ΠΑΟΚ: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Σιμόν Μπανζά, βίντεο
SPORTS
ΠΑΟΚ Σιμόν Μπανζά

ΠΑΟΚ: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Σιμόν Μπανζά, βίντεο

Ο Κονγκολέζος επιθετικός θα περάσει από εξετάσεις και θα υπογράψει στον ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Σιμόν Μπανζά, βίντεο
Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το βράδυ της Παρασκευής για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο Σιμόν Μπανζά. 

Ο 30χρονος Κονγκολέζος επιθετικός θα περάσει από ιατρικά τεστ και θα υπογράψει στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. 

Θα αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ ως δανεικός για ένα έτος από την Αλ Τζαζίρα. Ο Δικέφαλος αναλαμβάνει να πληρώσει μεγάλο μέρος από το συμβόλαιο που έχει ισχύ ο παίκτης με την ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, πληρώνοντας επιπλέον ενοίκιο για το δανεισμό του.


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