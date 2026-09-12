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Καρέτσας: Η νέα εξέλιξη μετά το τρομακτικό περιστατικό – «Επιστρέφει στο Γκενκ»
Καρέτσας: Η νέα εξέλιξη μετά το τρομακτικό περιστατικό – «Επιστρέφει στο Γκενκ»
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, μετά την αποχώρησή του με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο στο παιχνίδι της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ, με τις πρώτες εξετάσεις να δείχνουν πως το περιστατικό συνδέεται με αφυδάτωση
Επιστροφή στις στιγμές αγωνίας της Τρίτης. Στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης για το Champions League απέναντι στη Βιγιαρεάλ, ο 18χρονος μέσος σταμάτησε ξαφνικά και έπεσε στον αγωνιστικό χώρο, αμέσως μετά από μια πάσα.
Το ιατρικό επιτελείο της Ντόρτμουντ έσπευσε από την πρώτη στιγμή κοντά στον Καρέτσα και σύντομα έγινε αντιληπτό πως δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει. Ο νεαρός άσος αποχώρησε με φορείο, προκαλώντας έντονη ανησυχία, με τη γερμανική ομάδα να κάνει λόγο αργότερα για «κυκλοφορικά προβλήματα».
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
Το ιατρικό επιτελείο της Ντόρτμουντ έσπευσε από την πρώτη στιγμή κοντά στον Καρέτσα και σύντομα έγινε αντιληπτό πως δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει. Ο νεαρός άσος αποχώρησε με φορείο, προκαλώντας έντονη ανησυχία, με τη γερμανική ομάδα να κάνει λόγο αργότερα για «κυκλοφορικά προβλήματα».
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
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