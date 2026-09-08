Στο έλεος του κυκλώνα Λόουλ η Χαβάη, ανυπολόγιστες οι ζημιές από τις πλημμύρες και τους θυελλώδεις ανέμους, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Χαβάη Κυκλώνας Καταστροφές Πλημμύρες Βροχοπτώσεις

Στο έλεος του κυκλώνα Λόουλ η Χαβάη, ανυπολόγιστες οι ζημιές από τις πλημμύρες και τους θυελλώδεις ανέμους, δείτε βίντεο

Εικόνες Αποκάλυψης βλέπουν το φως της δημοσιότητας από το χτύπημα του κυκλώνα Λόουλ, που έπληξε τις δυτικές νήσους του αρχιπελάγους της Χαβάης

Στο έλεος του κυκλώνα Λόουλ η Χαβάη, ανυπολόγιστες οι ζημιές από τις πλημμύρες και τους θυελλώδεις ανέμους, δείτε βίντεο
Δεν μπορεί να υπολογιστεί προς το παρόν το εύρος των ζημιών που άφησε πίσω του ο κυκλώνας Λόουλ, που έπληξε τις δυτικές νήσους του αρχιπελάγους της Χαβάης, συνοδευόμενος από καταστροφικούς ανέμους, ισχυρές βροχοπτώσεις και εκτεταμένες πλημμύρες, προτού συνεχίσει την πορεία του σήμερα προς τα ανοικτά.

Τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, το κέντρο αυτής της καταιγίδας κατηγορίας 2 πέρασε σε απόσταση 65 και 95 χλμ αντίστοιχα από τις νήσους Νιιχάου, που είναι αραιοκατοικημένη και Καουάι, η οποία αριθμεί περίπου 70.000 κατοίκους.

Η εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας της Καουάι έκανε σήμερα γνωστό πως το 91% των πελατών της δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα, διευκρινίζοντας πως η «εκτίμηση των ζημιών θα ξεκινήσει όσο το δυνατόν συντομότερα σήμερα το πρωί, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες».


«Καθώς ξημερώνει και το εύρος των ζημιών που προκάλεσε ο κυκλώνας Λόουλ είναι πιο ξεκάθαρο, θέλουμε να αποφύγουμε το ενδεχόμενο να υπάρξουν χωρίς κανένα λόγο νέες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης», δήλωσε ο Έλτον Ούσιο, διευθυντής της Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Περιστατικών της Καουάι, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, ώστε να επιτρέψουν στις ομάδες διάσωσης να συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους.


Κλείσιμο
Στο δελτίο καιρού που εξέδωσε σήμερα στις 06.00 ώρα Ελλάδας, το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων των ΗΠΑ (NHC) προειδοποιούσε για τον κίνδυνο «ξαφνικών πλημμυρών, καταστροφικών κυμάτων και θυελλωδών ανέμων».

Άνεμοι ταχύτητας 170 χλμ/ώρα καταγράφηκαν στο πέρασμα της κακοκαιρίας, που αντιστοιχούν σε κυκλώνα κατηγορίας 2.

Ο Λόουλ είχε για λίγο φθάσει στην κατηγορία 5 την περασμένη εβδομάδα, την υψηλότερη στην κλίμακα Saffir-Simpson - και επρόκειτο να εξασθενίσει σταδιακά κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών.


Η Χαβάη ανακάμπτει ακόμη από τις επιπτώσεις του κυκλώνα Lala, ο οποίος σάρωσε το νότιο τμήμα της τον περασμένο μήνα, με καταστροφικούς ανέμους και σημαντικές πλημμύρες.

Ο Lowell είναι ο τελευταίος αυτήν την ώρα κατά σειρά ενεργός κυκλώνας στον Ειρηνικό Ωκεανό, όπου η τροπική καταιγίδα Marie κυκλοφορεί ακόμη σε απόσταση περίπου 1.200 χλμ δυτικά του Σαν Ντιέγκο έχοντας απομακρυνθεί από τις ακτές.

Την περασμένη εβδομάδα τον Ειρηνικό διέσχισαν ταυτόχρονα τρεις κυκλώνες, ένα σπάνιο φαινόμενο που αποδίδεται από τους επιστήμονες στην υπερθέρμανση των υδάτων, την οποία προκαλεί ένα επεισόδιο Ελ Νίνιο ιστορικής έντασης.

Thema Insights

Back to School: Η σχολική τσάντα της νέας εποχής είναι εδώ!

Κάθε νέα σχολική χρονιά φέρνει μαζί της καινούριες ανάγκες, συνήθειες και, φυσικά, μια νέα σχολική τσάντα. Στο Πλαίσιο, η φετινή Back to School συλλογή αποτυπώνει αυτή την εξέλιξη, με προτάσεις που συνδυάζουν λειτουργικότητα, στυλ, τεχνολογία και δημιουργικότητα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης