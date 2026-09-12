Νέες αποκαλύψεις για τον θάνατο του Μαζωνάκη: Οι γιατροί προσπάθησαν να εξαφανίσουν στοιχεία, το μηχάνημα «δείχνει» ότι είχε υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση για 42 λεπτά

Στο μικροσκόπιο η διαγραμμένη φωτογραφία και οι αναζητήσεις για το πώς επανέρχεται ασθενής μετά από ανακοπή - Όλα δείχνουν ότι Γάκα και Θεοδωρόπουλος προσπάθησαν να αποκρύψουν σημαντικά στοιχεία για την έρευνα της ΕΛΑΣ - Τα συμπεράσματα του ΙΣΑ





Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ερευνητές εκτιμούν πως το διάστημα που μεσολάβησε από τη στιγμή που αγαπημένος καλλιτέχνης έπαθε ανακοπή μέχρι να κληθεί το ΕΚΑΒ έγινε προσπάθεια να αλλοιωθούν ψηφιακά στοιχεία.



@protothema.gr ‼ Νέα στοιχεία για την έρευνα γύρω από τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έφερε στο φως η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, αποκαλύπτοντας ότι υπήρξε προσπάθεια διαγραφής στοιχείων, τα οποία τελικά ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. ▪ Μιλώντας το πρωί του Σαββάτου στην εκπομπή «Καλημέρα» του ΣΚΑΪ, η κ. Δημογλίδου ξεκαθάρισε ότι τα συγκεκριμένα ευρήματα θεωρούνται ιδιαιτέρως σημαντικά για την εξέλιξη της ανάκρισης, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει τι ακριβώς περιλαμβάνουν. #protothema #news #tiktokgreece #greektiktok ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr



Ενδεικτικό είναι άλλωστε το γεγονός πως, όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, είχαν διαγραφεί από τη βάση δεδομένων τα ραντεβού του τραγουδιστή, ενώ ο χώρος που γίνονταν οι θεραπείες είχε καθαριστεί.



θα προκύψουν από τα ψηφιακά μέσα καθώς θα φανεί αν έγιναν παρεμβάσεις στο σύστημα, ενώ θα σαρωθούν οι ιατρικοί φάκελοι και τα αρχεία από τις θεραπείες που παρείχε το ιατρείο σε ασθενείς.



Ήδη από την ανάλυση του κινητού της γιατρού οι αστυνομικοί εντόπισαν μια φωτογραφία στην οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται ξαπλωμένος στο κρεβάτι του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης.



Αυτό που επιχειρούν τώρα να εξακριβώσουν οι Αρχές είναι πότε ακριβώς τραβήχτηκε. Η εκτίμηση που εξετάζεται σοβαρά είναι ότι πρόκειται για φωτογραφία από την ημέρα που ο τραγουδιστής έχασε τη ζωή του, κάτι όμως που μένει να πιστοποιηθεί από την ψηφιακή έρευνα.



Κλείσιμο @protothema.gr ❗️Νέα ντοκουμέντα για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έρχονται στη δημοσιότητα, καθώς φωτογραφίες από κάμερα κλειστού κυκλώματος, αποδεικνύουν ότι ο γιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος, ιδιοκτήτης του ιατρείου Stem Cell στην Καρνεάδου είχε αποχωρήσει από το εστιατόριο στο Κολωνάκι την ώρα που πάθαινε ανακοπή ο τραγουδιστής κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. ◾️Ο Γιώργος Μαζωνάκης σύμφωνα με την μαρτυρία του ταξιτζή που τον μετέφερε, έφτασε στο ιατρείο στις 13:55 και όχι στις 16:00 όπως ισχυρίστηκε η Ιωάννα Γάκα. Την μαρτυρία του οδηγού ταξί επιβεβαιώνει και γραμματέας του ιατρείου. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr



Την ίδια ώρα αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης έπαθε ανακοπή, οι κατηγορούμενοι αναζητούσαν στην τεχνητή νοημοσύνη τρόπους να τον επαναφέρουν.



Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανάλυση των ψηφιακών δεδομένων έδειξε ότι κάποιος χρησιμοποιούσε εκείνη την ώρα τον υπολογιστή προκειμένου να αναζητήσει τι πρέπει να γίνει για να επανέλθει ένας ασθενής.



Πεπεισμένοι πως οι δύο γιατροί Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος που συνελήφθησαν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη επιχείρησαν να αποκρύψουν κρίσιμα στοιχεία από τις Αρχές είναι οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση.Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ερευνητές εκτιμούν πως το διάστημα που μεσολάβησε από τη στιγμή που αγαπημένος καλλιτέχνης έπαθε ανακοπή μέχρι να κληθεί το ΕΚΑΒ έγινε προσπάθεια να αλλοιωθούν ψηφιακά στοιχεία.Ενδεικτικό είναι άλλωστε το γεγονός πως, όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, είχαν διαγραφεί από τη βάση δεδομένων τα ραντεβού του τραγουδιστή, ενώ ο χώρος που γίνονταν οι θεραπείες είχε καθαριστεί.Πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στα ευρήματα πουενώ θα σαρωθούν οι ιατρικοί φάκελοι και τα αρχεία από τις θεραπείες που παρείχε το ιατρείο σε ασθενείς.Ήδη από την ανάλυση του κινητού της γιατρού οι αστυνομικοί εντόπισαν μια φωτογραφία στην οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται ξαπλωμένος στο κρεβάτι του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Η φωτογραφία είχε διαγραφεί από τη συσκευή.Αυτό που επιχειρούν τώρα να εξακριβώσουν οι Αρχές είναι πότε ακριβώς τραβήχτηκε. Η εκτίμηση που εξετάζεται σοβαρά είναι ότι πρόκειται για φωτογραφία από την ημέρα που ο τραγουδιστής έχασε τη ζωή του, κάτι όμως που μένει να πιστοποιηθεί από την ψηφιακή έρευνα.Την ίδια ώρα αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης έπαθε ανακοπή, οι κατηγορούμενοι αναζητούσαν στην τεχνητή νοημοσύνη τρόπους να τον επαναφέρουν.Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανάλυση των ψηφιακών δεδομένων έδειξε ότι κάποιος χρησιμοποιούσε εκείνη την ώρα τον υπολογιστή προκειμένου να αναζητήσει τι πρέπει να γίνει για να επανέλθει ένας ασθενής.

Αυτό που εξετάζουν οι αστυνομικοί είναι ότι η αναζήτηση έγινε με τη χρήση εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης.



Με απλά λόγια, ενώ μέσα στον χώρο εξελισσόταν η επείγουσα κατάσταση με τον τραγουδιστή, φαίνεται να τέθηκε σε σύστημα AI ερώτημα για το πώς μπορεί να σωθεί ή να επανέλθει ένας ασθενής.



Τα συμπεράσματα του ΙΣΑ Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι στο ιστορικό του μηχανήματος έχει καταγραφεί λειτουργία για 42 λεπτά. Οι Αρχές είχαν ζητήσει από την Ιωάννα Γάκα να κάνει επίδειξη της λειτουργίας του εν λόγω μηχανήματος, προκειμένου η Επιτροπή του ΙΣΑ να διαπιστώσει τον τρόπο λειτουργίας του και να καταγράψει τα σχετικά ευρήματα.



Το μηχάνημα κατά την συγκεκριμένη διαδικασία επιδείξεως κατέγραψε μηδενικό χρόνο λειτουργίας, παρόλο που διενεργήθηκαν όλα τα βήματα προετοιμασίας, έναρξης εξέτασης και αποσύνδεσης ασθενούς.



Συνεπώς, οι Αρχές πιστεύουν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση για 42 λεπτά, αφού υπήρχε η σχετική ένδειξη στο ιστορικό.



Μετά τον έλεγχο που πραγματοποίησε ο ΙΣΑ εισηγήθηκε να κλείσει το ιατρείο της 56χρονης και της επέβαλε πρόστιμο 73.000 ευρώ.



Υπενθυμίζεται πως οι κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν στον ανακριτή τη Δευτέρα.