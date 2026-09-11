Παναθηναϊκός: Αποθέωση για Ομπράντοβιτς στη Ρόδο πριν το φιλικό με την ΑΕΚ, βίντεο
SPORTS
Παναθηναϊκός Ζέλικο Ομπράντοβιτς Ρόδος ΑΕΚ

Παναθηναϊκός: Αποθέωση για Ομπράντοβιτς στη Ρόδο πριν το φιλικό με την ΑΕΚ, βίντεο

Ο Ζέλικο Ομπράντροβιτς έκανε το ανεπίσημο ντεμπούτο του στη δεύτερη θητεία του στον Παναθηναϊκό

Παναθηναϊκός: Αποθέωση για Ομπράντοβιτς στη Ρόδο πριν το φιλικό με την ΑΕΚ, βίντεο
Την αποθέωση από τον κόσμο του Παναθηναϊκού γνώρισε στη Ρόδο ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. 

Ο Παναθηναϊκός συμμετέχει στο τουρνουά της Ρόδου και ο Ζοτς έκανε το ανεπίσημο ντεμπούτο του στη 2η θητεία του στους πράσινους απέναντι στην ΑΕΚ. 

Οι φίλαθλοι του ΠΑΟ σηκώθηκαν από τις θέσεις τους για να χειροκροτήσουν τον Σέρβο και να φωνάξουν ρυθμικά το όνομά του.

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