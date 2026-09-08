«Ο Χίτλερ τα είπε σωστά»: Σάλος στην Ολλανδία με τις δηλώσεις πρώην διευθυντή ακροδεξιού τηλεοπτικού σταθμού, ανακαλείται η άδειά του

Η ολλανδική κυβέρνηση ξεκίνησε τη διαδικασία για να ακυρώσει την άδεια του Ongehoord Nederland, ο πρώην διευθυντής του οποίου εξέφρασε, σε μια διαδικτυακή εκπομπή, ότι συμφωνεί με ορισμένες δηλώσεις του Αδόλφου Χίτλερ