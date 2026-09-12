Η εκρηκτική συναυλία του Ρόρι Γκάλαχερ στην Αθήνα: Το χρονικό της θρυλικής νύχτας στη Νέα Φιλαδέλφεια με τους χιλιάδες θεατές και τα σοβαρά επεισόδια