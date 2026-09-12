Ο Ζελένσκι δηλώνει έτοιμος να συναντηθεί με τον Πούτιν στη σύνοδο κορυφής της G20 στο Μαϊάμι
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Ο Ζελένσκι δηλώνει έτοιμος να συναντηθεί με τον Πούτιν στη σύνοδο κορυφής της G20 στο Μαϊάμι

Στη διάρκεια της συνόδου κορυφής της G20

Ο Ζελένσκι δηλώνει έτοιμος να συναντηθεί με τον Πούτιν στη σύνοδο κορυφής της G20 στο Μαϊάμι
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Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη διάρκεια της συνόδου κορυφής της G20, που θα πραγματοποιηθεί στο Μαϊάμι.

Ερωτηθείς από το γερμανικό δίκτυο Deutsche Welle, αν θα συναντούσε τον Βλαντίμιρ Πούτιν σ' αυτή τη σύνοδο τον Δεκέμβριο, εφόσον προσκληθούν οι δύο ηγέτες, ο Ζελένσκι απάντησε: «Ναι, ασφαλώς. Οφείλουμε να πάμε. Οφείλουμε να συναντηθούμε, να μιλήσουμε και να λάβουμε αποφάσεις».
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