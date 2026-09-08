Τι κερδίζει ένα σπίτι από τη μόνωση ταράτσας και ποια σημεία της εφαρμογής κρίνουν αν θα αντέξει πέντε ή εικοσιπέντε χρόνια.
Τσόχος και Δούσκας στο protothema: Η μεγάλη «ληστεία» με Μάγερ, η προσφορά Ουναΐ - Κάνγκουα, το «κενό» του Ελ Κααμπί και η πιθανότητα της Άρσεναλ
Τσόχος και Δούσκας στο protothema: Η μεγάλη «ληστεία» με Μάγερ, η προσφορά Ουναΐ - Κάνγκουα, το «κενό» του Ελ Κααμπί και η πιθανότητα της Άρσεναλ
Η απόκτηση του Μάγερ, οι προσθήκες Ουναΐ και Κάνγκουα στον Παναθηναϊκό, η αντικατάσταση του Ελ Κααμπί, οι πιθανότητες του ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα, αλλά και η ΑΕΚ, η Μπαρτσελόνα και η Άρσεναλ βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης των Μιχάλη Τσόχου και Γιαννίκου Δούσκα στο «Win Win»
«Είναι "ληστεία" η απόκτηση Μάγερ από την ΑΕΚ, δεδομένου πως η Ένωση κατέβαλε στη Βόλφσμπουργκ 6 εκατομμύρια, όταν ο γερμανικός σύλλογος είχε δώσει 25 για να κάνει δικό του τον Κροάτη;» ρώτησε ο Μιχάλης Τσόχος - «Μιχάλη, θέλω μία ξεκάθαρη απάντηση, πόσο φαβορί είναι η Άρσεναλ για την κατάκτηση δεύτερου σερί πρωταθλήματος;» το θέμα που έριξε στο τραπέζι προς συζήτηση ο Γιαννίκος Δούσκας στην εκπομπή «Win Win».
Η Βόλφσμπουργκ είχε βγάλει από τα ταμεία της 25 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να αποκτήσει τον Λόβρο Μάγερ. Η ΑΕΚ τον έκανε δικό της από τους «λύκους» έναντι μόλις 6, με τον Κροάτη να μοιάζει στην εκκίνηση της σεζόν «λίρα εκατό».
Αζεντίν Ουναΐ και Κινγκς Κάνγκουα αλλάζουν τον Παναθηναϊκό προσφέροντας στο σύνολο στοιχεία που έλειπαν. Βάσει δυναμικής στα πρώτα παιχνίδια, σε τι βαθμό ο ΠΑΟΚ δικαιούται να συγκαταλέγεται στους διεκδικητές του τίτλου;
Με ποιους τρόπους μπορεί να καλυφθεί το τεράστιο κενό που δημιουργείται στη γραμμή κρούσης του Ολυμπιακού μετά τον τραυματισμό του πολύτιμου Ελ Κααμπί; Εκρηκτικό το ξεκίνημα του Παναιτωλικού, με τους Αγρινιώτες να οδηγούν την κούρσα του πρωταθλήματος έχοντας 3/3.
Κομβικής σημασίας για το μέλλον της ΑΕΚ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση οι δύο πρώτοι αγώνες. Χωρίς κλασικό φορ και με τον Ραφίνια σε ρόλο «ψεύτικου 9» η Μπαρτσελόνα, δείχνει πιο.. όμορφη στο μάτι. Χωρίς υπεκφυγές, οι πιθανότητες της Άρσεναλ για κατάκτηση δεύτερου διαδοχικού πρωταθλήματος.
Αζεντίν Ουναΐ και Κινγκς Κάνγκουα αλλάζουν τον Παναθηναϊκό προσφέροντας στο σύνολο στοιχεία που έλειπαν. Βάσει δυναμικής στα πρώτα παιχνίδια, σε τι βαθμό ο ΠΑΟΚ δικαιούται να συγκαταλέγεται στους διεκδικητές του τίτλου;
Με ποιους τρόπους μπορεί να καλυφθεί το τεράστιο κενό που δημιουργείται στη γραμμή κρούσης του Ολυμπιακού μετά τον τραυματισμό του πολύτιμου Ελ Κααμπί; Εκρηκτικό το ξεκίνημα του Παναιτωλικού, με τους Αγρινιώτες να οδηγούν την κούρσα του πρωταθλήματος έχοντας 3/3.
Κομβικής σημασίας για το μέλλον της ΑΕΚ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση οι δύο πρώτοι αγώνες. Χωρίς κλασικό φορ και με τον Ραφίνια σε ρόλο «ψεύτικου 9» η Μπαρτσελόνα, δείχνει πιο.. όμορφη στο μάτι. Χωρίς υπεκφυγές, οι πιθανότητες της Άρσεναλ για κατάκτηση δεύτερου διαδοχικού πρωταθλήματος.
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