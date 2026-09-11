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«Ξέρεις πόσο κουραστικό είναι να κάνεις 20 βιντεάκια την ημέρα;»: Σάλος με την influencer που... κράζει όσους δουλεύουν 9-5, ζήτησε συγγνώμη κλαίγοντας
«Ξέρεις πόσο κουραστικό είναι να κάνεις 20 βιντεάκια την ημέρα;»: Σάλος με την influencer που... κράζει όσους δουλεύουν 9-5, ζήτησε συγγνώμη κλαίγοντας
Μετά τον σάλο που προκλήθηκε στο διαδίκτυο έσβησε την αρχική της ανάρτηση και δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται δακρυσμένη και ζητάει συγνώμη για όσα είπε
Μία Ελληνίδα influnecer έχει γίνει (αρνητικά) viral τις τελευταίες ημέρες στο TikTok με αφορμή ένα βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό της, απαξιώνοντας όσους δουλεύουν ωράριο γραφείου.
Συγκεκριμένα, στο αρχικό βίντεο - το οποίο διέγραψε μετά τα εκατοντάδες αρνητικά σχόλια χρηστών και τον σάλο που προκλήθηκε στο διαδίκτυο - υποστηρίζει πως το να κάνει κάποιος 20 βίντεο την ημέρα είναι πολύ κουραστικό και λέει σε όσους εργάζονται 9 το πρωί με πέντε το απόγευμα να μην ασχολούνται μαζί της.
Στο βίντεο έγραψε ως λεζάντα: «Όταν κάποιος μου λέει ότι μια κοπέλα φοράει συχνά τα ίδια ρούχα στα βίντεό της», ενώ ακούγεται να λέει: «Ξέρεις πόσο κουραστικό είναι να κάνεις 20 βιντεάκια την ίδια ημέρα. Go to your 9 to 5 job and leave us alone (Πηγαίντε στη 9-5 δουλειά σας και αφήστε μας ήσυχους)».
Μετά το κράξιμο, σε δεύτερο βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό της εμφανίζεται δακρυσμένη και ζητάει συγνώμη για όσα είπε στη προηγούμενη της ανάρτηση. «Θέλω να ζητήσω μία μεγάλη συγνώμη σε αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύουν 9 με 5 ή και μεγαλύτερο ωράριο», τόνισε. «Καταλαβαίνω πάρα πολύ το να είσαι άνθρωπος και να έχει όνειρα και να κάνεις αυτό που σου αρέσει ή και όχι για να επιβιώσεις. Τοποθετήθηκα λάθος και δεν έπρεπε να το θίξω ποτέ. Γενικότερα από πάντα είμαι εσωστρεφής σαν άνθρωπος, δεν ανοίγομαι εύκολα, οπότε τα socia media είναι ένας τρόπος να εκφραστώ και να βρω μια παρέα», πρόσθεσε. Στη συνέχεια ξεκαθαρίζει πως «δεν ήταν η πρόθεσή μου να επιτεθώ ή να θίξω κανέναν. Το ότι δεν το εννοούσα έτσι δεν μπορεί να αλλάξει το πως ακούστηκε και το πως έκανε κάποιους ανθρώπους να νιώσουν γιατί κατάλαβα τι είπα. Από δω και πέρα το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι η Εύα που ήμουν και ξέρετε και σας ευχαριστώ μόνο και μόνο που είστε εδώ».
Πολλοί χρήστες στα σχόλια κάτω από το δεύτερο βίντεο που δημοσίευσε της έγραψαν πως προσποιούταν και ότι πρόκειται για μια δήθεν απολογία, ενώ κάποιοι άλλοι τάχθηκαν με το μέρος της και αναρωτήθηκαν γιατί κάποιος στοχοποιείται τόσο εύκολα στο διαδίκτυο.
Συγκεκριμένα, στο αρχικό βίντεο - το οποίο διέγραψε μετά τα εκατοντάδες αρνητικά σχόλια χρηστών και τον σάλο που προκλήθηκε στο διαδίκτυο - υποστηρίζει πως το να κάνει κάποιος 20 βίντεο την ημέρα είναι πολύ κουραστικό και λέει σε όσους εργάζονται 9 το πρωί με πέντε το απόγευμα να μην ασχολούνται μαζί της.
Στο βίντεο έγραψε ως λεζάντα: «Όταν κάποιος μου λέει ότι μια κοπέλα φοράει συχνά τα ίδια ρούχα στα βίντεό της», ενώ ακούγεται να λέει: «Ξέρεις πόσο κουραστικό είναι να κάνεις 20 βιντεάκια την ίδια ημέρα. Go to your 9 to 5 job and leave us alone (Πηγαίντε στη 9-5 δουλειά σας και αφήστε μας ήσυχους)».
Μετά το κράξιμο, σε δεύτερο βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό της εμφανίζεται δακρυσμένη και ζητάει συγνώμη για όσα είπε στη προηγούμενη της ανάρτηση. «Θέλω να ζητήσω μία μεγάλη συγνώμη σε αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύουν 9 με 5 ή και μεγαλύτερο ωράριο», τόνισε. «Καταλαβαίνω πάρα πολύ το να είσαι άνθρωπος και να έχει όνειρα και να κάνεις αυτό που σου αρέσει ή και όχι για να επιβιώσεις. Τοποθετήθηκα λάθος και δεν έπρεπε να το θίξω ποτέ. Γενικότερα από πάντα είμαι εσωστρεφής σαν άνθρωπος, δεν ανοίγομαι εύκολα, οπότε τα socia media είναι ένας τρόπος να εκφραστώ και να βρω μια παρέα», πρόσθεσε. Στη συνέχεια ξεκαθαρίζει πως «δεν ήταν η πρόθεσή μου να επιτεθώ ή να θίξω κανέναν. Το ότι δεν το εννοούσα έτσι δεν μπορεί να αλλάξει το πως ακούστηκε και το πως έκανε κάποιους ανθρώπους να νιώσουν γιατί κατάλαβα τι είπα. Από δω και πέρα το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι η Εύα που ήμουν και ξέρετε και σας ευχαριστώ μόνο και μόνο που είστε εδώ».
Πολλοί χρήστες στα σχόλια κάτω από το δεύτερο βίντεο που δημοσίευσε της έγραψαν πως προσποιούταν και ότι πρόκειται για μια δήθεν απολογία, ενώ κάποιοι άλλοι τάχθηκαν με το μέρος της και αναρωτήθηκαν γιατί κάποιος στοχοποιείται τόσο εύκολα στο διαδίκτυο.
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