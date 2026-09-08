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Αυτοκίνητο «μπούκαρε» σε φαρμακείο στη Νέα Μάκρη, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, δείτε βίντεο
Αυτοκίνητο «μπούκαρε» σε φαρμακείο στη Νέα Μάκρη, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, δείτε βίντεο
Η οδηγός φέρεται να πήρε ανοιχτά τη στροφή και, καθώς ανέβαινε στη ράμπα του καταστήματος, αντί να πατήσει φρένο πάτησε γκάζι
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου στη Νέα Μάκρη, όταν ένα αυτοκίνητο κατέληξε μέσα σε φαρμακείο, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.
Σύμφωνα με το marathonpress.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Μαραθώνος, όταν η ηλικιωμένη οδηγός, αφού κινήθηκε επί της οδού Τσίρκα, έστριψε στη λεωφόρο Μαραθώνος και επιχείρησε να παρκάρει μπροστά από το φαρμακείο. Η οδηγός φέρεται να πήρε ανοιχτά τη στροφή και, καθώς ανέβαινε στη ράμπα του καταστήματος, αντί να πατήσει φρένο πάτησε γκάζι.
Το αυτοκίνητο ανέπτυξε απότομα ταχύτητα, με αποτέλεσμα να διαλύσει την τζαμαρία του φαρμακείου και να εισέλθει στο εσωτερικό του καταστήματος, καταλήγοντας πάνω στα πλαϊνά ράφια.
Η πρόσκρουση προκάλεσε σημαντικές ζημιές στη βιτρίνα και στο εσωτερικό του φαρμακείου, ενώ η εικόνα από το σημείο αποτυπώνει την ορμή με την οποία το όχημα εισήλθε στο κατάστημα.
Το πιο σημαντικό, ωστόσο, είναι ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί καθώς τη στιγμή του περιστατικού στο φαρμακείο βρίσκονταν δύο εργαζόμενες, ένα παιδί και μία πωλήτρια, ενώ μόλις λίγα λεπτά νωρίτερα είχαν αποχωρήσει τρεις πελάτες.
Σύμφωνα με το marathonpress.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Μαραθώνος, όταν η ηλικιωμένη οδηγός, αφού κινήθηκε επί της οδού Τσίρκα, έστριψε στη λεωφόρο Μαραθώνος και επιχείρησε να παρκάρει μπροστά από το φαρμακείο. Η οδηγός φέρεται να πήρε ανοιχτά τη στροφή και, καθώς ανέβαινε στη ράμπα του καταστήματος, αντί να πατήσει φρένο πάτησε γκάζι.
Το αυτοκίνητο ανέπτυξε απότομα ταχύτητα, με αποτέλεσμα να διαλύσει την τζαμαρία του φαρμακείου και να εισέλθει στο εσωτερικό του καταστήματος, καταλήγοντας πάνω στα πλαϊνά ράφια.
Η πρόσκρουση προκάλεσε σημαντικές ζημιές στη βιτρίνα και στο εσωτερικό του φαρμακείου, ενώ η εικόνα από το σημείο αποτυπώνει την ορμή με την οποία το όχημα εισήλθε στο κατάστημα.
Το πιο σημαντικό, ωστόσο, είναι ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί καθώς τη στιγμή του περιστατικού στο φαρμακείο βρίσκονταν δύο εργαζόμενες, ένα παιδί και μία πωλήτρια, ενώ μόλις λίγα λεπτά νωρίτερα είχαν αποχωρήσει τρεις πελάτες.
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