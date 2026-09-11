H παρουσίαση της νέας Τούμπας: Το γήπεδο των 35.000 θέσεων που σχεδιάζει ο ΠΑΟΚ και το πέταλο που θα θυμίζει ασπρόμαυρο τείχος - Πότε ξεκινούν τα έργα

Για το πάρκινγκ: «Θα υπάρξουν υπόγειες θέσεις πάρκινγκ. Ίσως έχουμε λίγες παραπάνω από 300 μαζί με το δεύτερο πάρκινγκ προς το ΙΚΑ. Πολύ σύντομα η παρουσίαση του εξωτερικού χώρου του γηπέδου περίπου σε ένα μήνα».Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η παρουσίαση του Πάνου Παπαναστάση από την Buro Happold, την εταιρεία με έδρα το Λονδίνο που μεταφέρει στο έργο τεχνογνωσία από ορισμένα από τα μεγαλύτερα σύγχρονα γήπεδα του κόσμου, μεταξύ των οποίων το Mercedes-Benz Stadium, το Tottenham Hotspur Stadium και το νέο γήπεδο της Έβερτον.Για πρώτη φορά παρουσιάστηκε και η κατασκευαστική ακολουθία του νέου γηπέδου σε οκτώ στάδια. Η διαδικασία αρχίζει από τη βαθιά εκσκαφή, τη θεμελίωση και την υπόγεια υποδομή και συνεχίζεται με την κατασκευή των βασικών πυρήνων και του ενιαίου bowl των κερκίδων.Το πιο απαιτητικό κατασκευαστικά κομμάτι αφορά τη μεγάλη μεταλλική οροφή. Τα κύρια δικτυώματα προβλέπεται να συναρμολογούνται αρχικά στο επίπεδο του εδάφους, πάνω σε προσωρινές κατασκευές, όπου θα πραγματοποιούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι συγκολλήσεων, συνδέσεων και γεωμετρίας. Στη συνέχεια θα γίνεται η βαριά ανύψωσή τους και η τοποθέτηση στην τελική θέση.Θα ακολουθεί ο δευτερεύων μεταλλικός φορέας της στέγης και στο τελευταίο στάδιο η επένδυση, οι υδρορροές, ο φωτισμός, το ηχητικό σύστημα και οι τεχνικοί διάδρομοι συντήρησης. Με την αφαίρεση των προσωρινών υποστηρίξεων θα πραγματοποιούνται οι τελικοί γεωμετρικοί και στατικοί έλεγχοι.Η εικόνα που παρουσιάστηκε δείχνει ένα κλειστό περιμετρικά bowl, με το μεγάλο στέγαστρο να καλύπτει τις εξέδρες και να αφήνει ανοικτό τον χώρο πάνω από τον αγωνιστικό χώρο. Πρόκειται, πάντως, για απεικόνιση της κατασκευαστικής και στατικής φιλοσοφίας και όχι για αποκάλυψη της τελικής εξωτερικής μορφής του γηπέδου. Αυτή, όπως προανήγγειλε ο ΠΑΟΚ, θα παρουσιαστεί σύντομα.Ένα από τα σημαντικότερα νέα της παρουσίασης ήρθε από το γεωτεχνικό σκέλος. Ο πολιτικός μηχανικός και γεωτεχνικός της Γεώγνωσης, Νίκος Τσάτσος, αποκάλυψε ότι πραγματοποιήθηκαν 21 γεωτεχνικές γεωτρήσεις γύρω από το υπάρχον γήπεδο και στην ευρύτερη περιοχή.Οι έρευνες έγιναν με άδεια και υπό την επίβλεψη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης. Οι γεωτρήσεις στην κύρια περιοχή του έργου, την Area 1, έχουν ολοκληρωθεί, ενώ εκείνες της Area 2, που συνδέονται με την υπογειοποίηση και το πάρκινγκ, βρίσκονται σε εξέλιξη και προβλέπεται να ολοκληρωθούν μέσα στον Σεπτέμβριο.Τα γεωτεχνικά ευρήματα στην κύρια περιοχή χαρακτηρίστηκαν ικανοποιητικά, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς ο σχεδιασμός προβλέπει βαθιά εκσκαφή της τάξης των 8 έως 10 μέτρων για τη θεμελίωση.Ακόμη σημαντικότερη, όμως, είναι η πρώτη εικόνα σε σχέση με τον κίνδυνο αρχαιολογικών ευρημάτων. Όπως αναφέρθηκε στην παρουσίαση, από τους μέχρι τώρα ελέγχους δεν προέκυψαν ενδείξεις ύπαρξης αρχαιοτήτων στην περιοχή που ερευνήθηκε. Πρόκειται για μια παράμετρο με ιδιαίτερη βαρύτητα για την εξέλιξη και το χρονοδιάγραμμα ενός τόσο μεγάλου κατασκευαστικού έργου.Παράλληλα, η Αλεξάνδρα Πεΐτση, πολιτικός μηχανικός και τεχνική διευθύντρια της Consortis, γνωστοποίησε ότι έχει ήδη κατατεθεί ο σχετικός φάκελος και η αίτηση στην Πολεοδομία Θεσσαλονίκης και ότι ο προέλεγχος ολοκληρώθηκε με επιτυχία.