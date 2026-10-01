Live η κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιαρισμένος ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα, καθυστερήσεις στην Ποσειδώνος λόγω ακινητοποιημένου ΙΧ
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους Κηφισός Τροχαίο Λεωφόρος Κηφισού Αττική Οδός

Live η κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιαρισμένος ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα, καθυστερήσεις στην Ποσειδώνος λόγω ακινητοποιημένου ΙΧ

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Live η κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιαρισμένος ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα, καθυστερήσεις στην Ποσειδώνος λόγω ακινητοποιημένου ΙΧ
UPD:
Πολύ δύσκολη είναι από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 1/10 η κίνηση στους δρόμους με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στον Κηφισό.

Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφεται στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της οδού Άτλαντος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα, στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου, λόγω ακινητοποιημένου Ι.Χ. φορτηγού.

Επιπλέον, πορβλήματα στις μετακινήσεις παρατηρούνται και στον Κηφισό, όπου η κυκλοφορία παραμένει ιδιαίτερα επιβαρυμένη σε μεγάλο τμήμα της διαδρομής. Εξαιτίας του τροχαίου στο ρεύμα προς Πειραιά (στο ύψος στις Τρεις Γέφυρες) υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις.

Live η κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιαρισμένος ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα, καθυστερήσεις στην Ποσειδώνος λόγω ακινητοποιημένου ΙΧ


Η συμφόρηση ξεκινά από το ύψος του Χαϊδαρίου, συνεχίζεται προς Αιγάλεω και Σεπόλια και επεκτείνεται έως τη Νέα Φιλαδέλφεια μέχρι την Μεταμόρφωση.

Ιδιαίτερα έντονη είναι η εικόνα στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, με την κίνηση να συνεχίζεται προς Λυκόβρυση, όπου καταγράφονται επίσης καθυστερήσεις στις βασικές οδικές συνδέσεις.

Προβλήματα για τους οδηγούς και στο ρεύμα ανόδου του Κηφισού από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Ιωνία.

Επιβαρυμένη είναι η εικόνα και στο οδικό δίκτυο των βορείων προαστίων.

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Αυξημένη κυκλοφορία εμφανίζεται σε τμήματα του Αμαρουσίου και του Χαλανδρίου, ενώ καθυστερήσεις καταγράφονται και στους δρόμους προς Αγία Παρασκευή. Σημαντικά προβλήματα εντοπίζονται στις αρτηρίες που συνδέουν τα βόρεια προάστια με τον Κηφισό και το κέντρο, με αρκετά σημεία να εμφανίζονται σε πορτοκαλί και κόκκινες αποχρώσεις στον χάρτη.


Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Καθυστερήσεις υπάρχουν και στην Αττική Οδό.
UPD:

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