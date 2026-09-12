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Η Φιορεντίνα έσπασε το ρόδι με ιστορικό χατ τρικ του Μασταντουόνο, 4-2 τη Βενέτσια, δείτε τα γκολ
Η Φιορεντίνα έσπασε το ρόδι με ιστορικό χατ τρικ του Μασταντουόνο, 4-2 τη Βενέτσια, δείτε τα γκολ
Ο 19χρονος δανεικός από τη Ρεάλ Μαδρίτης υπέγραψε τη νίκη και έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία των «Βιόλα» που σημειώνει χατ τρικ σε αγώνα της Serie A
Με τον Φράνκο Μασταντουόνο να πραγματοποιεί εμφάνιση καριέρας, η Φιορεντίνα πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη φετινή Serie A, με τον 19χρονο Αργεντινό να συνδυάζει το χατ τρικ του με ένα ιστορικό ρεκόρ.
Ο νεαρός επιθετικός, που αγωνίζεται ως δανεικός από τη Ρεάλ Μαδρίτης, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο «Stadio Pierluigi Penzo», οδηγώντας τους «βιόλα» στο 4-2 επί της Βενέτσια και βάζοντας τέλος στο αρνητικό ξεκίνημα της ομάδας της Φλωρεντίας.
Με το πρώτο αυτό τρίποντο, η Φιορεντίνα κατάφερε παράλληλα να ξεκολλήσει από την τελευταία θέση της βαθμολογίας, παίρνοντας βαθμολογική και ψυχολογική ανάσα έπειτα από τις πρώτες αγωνιστικές.
Ο Μασταντουόνο βρήκε δίχτυα στο 29', στο 30' και στο 84', πετυχαίνοντας μάλιστα δύο γκολ μέσα σε διάστημα μόλις ενός λεπτού. Με το χατ τρικ του έγραψε ιστορία, καθώς έγινε, σε ηλικία 19 ετών, ο νεότερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της Φιορεντίνα που σημειώνει τρία γκολ σε αγώνα της Serie A.
Η Βενέτσια προσπάθησε να περιορίσει την έκταση της ήττας και δύο λεπτά αργότερα μείωσε με γκολ του Αϊνάτ, χωρίς ωστόσο να μπορέσει να αλλάξει την έκβαση της αναμέτρησης.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 4ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A έχουν ως εξής:
Βενέτσια-Φιορεντίνα 2-4 (22' Άνταμς, 86' Χάιναουτ - 29', 30' 84' Μασταντουόνο, 66' Πελεγκρίνο)
Τζένοα-Φροζινόνε 12/09
Λάτσιο-Μίλαν 12/09
Αταλάντα-Κάλιαρι 12/09
Ο νεαρός επιθετικός, που αγωνίζεται ως δανεικός από τη Ρεάλ Μαδρίτης, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο «Stadio Pierluigi Penzo», οδηγώντας τους «βιόλα» στο 4-2 επί της Βενέτσια και βάζοντας τέλος στο αρνητικό ξεκίνημα της ομάδας της Φλωρεντίας.
Με το πρώτο αυτό τρίποντο, η Φιορεντίνα κατάφερε παράλληλα να ξεκολλήσει από την τελευταία θέση της βαθμολογίας, παίρνοντας βαθμολογική και ψυχολογική ανάσα έπειτα από τις πρώτες αγωνιστικές.
Ο Μασταντουόνο βρήκε δίχτυα στο 29', στο 30' και στο 84', πετυχαίνοντας μάλιστα δύο γκολ μέσα σε διάστημα μόλις ενός λεπτού. Με το χατ τρικ του έγραψε ιστορία, καθώς έγινε, σε ηλικία 19 ετών, ο νεότερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της Φιορεντίνα που σημειώνει τρία γκολ σε αγώνα της Serie A.
Η Βενέτσια προσπάθησε να περιορίσει την έκταση της ήττας και δύο λεπτά αργότερα μείωσε με γκολ του Αϊνάτ, χωρίς ωστόσο να μπορέσει να αλλάξει την έκβαση της αναμέτρησης.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 4ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A έχουν ως εξής:
Βενέτσια-Φιορεντίνα 2-4 (22' Άνταμς, 86' Χάιναουτ - 29', 30' 84' Μασταντουόνο, 66' Πελεγκρίνο)
Τζένοα-Φροζινόνε 12/09
Λάτσιο-Μίλαν 12/09
Αταλάντα-Κάλιαρι 12/09
Λέτσε-Μόντσα 13/09
Νάπολι-Μπολόνια 13/09
Σασουόλο-Γιουβέντους 13/09
Κόμο-Πάρμα 14/09
Τορίνο-Ρόμα 14/09
Ίντερ-Ουντινέζε 14/09
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)
Ρόμα 9
Ίντερ 9
Λάτσιο 9
Κόμο 7
Μίλαν 7
Γιουβέντους 7
Φροζινόνε 6
Αταλάντα 6
Κάλιαρι 6
Σασουόλο 4
Ουντινέζε 4
Νάπολι 3
Τορίνο 3
Λέτσε 3
Φιορεντίνα 3 -4αγ.
Μπολόνια 1
Πάρμα 1
Μόντσα 1
Βενέτσια 0 -4αγ.
Τζένοα 0
Νάπολι-Μπολόνια 13/09
Σασουόλο-Γιουβέντους 13/09
Κόμο-Πάρμα 14/09
Τορίνο-Ρόμα 14/09
Ίντερ-Ουντινέζε 14/09
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)
Ρόμα 9
Ίντερ 9
Λάτσιο 9
Κόμο 7
Μίλαν 7
Γιουβέντους 7
Φροζινόνε 6
Αταλάντα 6
Κάλιαρι 6
Σασουόλο 4
Ουντινέζε 4
Νάπολι 3
Τορίνο 3
Λέτσε 3
Φιορεντίνα 3 -4αγ.
Μπολόνια 1
Πάρμα 1
Μόντσα 1
Βενέτσια 0 -4αγ.
Τζένοα 0
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