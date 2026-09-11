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ΠΑΟΚ: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Σιμόν Μπανζά, βίντεο
ΠΑΟΚ: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Σιμόν Μπανζά, βίντεο
Ο Κονγκολέζος επιθετικός θα περάσει από εξετάσεις και θα υπογράψει στον ΠΑΟΚ
Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το βράδυ της Παρασκευής για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο Σιμόν Μπανζά.
Ο 30χρονος Κονγκολέζος επιθετικός θα περάσει από ιατρικά τεστ και θα υπογράψει στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.
Θα αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ ως δανεικός για ένα έτος από την Αλ Τζαζίρα. Ο Δικέφαλος αναλαμβάνει να πληρώσει μεγάλο μέρος από το συμβόλαιο που έχει ισχύ ο παίκτης με την ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, πληρώνοντας επιπλέον ενοίκιο για το δανεισμό του.
Ο 30χρονος Κονγκολέζος επιθετικός θα περάσει από ιατρικά τεστ και θα υπογράψει στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.
Θα αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ ως δανεικός για ένα έτος από την Αλ Τζαζίρα. Ο Δικέφαλος αναλαμβάνει να πληρώσει μεγάλο μέρος από το συμβόλαιο που έχει ισχύ ο παίκτης με την ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, πληρώνοντας επιπλέον ενοίκιο για το δανεισμό του.
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