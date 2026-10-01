Σχοινάς: Πληρωμές 3,63 εκατομμυρίων ευρώ σε παραγωγούς μηδικής που επλήγησαν από την ευλογιά
Σχοινάς: Πληρωμές 3,63 εκατομμυρίων ευρώ σε παραγωγούς μηδικής που επλήγησαν από την ευλογιά
Στους λογαριασμούς των δικαιούχων η ενίσχυση – Αφορά έξι Περιφερειακές Ενότητες
Στην καταβολή 3.635.944,05 ευρώ (μέσω deminimis) σε 7.715 καλλιεργητές μηδικής προχώρησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τη στήριξη παραγωγών που υπέστησαν οικονομικές απώλειες εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση της ευλογιάς.
Με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, εγκρίθηκε η μεταφορά της σχετικής πίστωσης και η καταβολή της ενίσχυσης στους δικαιούχους στις 30 Σεπτεμβρίου 2026.
Η ενίσχυση, μέσω του καθεστώτος de minimis, αφορά καλλιεργητές μηδικής στις Περιφερειακές Ενότητες Ηλείας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Φθιώτιδας και Φλώρινας.
Πρόκειται για παραγωγούς που επηρεάστηκαν άμεσα από τους περιορισμούς στη διακίνηση ζωοτροφών, οι οποίοι επιβλήθηκαν στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης της ευλογιάς.
Οι περιορισμοί είχαν παραμείνει σε ισχύ για διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα κατά την περίοδο Μαΐου – Σεπτεμβρίου 2025, δηλαδή σε μια κρίσιμη περίοδο για τη συγκομιδή της μηδικής, δημιουργώντας απώλειες για τους παραγωγούς των συγκεκριμένων περιοχών. Η συγκεκριμένη παρέμβαση έρχεται να καλύψει αυτές τις απώλειες, με το συνολικό ποσό να διατίθεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠΑΑΤ.
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, δήλωσε:
«Η μάχη απέναντι στην ευλογιά έχει δύο πλευρές. Από την μια να προστατεύσουμε το ζωικό κεφάλαιο της χώρας και, από την άλλη, να στηρίξουμε όσους υφίστανται τις οικονομικές συνέπειες αυτής της μάχης. Η σημερινή πληρωμή των 3,63 εκατ. ευρώ σε 7.715 καλλιεργητές μηδικής είναι μια τέτοια παρέμβαση. Οι περιορισμοί που ήταν αναγκαίο να επιβληθούν στη διακίνηση των ζωοτροφών είχαν πραγματικό κόστος για τους παραγωγούς και αυτό το κόστος δεν μπορούμε να το αγνοούμε. Κάθε φορά που η μάχη απέναντι στην ευλογιά δημιουργεί ένα πραγματικό πρόβλημα στην παραγωγή, η δική μας δουλειά είναι να το εντοπίζουμε και να το λύνουμε. Αυτό κάνουμε και σήμερα».
Με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, εγκρίθηκε η μεταφορά της σχετικής πίστωσης και η καταβολή της ενίσχυσης στους δικαιούχους στις 30 Σεπτεμβρίου 2026.
Η ενίσχυση, μέσω του καθεστώτος de minimis, αφορά καλλιεργητές μηδικής στις Περιφερειακές Ενότητες Ηλείας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Φθιώτιδας και Φλώρινας.
Πρόκειται για παραγωγούς που επηρεάστηκαν άμεσα από τους περιορισμούς στη διακίνηση ζωοτροφών, οι οποίοι επιβλήθηκαν στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης της ευλογιάς.
Οι περιορισμοί είχαν παραμείνει σε ισχύ για διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα κατά την περίοδο Μαΐου – Σεπτεμβρίου 2025, δηλαδή σε μια κρίσιμη περίοδο για τη συγκομιδή της μηδικής, δημιουργώντας απώλειες για τους παραγωγούς των συγκεκριμένων περιοχών. Η συγκεκριμένη παρέμβαση έρχεται να καλύψει αυτές τις απώλειες, με το συνολικό ποσό να διατίθεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠΑΑΤ.
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, δήλωσε:
«Η μάχη απέναντι στην ευλογιά έχει δύο πλευρές. Από την μια να προστατεύσουμε το ζωικό κεφάλαιο της χώρας και, από την άλλη, να στηρίξουμε όσους υφίστανται τις οικονομικές συνέπειες αυτής της μάχης. Η σημερινή πληρωμή των 3,63 εκατ. ευρώ σε 7.715 καλλιεργητές μηδικής είναι μια τέτοια παρέμβαση. Οι περιορισμοί που ήταν αναγκαίο να επιβληθούν στη διακίνηση των ζωοτροφών είχαν πραγματικό κόστος για τους παραγωγούς και αυτό το κόστος δεν μπορούμε να το αγνοούμε. Κάθε φορά που η μάχη απέναντι στην ευλογιά δημιουργεί ένα πραγματικό πρόβλημα στην παραγωγή, η δική μας δουλειά είναι να το εντοπίζουμε και να το λύνουμε. Αυτό κάνουμε και σήμερα».
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