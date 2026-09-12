Σάλος με τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης και βουλευτή των Δημοκρατικών: Γέλια την ώρα που διαβάζονταν τα ονόματα των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου, δείτε βίντεο