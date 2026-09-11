ΑΕΚ: Οι οπαδοί της αποχώρησαν από το φιλικό με τον ΠΑΟ σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την παραχώρηση του γηπέδου στον Ολυμπιακό
SPORTS
ΑΕΚ Μάκης Αγγελόπουλος Παναθηναϊκός Ολυμπιακός

ΑΕΚ: Οι οπαδοί της αποχώρησαν από το φιλικό με τον ΠΑΟ σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την παραχώρηση του γηπέδου στον Ολυμπιακό

Οι οπαδοί είχαν αναρτήσει και πανό κατά του Μάκη Αγγελόπουλου

ΑΕΚ: Οι οπαδοί της αποχώρησαν από το φιλικό με τον ΠΑΟ σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την παραχώρηση του γηπέδου στον Ολυμπιακό
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Συνεχίζονται οι αντιδράσεις από τον κόσμο της ΑΕΚ για την απόφαση της διοίκησης της ΚΑΕ να παραχωρήσει στον Ολυμπιακό τη Sunel Arena για όσο διάστημα παραμείνει κλειστό το ΣΕΦ. 

Η Original είχε βγάλει ανακοίνωση κατά του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Μάκη Αγγελόπουλου ενώ οπαδοί της ΑΕΚ διαμαρτυρήθηκαν για αυτή την απόφαση και στο φιλικό ματς με τον Παναθηναϊκό στη Ρόδο. 

Αρχικά σήκωσαν πανό που έγραφε: «Μάκη, έγινες εχθρός μας» ενώ στη συνέχεια όταν ξεκίνησε το παιχνίδι αποχώρησαν από το γήπεδο ως ένδειξη διαμαρτυρίας. 
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