νάπολι-Μπολόνια 1-0 (66' Λομπότκα)
Σασουόλο-Γιουβέντους 3-2 (65΄ Εσπόζιτο, 89΄ Μπάουι, 90+4΄ Άτζιτς - 82΄, 90+1΄ Ζέγκροβα)
Κόμο-Πάρμα 14/09
Τορίνο-Ρόμα 14/09
Ίντερ-Ουντινέζε 14/09
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
Λάτσιο 10
Ρόμα 9 -3αγ.
Ίντερ 9 -3αγ.
Κάλιαρι 9
Μίλαν 8
Κόμο 7 -3αγ.
Γιουβέντους 7 -3αγ.
Φροζινόνε 7
Νάπολι 6
Αταλάντα 6
Λέτσε 6
Ουντινέζε 4 -3αγ.
Σασουόλο 4 -3αγ.
Τορίνο 3 -3αγ.
Φιορεντίνα 3
Πάρμα 1 -3αγ.
Μπολόνια 1
Μόντσα 1
Τζένοα 1
Βενέτσια 0
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