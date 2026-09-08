Στο έλεος του κυκλώνα Λόουλ η Χαβάη, ανυπολόγιστες οι ζημιές από τις πλημμύρες και τους θυελλώδεις ανέμους, δείτε βίντεο

Εικόνες Αποκάλυψης βλέπουν το φως της δημοσιότητας από το χτύπημα του κυκλώνα Λόουλ, που έπληξε τις δυτικές νήσους του αρχιπελάγους της Χαβάης





Τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, το κέντρο αυτής της καταιγίδας κατηγορίας 2 πέρασε σε απόσταση 65 και 95 χλμ αντίστοιχα από τις νήσους Νιιχάου, που είναι αραιοκατοικημένη και Καουάι, η οποία αριθμεί περίπου 70.000 κατοίκους.







Hurricane Lowell 👀 Hawaii pic.twitter.com/lFQbgMvaLQ — Izaak Angelo (@AngeloIzaak) September 8, 2026





Breaking : Aftermath Devastating visuals show dirt and debris piled inside a hotel in Kauaʻi, Hawaii USA, following the impacts of Hurricane Lowell recently today. pic.twitter.com/JUkdaFTlCd — World Updates (@Updatesofwworld) September 8, 2026

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Άνεμοι ταχύτητας 170 χλμ/ώρα καταγράφηκαν στο πέρασμα της κακοκαιρίας, που αντιστοιχούν σε κυκλώνα κατηγορίας 2.



Ο Λόουλ είχε για λίγο φθάσει στην κατηγορία 5 την περασμένη εβδομάδα, την υψηλότερη στην κλίμακα Saffir-Simpson - και επρόκειτο να εξασθενίσει σταδιακά κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών.



🌊🌀🚨🚨 WHILE EVERYONE is



Focused on #Lowell Hawaii,

*near 100% Power Outage Kauai County

*Kau[ai]-> AI AGI



Nagoya Japan Has Become An OCEAN

*Ueda River Flood

*japanese cars, too small



I Already Warned, Entire Earth is Going Down, Started in 2012#Nihon Nippon #Flood pic.twitter.com/PmPzTlfJtC — DayWalker378 (@DayWalker378) September 8, 2026 Δεν μπορεί να υπολογιστεί προς το παρόν το εύρος των ζημιών που άφησε πίσω του ο κυκλώνας Λόουλ, που έπληξε τις δυτικές νήσους του αρχιπελάγους της Χαβάης , συνοδευόμενος από καταστροφικούς ανέμους, ισχυρές βροχοπτώσεις και εκτεταμένες πλημμύρες, προτού συνεχίσει την πορεία του σήμερα προς τα ανοικτά.Τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, το κέντρο αυτής της καταιγίδας κατηγορίας 2 πέρασε σε απόσταση 65 και 95 χλμ αντίστοιχα από τις νήσους Νιιχάου, που είναι αραιοκατοικημένη και Καουάι, η οποία αριθμεί περίπου 70.000 κατοίκους.Η εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας της Καουάι έκανε σήμερα γνωστό πως το 91% των πελατών της δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα, διευκρινίζοντας πως η «εκτίμηση των ζημιών θα ξεκινήσει όσο το δυνατόν συντομότερα σήμερα το πρωί, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες».«Καθώς ξημερώνει και το εύρος των ζημιών που προκάλεσε ο κυκλώνας Λόουλ είναι πιο ξεκάθαρο, θέλουμε να αποφύγουμε το ενδεχόμενο να υπάρξουν χωρίς κανένα λόγο νέες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης», δήλωσε ο Έλτον Ούσιο, διευθυντής της Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Περιστατικών της Καουάι, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, ώστε να επιτρέψουν στις ομάδες διάσωσης να συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους.Στο δελτίο καιρού που εξέδωσε σήμερα στις 06.00 ώρα Ελλάδας, το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων των ΗΠΑ (NHC) προειδοποιούσε για τον κίνδυνο «ξαφνικών πλημμυρών, καταστροφικών κυμάτων και θυελλωδών ανέμων».Άνεμοι ταχύτητας 170 χλμ/ώρα καταγράφηκαν στο πέρασμα της κακοκαιρίας, που αντιστοιχούν σε κυκλώνα κατηγορίας 2.Ο Λόουλ είχε για λίγο φθάσει στην κατηγορία 5 την περασμένη εβδομάδα, την υψηλότερη στην κλίμακα Saffir-Simpson - και επρόκειτο να εξασθενίσει σταδιακά κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών.



Η Χαβάη ανακάμπτει ακόμη από τις επιπτώσεις του κυκλώνα Lala, ο οποίος σάρωσε το νότιο τμήμα της τον περασμένο μήνα, με καταστροφικούς ανέμους και σημαντικές πλημμύρες.



Ο Lowell είναι ο τελευταίος αυτήν την ώρα κατά σειρά ενεργός κυκλώνας στον Ειρηνικό Ωκεανό, όπου η τροπική καταιγίδα Marie κυκλοφορεί ακόμη σε απόσταση περίπου 1.200 χλμ δυτικά του Σαν Ντιέγκο έχοντας απομακρυνθεί από τις ακτές.



Την περασμένη εβδομάδα τον Ειρηνικό διέσχισαν ταυτόχρονα τρεις κυκλώνες, ένα σπάνιο φαινόμενο που αποδίδεται από τους επιστήμονες στην υπερθέρμανση των υδάτων, την οποία προκαλεί ένα επεισόδιο Ελ Νίνιο ιστορικής έντασης.