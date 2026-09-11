Θετικά δείγματα για τον Άρη στο πρώτο δυνατό τεστ με τον Σπανούλη στον πάγκο, ηττήθηκε 92-87 από την ευρωλιγκάτη Μακάμπι, δείτε βίντεο

Η διαφορά έφτασε στο +15 (42-27) καθώς ο Άρης δεν έβαλε τα δικά του ελεύθερα σουτ, είχε επίσης πρόβλημα στην αντιμετώπιση του high low παιχνιδιού των Ισραηλινών.Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με buzzer beater (37-50) του Ίφε Λούντμπεργκ και το 9ο εύστοχο σουτ τριών πόντων (9/17) της Μακάμπι.Με ξεκάθαρη στόχευση τη βελτίωση της αμυντικής συμπεριφοράς, ο Βασίλης Σπανούλης χρησιμοποίησε σχήμα με τρεις κοντούς (Ντιμιτρίγεβιτς, Λονγκ, Μποχωρίδης) με Λίντελ και Ρόμπινσον Ερλ στο δίδυμο των ψηλών στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Βγάζοντας περισσότερη ενέργεια, χαλώντας τη δημιουργία της Μακάμπι, με τον Μποχωρίδη πρόσωπο κλειδί στην άμυνα και επιθετικά τον Ντριμιτρίγεβιτς ο Άρης αρχικά μείωσε (49-57, 24') και μετά ανέλαβε δράση ο Ρόμπινσον Ερλ.Η ελληνική ομάδα βρήκε καλό μομέντουμ, διεύρυνε ακόμη περισσότερο το σερί της και πέτυχε ολική ανατροπή (63-62, 28').Η Μακάμπι αντέδρασε με δικό της σερί (0-6), για τον Άρη ήταν σημαντικό να μην την αφήσει να ξεφύγει και σ' αυτό έπαιξε ρόλο ο Θανάσης Αντετοκούνμπο με τα διαδοχικά επιθετικά ριμπάουντ του και τις επιπλέον επιθέσεις.Το επιμέρους σκορ για τον Άρης στο 3ο δεκάλεπτο ήταν 28-18.Ο Άρης ήταν σκληρός στην άμυνα και παρότι επέτρεψε στη Μακάμπι να φτάσει σε διψήφιο αριθμό επιθετικών ριμπάουντ, ισορρόπησε την κατάσταση με τις δύο εκτελέσεις του Χαραλαμπόπουλου (74-74, 24') και μία ακόμη από τον Τολιόπουλο του έδωσε το προβάδισμα.Μπαίνοντας στο τελευταίο δίλεπτο, όλα ήταν σε μηδενική βάση (82-82) καθώς ο Άρης επέστρεψε από το -5.Εκεί φάνηκε η εμπειρία της Μακάμπι με την προσωπική φάση του Ουάλας, τις δύο εύστοχες βολές του Μπρίσετ και το φτηνό λάθος που οδήγησε σε ξεκούραστο καλάθι του Χορντ.Η ισραηλινή ομάδα πάτησε σε διαφορά έξι πόντων (82-88) και κλείδωσε τη νίκη.Τα δεκάλεπτα: 15-21, 37-50, 65-68, 87-92