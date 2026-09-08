Αποθέωση από τον Αρτέτα στον Τζόλη μετά το ντέρμπι με την Τσέλσι: «Ήταν απίστευτος ξανά»

Ο Έλληνας διεθνής ξεκίνησε βασικός στο μεγάλο ντέρμπι του Λονδίνου και αγωνίστηκε σε ολόκληρο το 90λεπτο, έχοντας μάλιστα καθοριστική συμμετοχή στο γκολ της ανατροπής. Στο 50ό λεπτό, ο Τζόλης δημιούργησε τη φάση από τα αριστερά, ο Χάβερτς άφησε έξυπνα την μπάλα και ο Έντεγκααρντ την έστειλε στα δίχτυα για το 2-1.Η εμφάνισή του απέναντι στην Τσέλσι επιβεβαίωσε πως ο Τζόλης έχει μπει δυναμικά στα πλάνα του Αρτέτα. Ο Έλληνας εξτρέμ έδειξε διάθεση, ένταση και επιθετική απειλή, ενώ η ικανότητά του να δημιουργεί χώρους και ευκαιρίες για τους συμπαίκτες του ήταν ένα από τα στοιχεία που ξεχώρισαν.Ο Αρτέτα, μιλώντας στη Sky Sports μετά το τέλος της αναμέτρησης, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τον Τζόλη.