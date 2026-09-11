Μπαρτσελόνα: Μυθική ρήτρα αποδέσμευσης για τον 18χρονο Αμπντελκαρίμ
SPORTS
Μπαρτσελόνα Χαμζά Αμπντελκαρίμ

Μπαρτσελόνα: Μυθική ρήτρα αποδέσμευσης για τον 18χρονο Αμπντελκαρίμ

Η Μπαρτσελόνα «έδεσε» το Χαμζά Αμπντελκαρίμ με μυθική ρήτρα αποδέσμευσης, ενώ στη Βαρκελώνη μετακόμισε και η μητέρα του

Μπαρτσελόνα: Μυθική ρήτρα αποδέσμευσης για τον 18χρονο Αμπντελκαρίμ
Η Μπαρτσελόνα είναι κλαμπ που φημίζεται για το παιδομάζωμα που κάνει και το έχει αποδείξει πολλές φορές στο παρελθόν. Αυτό έχουν κάνει και με την περίπτωση του Χαμζά Αμπντελκαρίμ, τον οποίο φρόντισε να τον «δέσει» με μία μυθική ρήτρα.

Συγκεκριμένα το ποσό αποδέσμευσης που υπήρχε για τον 18χρονο ποδοσφαιριστή ήταν ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ. Η Μπαρτσελόνα φρόντισε να το αυξήσει κατακόρυφα το ποσό αποδέσμευσης και πλέον εάν κάποιος θέλει να αποκτήσει τον ποδοσφαιριστή από την ομάδα της Καταλωνίας θα πρέπει να καταβάλλει 150 εκατομμύρια ευρώ!

Η ρήτρα που μπήκε στο νέο συμβόλαιο του παίκτη που έχει ισχύ έως το 2030 είναι μυθική. Δεν έκανε τυχαία αυτή την κίνηση η Μπαρτσελόνα. Πήρε την απόφαση μετά τις… ενοχλήσεις που είχε το καλοκαίρι από διάφορα κλαμπ που ρώτησαν έστω και ανεπίσημα για να μάθουν λεπτομέρειες για το καθεστώς του συμβολαίου του.

Για να επιτευχθεί η συμφωνία χρειάστηκαν μόλις δύο συμφωνίες ανάμεσα στη Μπαρτσελόνα και την πλευρά του παίκτη. Έγινε επίσης πολύ μεγάλη αύξηση του μισθού του ποδοσφαιριστή. Οι Καταλανοί στέλνουν σαφές μήνυμα σε όλους τους επίδοξους ενδιαφερόμενους, αφού για να αποκτήσουν τον Αιγύπτιο θα πρέπει να βάλουν πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη.





Εκτός αυτών η «Μπάρτσα» στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα ότι ο Χαμζά Αμπντελκαρίμ είναι παίκτης που βρίσκεται στα μελλοντικά σχέδια του κλαμπ. Δεν υπάρχει καμία διάθεση να χαθεί ο 18χρονος ποδοσφαιριστής και η διοίκηση δεν πρόκειται να καθίσει στο τραπέζι με κανέναν ενδιαφερόμενο.

Μία ακόμα πολύ σημαντική λεπτομέρεια έχει να κάνει και με τον ίδιο και την οικογένεια του. Ο Χαμζά Αμπντελκαρίμ πρόσφατα βρήκε σπίτι κοντά στο Ciutat Esportiva Joan Gamper. Επίσης είναι αξιοσημείωτο ότι και η μητέρα του μετακόμισε στη Βαρκελώνη για μόνιμη εγκατάσταση. Μέχρι τώρα ζούσε στην Αίγυπτο και για τον ίδιο είναι πολύ σημαντικό να αισθάνεται και την οικογένεια του κοντά του.

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