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Αποθέωση από τον Αρτέτα στον Τζόλη μετά το ντέρμπι με την Τσέλσι: «Ήταν απίστευτος ξανά»
Αποθέωση από τον Αρτέτα στον Τζόλη μετά το ντέρμπι με την Τσέλσι: «Ήταν απίστευτος ξανά»
Ο Χρήστος Τζόλης συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τη φανέλα της Άρσεναλ και αυτή τη φορά κέρδισε την αποθέωση του Μικέλ Αρτέτα μετά τη μεγάλη νίκη με 2-1 επί της Τσέλσι
Ο Έλληνας διεθνής ξεκίνησε βασικός στο μεγάλο ντέρμπι του Λονδίνου και αγωνίστηκε σε ολόκληρο το 90λεπτο, έχοντας μάλιστα καθοριστική συμμετοχή στο γκολ της ανατροπής. Στο 50ό λεπτό, ο Τζόλης δημιούργησε τη φάση από τα αριστερά, ο Χάβερτς άφησε έξυπνα την μπάλα και ο Έντεγκααρντ την έστειλε στα δίχτυα για το 2-1.
Η εμφάνισή του απέναντι στην Τσέλσι επιβεβαίωσε πως ο Τζόλης έχει μπει δυναμικά στα πλάνα του Αρτέτα. Ο Έλληνας εξτρέμ έδειξε διάθεση, ένταση και επιθετική απειλή, ενώ η ικανότητά του να δημιουργεί χώρους και ευκαιρίες για τους συμπαίκτες του ήταν ένα από τα στοιχεία που ξεχώρισαν.
«Ήταν απίστευτος ξανά!»
Ο Αρτέτα, μιλώντας στη Sky Sports μετά το τέλος της αναμέτρησης, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τον Τζόλη.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
Η εμφάνισή του απέναντι στην Τσέλσι επιβεβαίωσε πως ο Τζόλης έχει μπει δυναμικά στα πλάνα του Αρτέτα. Ο Έλληνας εξτρέμ έδειξε διάθεση, ένταση και επιθετική απειλή, ενώ η ικανότητά του να δημιουργεί χώρους και ευκαιρίες για τους συμπαίκτες του ήταν ένα από τα στοιχεία που ξεχώρισαν.
«Ήταν απίστευτος ξανά!»
Ο Αρτέτα, μιλώντας στη Sky Sports μετά το τέλος της αναμέτρησης, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τον Τζόλη.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
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