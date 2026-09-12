Καρέτσας: Η νέα εξέλιξη μετά το τρομακτικό περιστατικό – «Επιστρέφει στο Γκενκ»

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, μετά την αποχώρησή του με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο στο παιχνίδι της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ, με τις πρώτες εξετάσεις να δείχνουν πως το περιστατικό συνδέεται με αφυδάτωση