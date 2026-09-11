Φενέρμπαχτσε: Το σενάριο για Μεντιλίμπαρ και οι προθέσεις του Βάσκου
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Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ Φενερμπαχτσέ

Φενέρμπαχτσε: Το σενάριο για Μεντιλίμπαρ και οι προθέσεις του Βάσκου

Δημοσιεύματα στην Τουρκία αναφέρουν ότι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι στη λίστα της Φενέρμπαχτσε, ενώ ο ίδιος έχει άλλα πράγματα στο μυαλό του αυτή τη στιγμή

Φενέρμπαχτσε: Το σενάριο για Μεντιλίμπαρ και οι προθέσεις του Βάσκου
Γιώργος Στασινόπουλος
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Την Τετάρτη (9/9) αποτέλεσε παρελθόν για τον Ολυμπιακό ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αλλά ήδη το όνομα του «παίζει» σε ρεπορτάζ ευρωπαϊκών ομάδων. Ο Βάσκος προπονητής πέτυχε σπουδαία πράγματα με τους Πειραιώτες με αποκορύφωμα την κατάκτηση του Conference League.

Στην Τουρκία υπάρχουν δημοσιεύματα που θέλουν τον Βάσκο προπονητή να βρίσκεται στη λίστα της Φενέρμπαχτσε. Δεν έχει προλάβει να φύγει από τον Ολυμπιακό και ήδη η περίπτωση του έχει πέραση σε κλαμπ του εξωτερικού.

Η τουρκική ομάδα βρίσκεται σε αρκετά περίεργη κατάσταση με τον Ισμαΐλ Καρτάλ να έχει υποβάλλει την παραίτηση του μετά το 1-1 με τη Ρόμα. Ο πρόεδρος του συλλόγου, Αζίζ Γιλντιρίμ δεν έκανε αποδεκτή την παραίτηση του Καρτάλ, αλλά στον τουρκικό Τύπο ήδη έχουν αναπτυχθεί σενάρια για την επόμενη ημέρα.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ φέρεται να βρίσκεται στη λίστα της Φενέρ για να αναλάβει την τεχνική της ηγεσία εφόσον φύγει ο Καρτάλ. Υποψήφιος είναι ακόμα ο Βιτσέντζο Μοντέλα, ενώ υπάρχουν αναφορές και για τους Αϊκούτ Κοτσαμάν, Αμπντουλάχ Αβτζί, Σερτζέν Γιαλτσίν και Βολκάν Ντεμιρέλ. Οι Τούρκοι αναφέρουν ότι η διοίκηση του κλαμπ προτιμάει να πάρει ξένο προπονητή εφόσον αποφασιστεί να λυθεί το συμβόλαιο του Καρταλ.





Πάντως ο Βάσκος προπονητής που έλυσε το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό δεν φαίνεται να έχει διάθεση να δουλέψει άμεσα. Δεν προκύπτει από το περιβάλλον του ότι θέλει να εργαστεί τόσο γρήγορα σε κάποιο κλαμπ.

Ακόμα βρίσκεται στην Ελλάδα ο «Μέντι» και θα μείνει για ένα διάστημα ακόμα μέχρι να τακτοποιήσει κάποιες λεπτομέρειες. Πρόθεση του είναι να επιστρέψει στην πατρίδα του και να πάει στο χωριό του να ξεκουραστεί.
Γιώργος Στασινόπουλος
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