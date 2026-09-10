Μεντιλίμπαρ: Φεύγω περήφανος που μπόρεσα, ώστε ένας τόσο μεγάλος σύλλογος όπως ο Ολυμπιακός να γίνει ακόμη μεγαλύτερος
Μεντιλίμπαρ: Φεύγω περήφανος που μπόρεσα, ώστε ένας τόσο μεγάλος σύλλογος όπως ο Ολυμπιακός να γίνει ακόμη μεγαλύτερος
Ο Βάσκος τεχνικός μ' ένα συγκινητικό μήνυμα μέσω των social media της ΠΑΕ Ολυμπιακός αποχαιρέτησε τους ερυθρόλευκους
Μετά από 2.5 χρόνια στα οποία κατέκτησε το ιστορικό Conference League, ένα νταμπλ κι ένα Super Cup, o Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποτελεί παρελθόν για τους ερυθρόλευκους που ήδη έχουν ανακοινώσει τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ ως τον διάδοχο του..
Ο 65χρονος Μεντιλίμπαρ λίγες ώρες μετά το διαζύγιο του με τους ερυθρόλευκους απηύθυνε το δικό του αντίο στους Πειραιώτες, τονίζοντας ότι «απόλαυσε την κάθε στιγμή», ευχαρίστησε τους πάντες, στάθηκε στην ειλικρινή σχέση που είχε με τον κ. Μαρινάκη και δήλωσε περήφανος που συνέβαλε στο μεγαλώσει ακόμη περισσότερο ο Ολυμπιακός.
Αναλυτικά το ποστάρισμα του Βάσκου:
«Χθες ολοκληρώθηκε η επαγγελματική μου πορεία στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ήταν σχεδόν τρία χρόνια, από τα οποία κρατώ πάνω απ’ όλα το συναίσθημα και ότι απόλαυσα κάθε στιγμή.
Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Μαρινάκη για την ευκαιρία που μου έδωσε να προπονήσω έναν τόσο μεγάλο σύλλογο όπως ο Ολυμπιακός. Η σχέση μας ξεπέρασε τα όρια της επαγγελματικής συνεργασίας. Ήταν πάντα κοντινή, ειλικρινής και βασισμένη στην εμπιστοσύνη, ακόμη και στις δύσκολες στιγμές.
Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εργαζόμενους και τα μέλη του επιτελείου, που στην καθημερινότητα του συλλόγου και στο προπονητικό κέντρο, έκαναν εμένα και τους συνεργάτες μου να νιώθουμε σαν στο σπίτι μας.
Ευχαριστώ τους παίκτες για την προσπάθεια, την αφοσίωση και τη διάθεσή τους να διατηρούν πάντα τον πήχη των απαιτήσεων τόσο ψηλά όσο αρμόζει σε αυτόν τον σύλλογο.
Και πάνω απ’ όλα, ευχαριστώ τους φιλάθλους. Από την πρώτη στιγμή μου έδειξαν την αμέριστη στήριξη και την αγάπη τους, κάποιες φορές συγκλονιστική, αλλά πάντα με σεβασμό, ειλικρίνεια και ζεστασιά.
Φεύγω περήφανος που μπόρεσα, για αυτό το διάστημα, να συμβάλω ώστε ένας τόσο μεγάλος σύλλογος όπως ο Ολυμπιακός να γίνει ακόμη μεγαλύτερος. Είμαι σίγουρος ότι οι δρόμοι μας θα συναντηθούν ξανά στο μέλλον.
ΠΑΜΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕ!»
Ο 65χρονος Μεντιλίμπαρ λίγες ώρες μετά το διαζύγιο του με τους ερυθρόλευκους απηύθυνε το δικό του αντίο στους Πειραιώτες, τονίζοντας ότι «απόλαυσε την κάθε στιγμή», ευχαρίστησε τους πάντες, στάθηκε στην ειλικρινή σχέση που είχε με τον κ. Μαρινάκη και δήλωσε περήφανος που συνέβαλε στο μεγαλώσει ακόμη περισσότερο ο Ολυμπιακός.
Αναλυτικά το ποστάρισμα του Βάσκου:
«Χθες ολοκληρώθηκε η επαγγελματική μου πορεία στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ήταν σχεδόν τρία χρόνια, από τα οποία κρατώ πάνω απ’ όλα το συναίσθημα και ότι απόλαυσα κάθε στιγμή.
Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Μαρινάκη για την ευκαιρία που μου έδωσε να προπονήσω έναν τόσο μεγάλο σύλλογο όπως ο Ολυμπιακός. Η σχέση μας ξεπέρασε τα όρια της επαγγελματικής συνεργασίας. Ήταν πάντα κοντινή, ειλικρινής και βασισμένη στην εμπιστοσύνη, ακόμη και στις δύσκολες στιγμές.
Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εργαζόμενους και τα μέλη του επιτελείου, που στην καθημερινότητα του συλλόγου και στο προπονητικό κέντρο, έκαναν εμένα και τους συνεργάτες μου να νιώθουμε σαν στο σπίτι μας.
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Ευχαριστώ τους παίκτες για την προσπάθεια, την αφοσίωση και τη διάθεσή τους να διατηρούν πάντα τον πήχη των απαιτήσεων τόσο ψηλά όσο αρμόζει σε αυτόν τον σύλλογο.
Και πάνω απ’ όλα, ευχαριστώ τους φιλάθλους. Από την πρώτη στιγμή μου έδειξαν την αμέριστη στήριξη και την αγάπη τους, κάποιες φορές συγκλονιστική, αλλά πάντα με σεβασμό, ειλικρίνεια και ζεστασιά.
Φεύγω περήφανος που μπόρεσα, για αυτό το διάστημα, να συμβάλω ώστε ένας τόσο μεγάλος σύλλογος όπως ο Ολυμπιακός να γίνει ακόμη μεγαλύτερος. Είμαι σίγουρος ότι οι δρόμοι μας θα συναντηθούν ξανά στο μέλλον.
ΠΑΜΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕ!»
Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
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