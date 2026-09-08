Οριστικά στο Πανθεσσαλικό το εντός έδρας ματς του Ηρακλή με τον Ατρόμητο
SPORTS
Ηρακλής Ατρόμητος Πανθεσσαλικό Στάδιο

Οριστικά στο Πανθεσσαλικό το εντός έδρας ματς του Ηρακλή με τον Ατρόμητο

Αυτή η εξέλιξη σημαίνει πως ο Ηρακλής θα παίξει το πρώτο του ματς στο Καυτανζόγλειο σε περίπου ένα μήνα, στο ματς της 6ης αγωνιστικής κόντρα στον Λεβαδειακό

Οριστικά στο Πανθεσσαλικό το εντός έδρας ματς του Ηρακλή με τον Ατρόμητο
Όπως είχαμε αναφέρει, το Καυτανζόγλειο δεν είναι ακόμα έτοιμο για τη διεξαγωγή αγώνα και σε αυτό το πλαίσιο το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Ατρόμητο θα γίνει μακριά από τη Θεσσαλονίκη.

Όπως αναμενόταν, η Super Legue ανακοίνωσε πως ο αγώνα θα πραγματοποιηθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Θυμίζουμε πως στο ματς με τον Αστέρα AKTOR o Ηρακλής ζήτησε αντιστροφή έδρας και οι Αρκάδες το δέχτηκαν, όμως εν προκειμένω αυτό δεν είναι εφικτό, καθώς στο Περιστέρι θα φιλοξενηθεί ο αγώνας της Καλαμάτας με τον Βόλο.

Αυτή η εξέλιξη σημαίνει πως ο Ηρακλής θα παίξει το πρώτο του ματς στο Καυτανζόγλειο σε περίπου ένα μήνα, στο ματς της 6ης αγωνιστικής κόντρα στον Λεβαδειακό.

Η ανακοίνωση της Super League για το Ηρακλής - Ατρόμητος

«Ανακοινώνεται ότι o αγώνας ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ στο πλαίσιο της 4ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζει έδρα και θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο (αντί για το Καυτανζόγλειο Στάδιο) το Σάββατο 12.09.26 στις 21:00».

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