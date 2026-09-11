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Παναθηναϊκός: Αποθέωση για Ομπράντοβιτς στη Ρόδο πριν το φιλικό με την ΑΕΚ, βίντεο
Παναθηναϊκός: Αποθέωση για Ομπράντοβιτς στη Ρόδο πριν το φιλικό με την ΑΕΚ, βίντεο
Ο Ζέλικο Ομπράντροβιτς έκανε το ανεπίσημο ντεμπούτο του στη δεύτερη θητεία του στον Παναθηναϊκό
Την αποθέωση από τον κόσμο του Παναθηναϊκού γνώρισε στη Ρόδο ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Ο Παναθηναϊκός συμμετέχει στο τουρνουά της Ρόδου και ο Ζοτς έκανε το ανεπίσημο ντεμπούτο του στη 2η θητεία του στους πράσινους απέναντι στην ΑΕΚ.
Οι φίλαθλοι του ΠΑΟ σηκώθηκαν από τις θέσεις τους για να χειροκροτήσουν τον Σέρβο και να φωνάξουν ρυθμικά το όνομά του.
Ο Παναθηναϊκός συμμετέχει στο τουρνουά της Ρόδου και ο Ζοτς έκανε το ανεπίσημο ντεμπούτο του στη 2η θητεία του στους πράσινους απέναντι στην ΑΕΚ.
Οι φίλαθλοι του ΠΑΟ σηκώθηκαν από τις θέσεις τους για να χειροκροτήσουν τον Σέρβο και να φωνάξουν ρυθμικά το όνομά του.
A proper WELCOME to our Coach, Zeljko Obradovic 💚— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 11, 2026
P.S. It’s really happening #PAOFans 👀☘️#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/ck52wBaP50
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