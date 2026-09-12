Σάλος με τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης και βουλευτή των Δημοκρατικών: Γέλια την ώρα που διαβάζονταν τα ονόματα των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Νέα Υόρκη Ζόχραν Μαμντάνι 11η Σεπτεμβρίου Ρούντι Τζουλιάνι Αλεξάντρια Οκάσιο Κορτές

Σάλος με τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης και βουλευτή των Δημοκρατικών: Γέλια την ώρα που διαβάζονταν τα ονόματα των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου, δείτε βίντεο

Το στιγμιότυπο με τον Μαμντάνι και την Οκάσιο-Κορτέζ στο Σημείο Μηδέν προκάλεσε οργή - «Πώς γίνεται να γελάς εκείνη την ώρα;» έγραψε Ρεπουμπικανός γερουσιαστής

Σάλος με τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης και βουλευτή των Δημοκρατικών: Γέλια την ώρα που διαβάζονταν τα ονόματα των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου, δείτε βίντεο
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Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε ένα στιγμιότυπο από την τελετή για την 25η επέτειο των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου, στο οποίο ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι και η βουλευτής Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ εμφανίζονται να γελούν την ώρα που συγγενείς θυμάτων διάβαζαν τα ονόματα των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους.

Οι δύο Δημοκρατικοί πολιτικοί βρίσκονταν την Παρασκευή στην επίσημη τελετή μνήμης στο Σημείο Μηδέν, στο Κάτω Μανχάταν, μαζί με συγγενείς των θυμάτων και πολιτικούς από ολόκληρες τις ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης των ονομάτων των νεκρών, η κάμερα κατέγραψε τον Μαμντάνι και την Οκάσιο-Κορτέζ να συνομιλούν και στη συνέχεια να ξεσπούν σε γέλια.



Λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα, η τηλεοπτική μετάδοση είχε δείξει συγγενή θύματος να κλαίει, ενώ πάνω στη σκηνή οικογένειες συνέχιζαν μία προς μία την ανάγνωση των ονομάτων.

Το βίντεο δεν αποκαλύπτει τι ειπώθηκε μεταξύ Μαμντάνι και Οκάσιο-Κορτέζ ούτε τι προκάλεσε την αντίδρασή τους, ωστόσο η χρονική στιγμή στην οποία καταγράφηκε το στιγμιότυπο προκάλεσε κύμα επικρίσεων.

Η αντίδραση του Τεντ Κρουζ

Το απόσπασμα διαδόθηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς χρήστες να χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά τους προσβλητική απέναντι στις οικογένειες των θυμάτων.

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Μεταξύ όσων αντέδρασαν ήταν και ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής του Τέξας Τεντ Κρουζ.

«Πώς στο καλό μπορείς να γελάς ενώ διαβάζονται δυνατά τα ονόματα εκείνων που δολοφονήθηκαν την 11η Σεπτεμβρίου; Γιατί να το κάνεις;», έγραψε σε ανάρτησή του στο X.



Το επεισόδιο ήρθε να προστεθεί σε ένα ήδη ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα γύρω από την παρουσία του Μαμντάνι στις φετινές εκδηλώσεις μνήμης.

Η αμήχανη συνάντηση με τον Ρούντι Τζουλιάνι

Στην ίδια τελετή, ο Μαμντάνι είχε και μια σύντομη, εμφανώς αμήχανη συνάντηση με τον πρώην δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ρούντι Τζουλιάνι.

Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν χειραψία στο Σημείο Μηδέν, λίγες ημέρες μετά τη δημόσια αντιπαράθεσή τους για το αν ο Μαμντάνι θα έπρεπε να παραστεί στην επέτειο.



Ο Τζουλιάνι, ο οποίος ήταν δήμαρχος της πόλης όταν σημειώθηκαν οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, είχε δηλώσει στο Newsmax ότι η παρουσία του Μαμντάνι στην τελετή «τον προσβάλλει», υποστηρίζοντας ότι ο σημερινός δήμαρχος ενοχλεί ανθρώπους που βρίσκονται στο επίκεντρο της ημέρας μνήμης, δηλαδή τις οικογένειες των θυμάτων.

Είχε μάλιστα κατηγορήσει τον Μαμντάνι ότι «στέκεται σε άμεση υποστήριξη του κινήματος που σκότωσε τα παιδιά τους», σε μια δήλωση που προκάλεσε με τη σειρά της έντονες αντιδράσεις.

Τα 170.000 έγγραφα για τον τοξικό αέρα μετά την 11η Σεπτεμβρίου

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η δημοτική αρχή του Μαμντάνι προχώρησε στη δημοσιοποίηση περισσότερων από 170.000 σελίδων εγγράφων σχετικά με την ποιότητα του αέρα στο Κάτω Μανχάταν μετά την κατάρρευση των Δίδυμων Πύργων.

Τα αρχεία, τα οποία παρέμεναν επί χρόνια εκτός δημόσιας πρόσβασης, περιλαμβάνουν στοιχεία για τους κινδύνους από τα τοξικά σωματίδια που κάλυψαν την περιοχή μετά τις επιθέσεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που ήρθαν στο φως, αξιωματούχοι της πόλης γνώριζαν ότι υπήρχαν σοβαροί κίνδυνοι για την υγεία, την ώρα που προς το κοινό δίνονταν διαβεβαιώσεις ότι ο αέρας ήταν ασφαλής.

Το ζήτημα έχει ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα, καθώς ο Τζουλιάνι βρισκόταν τότε στο τιμόνι της Νέας Υόρκης και η διαχείριση της ενημέρωσης για την ποιότητα του αέρα έχει αποτελέσει αντικείμενο διαμάχης επί χρόνια.

Πάνω από 100.000 υπογραφές για να μην παραστεί

Η παρουσία του Μαμντάνι στην τελετή είχε προκαλέσει αντιδράσεις ήδη πριν από την 11η Σεπτεμβρίου.

Συγγενείς θυμάτων και άλλοι πολίτες είχαν στηρίξει διαδικτυακή συλλογή υπογραφών με αίτημα ο δήμαρχος να μην παραστεί στις εκδηλώσεις μνήμης, με την πρωτοβουλία να ξεπερνά τις 100.000 υπογραφές.

Στις εκκλήσεις είχε προστεθεί και ο πρώην κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Τζορτζ Πατάκι, ενώ ο Μαμντάνι είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν επρόκειτο να απουσιάσει.

Όπως είχε δηλώσει, επιθυμία του ήταν «η προσοχή να είναι στραμμένη στις οικογένειες των ανθρώπων που τους στερήθηκαν οι αγαπημένοι τους πριν από 25 χρόνια, στη φρικτή τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου».

Η Βίκι Παλαντίνο και η αναφορά στον Οσάμα μπιν Λάντεν

Σκληρή επίθεση στον Μαμντάνι εξαπέλυσε και η Ρεπουμπλικανή δημοτική σύμβουλος της Νέας Υόρκης Βίκι Παλαντίνο, η οποία απαίτησε δημοσίως να μην εμφανιστεί ο δήμαρχος στο Σημείο Μηδέν.

Μιλώντας στην εκπομπή της Λόρα Ίνγκραχαμ στο Fox News, η Παλαντίνο υποστήριξε ότι η παρουσία του Μαμντάνι στην τελετή θα έστελνε, κατά την άποψή της, ένα συμβολικό «μήνυμα» στον Οσάμα μπιν Λάντεν.

«Είναι ένα μήνυμα προς τον Οσάμα μπιν Λάντεν, ότι "κοίτα, κατακτήσαμε τη Νέα Υόρκη"», είπε χαρακτηριστικά, προκαλώντας νέες αντιδράσεις.

Η Παλαντίνο συνέδεσε τις επικρίσεις της και με την παρουσία του Ράμζι Κάσεμ, επικεφαλής νομικού συμβούλου της πόλης, σε πρόσφατη τελετή υπογραφής εκτελεστικών διαταγμάτων για την 11η Σεπτεμβρίου.

«Έχω σιχαθεί όλο αυτό», δήλωσε, προσθέτοντας ότι, κατά την άποψή της, οι Νεοϋορκέζοι θα πρέπει να «δουν πίσω από αυτή την απόλυτη φάρσα που προσπαθούν να τους πουλήσουν».

Η υπόθεση με το αναμνηστικό στυλό και τον Ράμζι Κάσεμ

Στο επίκεντρο των επικρίσεων βρέθηκε ειδικότερα ένα από τα τελετουργικά στυλό που χρησιμοποιήθηκαν κατά την υπογραφή δύο εκτελεστικών διαταγμάτων σχετικών με την επέτειο.

Ο Μαμντάνι παρέδωσε ένα από τα στυλό στην επικεφαλής της αστυνομίας της Νέας Υόρκης Τζέσικα Τις, η οποία στη συνέχεια το έδωσε στον Ράμζι Κάσεμ.



Ο Κάσεμ είχε στο παρελθόν συμμετάσχει στη νομική υπεράσπιση του Άχμεντ αλ-Ντάρμπι, μέλους της Αλ Κάιντα που είχε παραδεχθεί την ενοχή του για κατηγορίες σχετικές με σχέδια επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων.

Ο αλ-Ντάρμπι ήταν κουνιάδος του Χαλίντ αλ-Μιχντάρ, ενός από τους αεροπειρατές της πτήσης American Airlines 77, η οποία έπεσε στο Πεντάγωνο στις 11 Σεπτεμβρίου 2001.

Από την πλευρά του δημαρχείου επισημάνθηκε ότι ο Κάσεμ συμμετείχε στην εκδήλωση στο πλαίσιο των επίσημων καθηκόντων του και ότι, ως Νεοϋορκέζος που βρισκόταν στην πόλη την ημέρα των επιθέσεων, είχε προσωπικό ενδιαφέρον για τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.

Παρά τις εκκλήσεις να μείνει μακριά και το κύμα αντιδράσεων που είχε προηγηθεί, ο Μαμντάνι έδωσε τελικά το «παρών» στο Σημείο Μηδέν, όπου η 25η επέτειος των επιθέσεων σημαδεύτηκε όχι μόνο από τη μνήμη των σχεδόν 3.000 ανθρώπων που σκοτώθηκαν, αλλά και από μια έντονη πολιτική αντιπαράθεση γύρω από την παρουσία του δημάρχου.
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