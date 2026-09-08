Οριστικά στο Πανθεσσαλικό το εντός έδρας ματς του Ηρακλή με τον Ατρόμητο

Αυτή η εξέλιξη σημαίνει πως ο Ηρακλής θα παίξει το πρώτο του ματς στο Καυτανζόγλειο σε περίπου ένα μήνα, στο ματς της 6ης αγωνιστικής κόντρα στον Λεβαδειακό