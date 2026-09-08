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Ανακαλύφθηκε τάφος βασιλικού δικαστή 4.400 ετών στην Αίγυπτο, δείτε φωτογραφίες
Ανακαλύφθηκε τάφος βασιλικού δικαστή 4.400 ετών στην Αίγυπτο, δείτε φωτογραφίες
Περιέχει «δύο ταφικά παρεκκλήσια που ανήκουν σε δύο υψηλόβαθμους αξιωματούχους στην εποχή του φαραώ Ζεντκαρέ Ιζεζί, της 5ης Δυναστείας, που βασίλεψε μεταξύ 2381-2353 π.Χ. - Τα ανάγλυφα και τα χρώματα έχουν διατηρηθεί σε εξαιρετική κατάσταση
Μία εντυπωσιακή αρχαιολογική ανακάλυψη πραγματοποιήθηκε στη νεκρόπολη της Σακάρα, κοντά στο Κάιρο, καθώς μία ομάδα Ισπανών και Αιγύπτιων αρχαιολόγων εντόπισαν έναν τάφο ενός βασιλικού δικαστή, ο οποίος εκτιμάται ότι είναι 4.400 ετών.
Όπως ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, ο συγκεκριμένος τάφος ανάγεται στην εποχή του φαραώ Ζεντκαρέ Ιζεζί, της 5ης Δυναστείας, που βασίλεψε μεταξύ 2381-2353 π.Χ. Περιέχει «δύο ταφικά παρεκκλήσια που ανήκουν σε δύο υψηλόβαθμους αξιωματούχους, τον Γιούνμεν και τον πατέρα του, Ίτι».
Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, στον χώρο είχε ενταφιαστεί ένας άνδρας με το όνομα «Γιουνμέν», που ήταν βασιλικός δικαστής, με αρμοδιότητα να ακούει τα παράπονα του λαού.
Η ανακάλυψη έγινε το καλοκαίρι, στο πλαίσιο εργασιών με τη συμμετοχή του Αυτόνομου Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης και του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου.
Για την αρχαιολογική ομάδα, η ανακάλυψη αποτέλεσε επίσης έκπληξη λόγω του πλούτου και της ομορφιάς του μνημείου. Μεταξύ των πιο αξιοσημείωτων χαρακτηριστικών συγκαταλέγονται ένα υψηλής ποιότητας επιστύλιο και ταφικά κείμενα προσαρμοσμένα στην προσωπικότητα και τα αξιώματα του ιδιοκτήτη τους.
Το αιγυπτιακό υπουργείο επισημαίνει, ακόμη, την εξαιρετική κατάσταση διατήρησης των σκηνών και των ανάγλυφων, τα οποία απεικονίζουν «γεωργικές δραστηριότητες και πομπές με προσφορές», και σημειώνει ότι πολλά από αυτά «έχουν διατηρήσει τα αρχικά τους χρώματα».
Όπως ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, ο συγκεκριμένος τάφος ανάγεται στην εποχή του φαραώ Ζεντκαρέ Ιζεζί, της 5ης Δυναστείας, που βασίλεψε μεταξύ 2381-2353 π.Χ. Περιέχει «δύο ταφικά παρεκκλήσια που ανήκουν σε δύο υψηλόβαθμους αξιωματούχους, τον Γιούνμεν και τον πατέρα του, Ίτι».
Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, στον χώρο είχε ενταφιαστεί ένας άνδρας με το όνομα «Γιουνμέν», που ήταν βασιλικός δικαστής, με αρμοδιότητα να ακούει τα παράπονα του λαού.
Η ανακάλυψη έγινε το καλοκαίρι, στο πλαίσιο εργασιών με τη συμμετοχή του Αυτόνομου Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης και του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου.
Για την αρχαιολογική ομάδα, η ανακάλυψη αποτέλεσε επίσης έκπληξη λόγω του πλούτου και της ομορφιάς του μνημείου. Μεταξύ των πιο αξιοσημείωτων χαρακτηριστικών συγκαταλέγονται ένα υψηλής ποιότητας επιστύλιο και ταφικά κείμενα προσαρμοσμένα στην προσωπικότητα και τα αξιώματα του ιδιοκτήτη τους.
Σε εξαιρετική κατάσταση τα ανάγλυφα και τα αρχικά τους χρώματα
Το αιγυπτιακό υπουργείο επισημαίνει, ακόμη, την εξαιρετική κατάσταση διατήρησης των σκηνών και των ανάγλυφων, τα οποία απεικονίζουν «γεωργικές δραστηριότητες και πομπές με προσφορές», και σημειώνει ότι πολλά από αυτά «έχουν διατηρήσει τα αρχικά τους χρώματα».
Η διακόσμηση περιλαμβάνει απεικονίσεις γαϊδουριών και άλλων ζώων. Σύμφωνα με τις αιγυπτιακές αρχές, η ανακάλυψη «παρέχει νέα και πολύτιμα στοιχεία για την αρχιτεκτονική, την τέχνη και τη διοικητική ζωή της αρχαίας Αιγύπτου στα τέλη της Πέμπτης Δυναστείας».
Η περιοχή είναι γνωστή από τις ανασκαφές που πραγματοποίησε ο Ογκύστ Μαριέτ τον 19ο αιώνα, αλλά δεν είχε ποτέ μελετηθεί και τεκμηριωθεί σε βάθος. Η έρευνα είχε ως στόχο την ανακατασκευή της τοπογραφίας της Σακκάρα και την κατανόηση της νεκρόπολης ως ενός χώρου διαβίωσης, όπου οι αρχαίοι Αιγύπτιοι έφερναν προσφορές και εργάζονταν συνεχώς για την κατασκευή ταφικών μνημείων.
Στόχος είναι να κατανοηθεί πώς ήταν οργανωμένη και λειτουργούσε η νεκρόπολη, από τους δρόμους και τις πλατείες της έως την κίνηση των ανθρώπων και τα τελετουργικά της λατρείας. Η ανάλυση των χαρτών και η ανακατασκευή της διάταξης οδήγησαν την ομάδα σε μια μέχρι τότε άγνωστη μαστάμπα και σε ενδείξεις για δύο ακόμη κοντά της, τις οποίες ελπίζουν να ανασκάψουν σε μελλοντικές περιόδους.
Η ανασκαφή αποκαλύπτει την καθημερινή ζωή στη νεκρόπολη της ΣακκάραΕκτός από την ιστορική και επιστημονική της αξία, η μαστάμπα (αραβική ονομασία των πυραμιδοειδών τάφων της αρχαίας Αιγύπτου) ξεχωρίζει για την ομορφιά της. Οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι ο διπλός τάφος ενδέχεται να αντανακλά την κοινωνική άνοδο του Γιουνμέν, του γιου ενός επαρχιακού αξιωματούχου που ανέβηκε σε υψηλή θέση στην κεντρική διοίκηση και ήθελε να μοιραστεί την ταφική του μοίρα με τον πατέρα του.
Η περιοχή είναι γνωστή από τις ανασκαφές που πραγματοποίησε ο Ογκύστ Μαριέτ τον 19ο αιώνα, αλλά δεν είχε ποτέ μελετηθεί και τεκμηριωθεί σε βάθος. Η έρευνα είχε ως στόχο την ανακατασκευή της τοπογραφίας της Σακκάρα και την κατανόηση της νεκρόπολης ως ενός χώρου διαβίωσης, όπου οι αρχαίοι Αιγύπτιοι έφερναν προσφορές και εργάζονταν συνεχώς για την κατασκευή ταφικών μνημείων.
Στόχος είναι να κατανοηθεί πώς ήταν οργανωμένη και λειτουργούσε η νεκρόπολη, από τους δρόμους και τις πλατείες της έως την κίνηση των ανθρώπων και τα τελετουργικά της λατρείας. Η ανάλυση των χαρτών και η ανακατασκευή της διάταξης οδήγησαν την ομάδα σε μια μέχρι τότε άγνωστη μαστάμπα και σε ενδείξεις για δύο ακόμη κοντά της, τις οποίες ελπίζουν να ανασκάψουν σε μελλοντικές περιόδους.
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