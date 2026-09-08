Ανακαλύφθηκε τάφος βασιλικού δικαστή 4.400 ετών στην Αίγυπτο, δείτε φωτογραφίες

Η ανασκαφή αποκαλύπτει την καθημερινή ζωή στη νεκρόπολη της Σακκάρα

Η διακόσμηση περιλαμβάνει απεικονίσεις γαϊδουριών και άλλων ζώων. Σύμφωνα με τις αιγυπτιακές αρχές, η ανακάλυψη «παρέχει νέα και πολύτιμα στοιχεία για την αρχιτεκτονική, την τέχνη και τη διοικητική ζωή της αρχαίας Αιγύπτου στα τέλη της Πέμπτης Δυναστείας».Εκτός από την ιστορική και επιστημονική της αξία, η μαστάμπα (αραβική ονομασία των πυραμιδοειδών τάφων της αρχαίας Αιγύπτου) ξεχωρίζει για την ομορφιά της. Οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι ο διπλός τάφος ενδέχεται να αντανακλά την κοινωνική άνοδο του Γιουνμέν, του γιου ενός επαρχιακού αξιωματούχου που ανέβηκε σε υψηλή θέση στην κεντρική διοίκηση και ήθελε να μοιραστεί την ταφική του μοίρα με τον πατέρα του.Η περιοχή είναι γνωστή από τις ανασκαφές που πραγματοποίησε ο Ογκύστ Μαριέτ τον 19ο αιώνα, αλλά δεν είχε ποτέ μελετηθεί και τεκμηριωθεί σε βάθος. Η έρευνα είχε ως στόχο την ανακατασκευή της τοπογραφίας της Σακκάρα και την κατανόηση της νεκρόπολης ως ενός χώρου διαβίωσης, όπου οι αρχαίοι Αιγύπτιοι έφερναν προσφορές και εργάζονταν συνεχώς για την κατασκευή ταφικών μνημείων.Στόχος είναι να κατανοηθεί πώς ήταν οργανωμένη και λειτουργούσε η νεκρόπολη, από τους δρόμους και τις πλατείες της έως την κίνηση των ανθρώπων και τα τελετουργικά της λατρείας. Η ανάλυση των χαρτών και η ανακατασκευή της διάταξης οδήγησαν την ομάδα σε μια μέχρι τότε άγνωστη μαστάμπα και σε ενδείξεις για δύο ακόμη κοντά της, τις οποίες ελπίζουν να ανασκάψουν σε μελλοντικές περιόδους.