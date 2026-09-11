Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».
H παρουσίαση της νέας Τούμπας: Το γήπεδο των 35.000 θέσεων που σχεδιάζει ο ΠΑΟΚ και το πέταλο που θα θυμίζει ασπρόμαυρο τείχος - Πότε ξεκινούν τα έργα
H παρουσίαση της νέας Τούμπας: Το γήπεδο των 35.000 θέσεων που σχεδιάζει ο ΠΑΟΚ και το πέταλο που θα θυμίζει ασπρόμαυρο τείχος - Πότε ξεκινούν τα έργα
Στόχος είναι να ξεκινήσουν τα έργα το καλοκαίρι του 2027 και το έργο θα είναι έτοιμο σε 40 μήνες - Το νέο γήπεδο θα έχει 16 διαφορετικές κατηγορίες θέσεων - Τι προβλέπεται για τους φιλοξενούμενους, τις θέσεις πάρκινγκ και τις σουίτες
Παρουσιάζεται από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και τους εκπροσώπους των εταιρειών Salfo - Populous τα σχέδια για τη νέα Τούμπα η οποία θα στεγάσει την ομάδα της Θεσσαλονίκης στη νέα εποχή.
Η νέα Τούμπα, η οποία θα κατασκευαστεί εκεί όπου είναι η παλιά Τούμπα θα έχει χωρητικότητα 34.000 - 35.000 θέσεων. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει το βόρειο πέταλο των 8.700 θέσεων, που αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχήματα των αρχιτεκτόνων. Η φιλοσοφία του παραπέμπει σε αντίστοιχες μεγάλες εξέδρες ευρωπαϊκών γηπέδων, με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου και ιδιαίτερα έντονου πυρήνα υποστήριξης. Θα είναι 24 μέτρα πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο και 20 μέτρα ψηλότερα.
Το γήπεδο θα ολοκληρωθεί 40 μήνες μετά από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών η οποία όπως τονίστηκε θα ήθελαν να είναι μέσα στο καλοκαίρι του 2027. Έτσι θα είναι έτοιμο το 2030!
Παράλληλα, ξεκαθαρίστηκε ότι η σημερινή Τούμπα δεν πρόκειται να κατεδαφιστεί προτού εξασφαλιστεί η κύρια άδεια.
Οι θέσεις στο γήπεδο θα χωρίζονται σε 16 διαφορετικές κατηγορίες. Προβλέπονται 360 θέσεις για τους σουίτες, 150 θέσεις για τους δημοσιογράφους, ενώ στο πέταλο των οργανωμένων, θα υπάρχουν 5.400 θέσεις στο πάνω μέρος και 3.300 θέσεις στο κάτω.
Θα υπάρχει το Family Deck με 500 θέσεις, ενώ η γενική κατηγορία πώλησης προβλέπει 15.000 θέσεις.
Το 7% της χωρητικότητας αφορά τους φιλοξενούμενους, κάπου 1500 θέσεις.
Προβλέπονται περισσότερες από 400 θέσεις στάθμευσης που εξυπηρετούν το γήπεδο ενώ θα έχει και 600 εμπορικές θέσεις στάθμευσης.
O CEO της Salfo, Παναγιώτης Τουμπανάκης είπε μεταξύ άλλων: «Είμαστε περήφανοι που έχουμε παραδώσει στην πόλη έργα όπως το ΜΕΤΡΟ. Η εμπειρία μας σε αθλητικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνει 2 γήπεδα στο Κατάρ για το Παγκόσμιο Κύπελλο, γήπεδα στην Αραβία, την ανακαίνιση του ΣΕΦ, το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού και τη ανακαίνιση του ΟΑΚΑ.
Είμαι χαρούμενος γιατί αφορά τον θαυμάσιο κόσμο του ΠΑΟΚ και γιατί είναι ένας σύλλογος με ιστορικότητα, γιατί αφορά ένα τοπόσημο, θα γίνει μια συνολική ανάπλαση της Τούμπας, τρίτον γιατί είναι ένα έργο… πρόκληση και για αυτό έχουμε μια δυνατή ομάδα με διεθνείς και ελληνικά γραφεία, που θα διασφαλίσει την έγκαιρη και ποιοτική ολοκλήρωση μελετών, στόχος να γίνει το πιο σύγχρονο γήπεδο της Ελλάδας και από τα καλύτερα της Ευρώπης, στόχο το Δεκέμβριο η κατάθεση για οικοδομική άδεια».
Ο εκπρόσωπος του ΠΑΟΚ, Δημήτρης Μουτσάκης ανέφερε πως: «Δώσαμε έμφαση στο Fan Wall, την ενιαία και ισχυρή κερκίδα σχεδόν 10.000 θέσεων. Η ψυχή του νέου γηπέδου της Φωλιάς του Δικεφάλου Αετού. Μετά με τις εργασίες έπρεπε να δείξουμε την υποποίηση για να κάνουμε πιο απλή την κατασκευή, με λιγότερο όχλο. Όλες οι φάσεις αυτές πέρασαν από όλες τις προεγκρίσεις. Αρχαιολογία, πολεοδομία, τα πάντα, όλοι οι φορείς είναι ενήμεροι. Αναπτύξαμε το masterplan. Τώρα είναι σε εξέλιξη η μελέτη κυκλοφοριακών και περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων. Μελετήσαμε και προσεγγίσαμε βιοκλιματικά το έργο. Βάλαμε στοιχεία πρασίνου στο έργο. Ο στόχος μας είναι ένα βήμα βασικό. Η υποβολή άδεια δόμησης στο τέλος του χρόνου και την έναρξη του έργου το καλοκαίρι του 2027. Σύντομα θα έχουμε έκπληξη για τις όψεις για όλους».
Για το μοντέλο συγχρηματοδότησης ο εκπρόσωπος του ΠΑΟΚ είπε: «Η σημερινή παρουσίαση είναι αμιγώς τεχνική. Θα γίνει ξεχωριστή παρουσίαση από άλλη ομάδα συνεργατών, που θα αναφερθεί σε αυτό το ζήτημα. Πολύ σύντομα».
Για την προέγκριση και την τελική έγκριση: «Εκτίμηση είναι ότι θα εγκριθεί σε ένα τρίμηνο από την υποβολή της. Θα κατατεθεί έως το τέλος του 2026, αυτός είναι ο στόχος».
Για το αν θα είναι ικανοποιημένοι αν ολοκληρωθεί στους 40 μήνες: «Κάπου εκεί με βάση τα σημερινά δεδομένα, ναι, θα είμαστε ευχαριστημένοι. Ο χρόνος κατασκευής που κρίνουμε είναι 40 μήνες η κατασκευή. Ενδεικτικό είναι αυτό, μπορεί να πάει 39 μπορεί 41».
Για την άδεια κατεδάφισης: «Αν δεν έχουμε εξασφαλίσει την άδεια δεν θα υπάρξει κατεδάφιση».
Η νέα Τούμπα, η οποία θα κατασκευαστεί εκεί όπου είναι η παλιά Τούμπα θα έχει χωρητικότητα 34.000 - 35.000 θέσεων. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει το βόρειο πέταλο των 8.700 θέσεων, που αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχήματα των αρχιτεκτόνων. Η φιλοσοφία του παραπέμπει σε αντίστοιχες μεγάλες εξέδρες ευρωπαϊκών γηπέδων, με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου και ιδιαίτερα έντονου πυρήνα υποστήριξης. Θα είναι 24 μέτρα πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο και 20 μέτρα ψηλότερα.
Το γήπεδο θα ολοκληρωθεί 40 μήνες μετά από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών η οποία όπως τονίστηκε θα ήθελαν να είναι μέσα στο καλοκαίρι του 2027. Έτσι θα είναι έτοιμο το 2030!
Παράλληλα, ξεκαθαρίστηκε ότι η σημερινή Τούμπα δεν πρόκειται να κατεδαφιστεί προτού εξασφαλιστεί η κύρια άδεια.
Οι θέσεις στο γήπεδο θα χωρίζονται σε 16 διαφορετικές κατηγορίες. Προβλέπονται 360 θέσεις για τους σουίτες, 150 θέσεις για τους δημοσιογράφους, ενώ στο πέταλο των οργανωμένων, θα υπάρχουν 5.400 θέσεις στο πάνω μέρος και 3.300 θέσεις στο κάτω.
Θα υπάρχει το Family Deck με 500 θέσεις, ενώ η γενική κατηγορία πώλησης προβλέπει 15.000 θέσεις.
Το 7% της χωρητικότητας αφορά τους φιλοξενούμενους, κάπου 1500 θέσεις.
Προβλέπονται περισσότερες από 400 θέσεις στάθμευσης που εξυπηρετούν το γήπεδο ενώ θα έχει και 600 εμπορικές θέσεις στάθμευσης.
O CEO της Salfo, Παναγιώτης Τουμπανάκης είπε μεταξύ άλλων: «Είμαστε περήφανοι που έχουμε παραδώσει στην πόλη έργα όπως το ΜΕΤΡΟ. Η εμπειρία μας σε αθλητικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνει 2 γήπεδα στο Κατάρ για το Παγκόσμιο Κύπελλο, γήπεδα στην Αραβία, την ανακαίνιση του ΣΕΦ, το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού και τη ανακαίνιση του ΟΑΚΑ.
Είμαι χαρούμενος γιατί αφορά τον θαυμάσιο κόσμο του ΠΑΟΚ και γιατί είναι ένας σύλλογος με ιστορικότητα, γιατί αφορά ένα τοπόσημο, θα γίνει μια συνολική ανάπλαση της Τούμπας, τρίτον γιατί είναι ένα έργο… πρόκληση και για αυτό έχουμε μια δυνατή ομάδα με διεθνείς και ελληνικά γραφεία, που θα διασφαλίσει την έγκαιρη και ποιοτική ολοκλήρωση μελετών, στόχος να γίνει το πιο σύγχρονο γήπεδο της Ελλάδας και από τα καλύτερα της Ευρώπης, στόχο το Δεκέμβριο η κατάθεση για οικοδομική άδεια».
Ο εκπρόσωπος του ΠΑΟΚ, Δημήτρης Μουτσάκης ανέφερε πως: «Δώσαμε έμφαση στο Fan Wall, την ενιαία και ισχυρή κερκίδα σχεδόν 10.000 θέσεων. Η ψυχή του νέου γηπέδου της Φωλιάς του Δικεφάλου Αετού. Μετά με τις εργασίες έπρεπε να δείξουμε την υποποίηση για να κάνουμε πιο απλή την κατασκευή, με λιγότερο όχλο. Όλες οι φάσεις αυτές πέρασαν από όλες τις προεγκρίσεις. Αρχαιολογία, πολεοδομία, τα πάντα, όλοι οι φορείς είναι ενήμεροι. Αναπτύξαμε το masterplan. Τώρα είναι σε εξέλιξη η μελέτη κυκλοφοριακών και περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων. Μελετήσαμε και προσεγγίσαμε βιοκλιματικά το έργο. Βάλαμε στοιχεία πρασίνου στο έργο. Ο στόχος μας είναι ένα βήμα βασικό. Η υποβολή άδεια δόμησης στο τέλος του χρόνου και την έναρξη του έργου το καλοκαίρι του 2027. Σύντομα θα έχουμε έκπληξη για τις όψεις για όλους».
Για το μοντέλο συγχρηματοδότησης ο εκπρόσωπος του ΠΑΟΚ είπε: «Η σημερινή παρουσίαση είναι αμιγώς τεχνική. Θα γίνει ξεχωριστή παρουσίαση από άλλη ομάδα συνεργατών, που θα αναφερθεί σε αυτό το ζήτημα. Πολύ σύντομα».
Για την προέγκριση και την τελική έγκριση: «Εκτίμηση είναι ότι θα εγκριθεί σε ένα τρίμηνο από την υποβολή της. Θα κατατεθεί έως το τέλος του 2026, αυτός είναι ο στόχος».
Για το αν θα είναι ικανοποιημένοι αν ολοκληρωθεί στους 40 μήνες: «Κάπου εκεί με βάση τα σημερινά δεδομένα, ναι, θα είμαστε ευχαριστημένοι. Ο χρόνος κατασκευής που κρίνουμε είναι 40 μήνες η κατασκευή. Ενδεικτικό είναι αυτό, μπορεί να πάει 39 μπορεί 41».
Για την άδεια κατεδάφισης: «Αν δεν έχουμε εξασφαλίσει την άδεια δεν θα υπάρξει κατεδάφιση».
Για το πάρκινγκ: «Θα υπάρξουν υπόγειες θέσεις πάρκινγκ. Ίσως έχουμε λίγες παραπάνω από 300 μαζί με το δεύτερο πάρκινγκ προς το ΙΚΑ. Πολύ σύντομα η παρουσίαση του εξωτερικού χώρου του γηπέδου περίπου σε ένα μήνα».
Η κατασκευαστική λογική της «Φωλιάς»
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η παρουσίαση του Πάνου Παπαναστάση από την Buro Happold, την εταιρεία με έδρα το Λονδίνο που μεταφέρει στο έργο τεχνογνωσία από ορισμένα από τα μεγαλύτερα σύγχρονα γήπεδα του κόσμου, μεταξύ των οποίων το Mercedes-Benz Stadium, το Tottenham Hotspur Stadium και το νέο γήπεδο της Έβερτον.
Για πρώτη φορά παρουσιάστηκε και η κατασκευαστική ακολουθία του νέου γηπέδου σε οκτώ στάδια. Η διαδικασία αρχίζει από τη βαθιά εκσκαφή, τη θεμελίωση και την υπόγεια υποδομή και συνεχίζεται με την κατασκευή των βασικών πυρήνων και του ενιαίου bowl των κερκίδων.
Το πιο απαιτητικό κατασκευαστικά κομμάτι αφορά τη μεγάλη μεταλλική οροφή. Τα κύρια δικτυώματα προβλέπεται να συναρμολογούνται αρχικά στο επίπεδο του εδάφους, πάνω σε προσωρινές κατασκευές, όπου θα πραγματοποιούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι συγκολλήσεων, συνδέσεων και γεωμετρίας. Στη συνέχεια θα γίνεται η βαριά ανύψωσή τους και η τοποθέτηση στην τελική θέση.
Θα ακολουθεί ο δευτερεύων μεταλλικός φορέας της στέγης και στο τελευταίο στάδιο η επένδυση, οι υδρορροές, ο φωτισμός, το ηχητικό σύστημα και οι τεχνικοί διάδρομοι συντήρησης. Με την αφαίρεση των προσωρινών υποστηρίξεων θα πραγματοποιούνται οι τελικοί γεωμετρικοί και στατικοί έλεγχοι.
Η εικόνα που παρουσιάστηκε δείχνει ένα κλειστό περιμετρικά bowl, με το μεγάλο στέγαστρο να καλύπτει τις εξέδρες και να αφήνει ανοικτό τον χώρο πάνω από τον αγωνιστικό χώρο. Πρόκειται, πάντως, για απεικόνιση της κατασκευαστικής και στατικής φιλοσοφίας και όχι για αποκάλυψη της τελικής εξωτερικής μορφής του γηπέδου. Αυτή, όπως προανήγγειλε ο ΠΑΟΚ, θα παρουσιαστεί σύντομα.
Οι 21 γεωτρήσεις και το κρίσιμο θέμα των αρχαιοτήτων
Ένα από τα σημαντικότερα νέα της παρουσίασης ήρθε από το γεωτεχνικό σκέλος. Ο πολιτικός μηχανικός και γεωτεχνικός της Γεώγνωσης, Νίκος Τσάτσος, αποκάλυψε ότι πραγματοποιήθηκαν 21 γεωτεχνικές γεωτρήσεις γύρω από το υπάρχον γήπεδο και στην ευρύτερη περιοχή.
Οι έρευνες έγιναν με άδεια και υπό την επίβλεψη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης. Οι γεωτρήσεις στην κύρια περιοχή του έργου, την Area 1, έχουν ολοκληρωθεί, ενώ εκείνες της Area 2, που συνδέονται με την υπογειοποίηση και το πάρκινγκ, βρίσκονται σε εξέλιξη και προβλέπεται να ολοκληρωθούν μέσα στον Σεπτέμβριο.
Τα γεωτεχνικά ευρήματα στην κύρια περιοχή χαρακτηρίστηκαν ικανοποιητικά, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς ο σχεδιασμός προβλέπει βαθιά εκσκαφή της τάξης των 8 έως 10 μέτρων για τη θεμελίωση.
Ακόμη σημαντικότερη, όμως, είναι η πρώτη εικόνα σε σχέση με τον κίνδυνο αρχαιολογικών ευρημάτων. Όπως αναφέρθηκε στην παρουσίαση, από τους μέχρι τώρα ελέγχους δεν προέκυψαν ενδείξεις ύπαρξης αρχαιοτήτων στην περιοχή που ερευνήθηκε. Πρόκειται για μια παράμετρο με ιδιαίτερη βαρύτητα για την εξέλιξη και το χρονοδιάγραμμα ενός τόσο μεγάλου κατασκευαστικού έργου.
Παράλληλα, η Αλεξάνδρα Πεΐτση, πολιτικός μηχανικός και τεχνική διευθύντρια της Consortis, γνωστοποίησε ότι έχει ήδη κατατεθεί ο σχετικός φάκελος και η αίτηση στην Πολεοδομία Θεσσαλονίκης και ότι ο προέλεγχος ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
Η κατασκευαστική λογική της «Φωλιάς»
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η παρουσίαση του Πάνου Παπαναστάση από την Buro Happold, την εταιρεία με έδρα το Λονδίνο που μεταφέρει στο έργο τεχνογνωσία από ορισμένα από τα μεγαλύτερα σύγχρονα γήπεδα του κόσμου, μεταξύ των οποίων το Mercedes-Benz Stadium, το Tottenham Hotspur Stadium και το νέο γήπεδο της Έβερτον.
Για πρώτη φορά παρουσιάστηκε και η κατασκευαστική ακολουθία του νέου γηπέδου σε οκτώ στάδια. Η διαδικασία αρχίζει από τη βαθιά εκσκαφή, τη θεμελίωση και την υπόγεια υποδομή και συνεχίζεται με την κατασκευή των βασικών πυρήνων και του ενιαίου bowl των κερκίδων.
Το πιο απαιτητικό κατασκευαστικά κομμάτι αφορά τη μεγάλη μεταλλική οροφή. Τα κύρια δικτυώματα προβλέπεται να συναρμολογούνται αρχικά στο επίπεδο του εδάφους, πάνω σε προσωρινές κατασκευές, όπου θα πραγματοποιούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι συγκολλήσεων, συνδέσεων και γεωμετρίας. Στη συνέχεια θα γίνεται η βαριά ανύψωσή τους και η τοποθέτηση στην τελική θέση.
Θα ακολουθεί ο δευτερεύων μεταλλικός φορέας της στέγης και στο τελευταίο στάδιο η επένδυση, οι υδρορροές, ο φωτισμός, το ηχητικό σύστημα και οι τεχνικοί διάδρομοι συντήρησης. Με την αφαίρεση των προσωρινών υποστηρίξεων θα πραγματοποιούνται οι τελικοί γεωμετρικοί και στατικοί έλεγχοι.
Η εικόνα που παρουσιάστηκε δείχνει ένα κλειστό περιμετρικά bowl, με το μεγάλο στέγαστρο να καλύπτει τις εξέδρες και να αφήνει ανοικτό τον χώρο πάνω από τον αγωνιστικό χώρο. Πρόκειται, πάντως, για απεικόνιση της κατασκευαστικής και στατικής φιλοσοφίας και όχι για αποκάλυψη της τελικής εξωτερικής μορφής του γηπέδου. Αυτή, όπως προανήγγειλε ο ΠΑΟΚ, θα παρουσιαστεί σύντομα.
Οι 21 γεωτρήσεις και το κρίσιμο θέμα των αρχαιοτήτων
Ένα από τα σημαντικότερα νέα της παρουσίασης ήρθε από το γεωτεχνικό σκέλος. Ο πολιτικός μηχανικός και γεωτεχνικός της Γεώγνωσης, Νίκος Τσάτσος, αποκάλυψε ότι πραγματοποιήθηκαν 21 γεωτεχνικές γεωτρήσεις γύρω από το υπάρχον γήπεδο και στην ευρύτερη περιοχή.
Οι έρευνες έγιναν με άδεια και υπό την επίβλεψη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης. Οι γεωτρήσεις στην κύρια περιοχή του έργου, την Area 1, έχουν ολοκληρωθεί, ενώ εκείνες της Area 2, που συνδέονται με την υπογειοποίηση και το πάρκινγκ, βρίσκονται σε εξέλιξη και προβλέπεται να ολοκληρωθούν μέσα στον Σεπτέμβριο.
Τα γεωτεχνικά ευρήματα στην κύρια περιοχή χαρακτηρίστηκαν ικανοποιητικά, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς ο σχεδιασμός προβλέπει βαθιά εκσκαφή της τάξης των 8 έως 10 μέτρων για τη θεμελίωση.
Ακόμη σημαντικότερη, όμως, είναι η πρώτη εικόνα σε σχέση με τον κίνδυνο αρχαιολογικών ευρημάτων. Όπως αναφέρθηκε στην παρουσίαση, από τους μέχρι τώρα ελέγχους δεν προέκυψαν ενδείξεις ύπαρξης αρχαιοτήτων στην περιοχή που ερευνήθηκε. Πρόκειται για μια παράμετρο με ιδιαίτερη βαρύτητα για την εξέλιξη και το χρονοδιάγραμμα ενός τόσο μεγάλου κατασκευαστικού έργου.
Παράλληλα, η Αλεξάνδρα Πεΐτση, πολιτικός μηχανικός και τεχνική διευθύντρια της Consortis, γνωστοποίησε ότι έχει ήδη κατατεθεί ο σχετικός φάκελος και η αίτηση στην Πολεοδομία Θεσσαλονίκης και ότι ο προέλεγχος ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
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