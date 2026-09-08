Μπάντιο: Όλοι δουλεύουν άκρως επαγγελματικά στον Παναθηναϊκό, βίντεο
SPORTS
Μπράνκου Μπάντιο Παναθηναϊκός Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Μπάντιο: Όλοι δουλεύουν άκρως επαγγελματικά στον Παναθηναϊκό, βίντεο

Οι δηλώσεις του  Μπράνκου Μπάντιο για την πορεία της προετοιμασίας του ΠΑΟ και τη ζωή του στην Αθήνα

Μπάντιο: Όλοι δουλεύουν άκρως επαγγελματικά στον Παναθηναϊκό, βίντεο
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Ο  Μπράνκου Μπάντιο ξεκίνησε προετοιμασία με τη νέα του ομάδα, τον Παναθηναϊκό, και μίλησε στο  Preseason Behind The Season της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR για τις πρώτες του εντυπώσεις από το κλαμπ, την Αθήνα και τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Οι δηλώσεις του Μπάντιο 

Πώς είναι αυτές οι πρώτες ημέρες προπονήσεων με τους νέους σου συμπαίκτες και τον νέο σου προπονητή;

«Πολύ καλά, δένομαι με τους συμπαίκτες μου και μέχρι στιγμής είναι υπέροχα».

Πώς νιώθεις με τη ρουτίνα της ομάδας έως τώρα;

«Πολύ καλά. Όλοι εδώ είναι επαγγελματίες και λειτουργούν πραγματικά επαγγελματικά, οπότε…».

Υπάρχει κάτι που σε έχει εκπλήξει σε σύγκριση με τις προηγούμενες εμπειρίες σου;

«Δεν θα έλεγα ότι με εξέπληξε, αλλά ξέρεις, είναι καλό το γεγονός ότι όλοι είναι δεμένοι και δουλεύουμε μαζί προς ένα κοινό στόχο».

Σε έχουμε δει να μιλάς αρκετά με τον κόουτς Ομπράντοβιτς και τους συνεργάτες του κατά τη διάρκεια των προπονήσεων. Πόσο σε βοηθούν αυτές οι συζητήσεις να κατανοήσεις τον ρόλο σου και τι θέλει το προπονητικό επιτελείο από εσένα στο παρκέ;

«Πολύ, θα έλεγα, για να γνωρίζω τι χρειάζεται (ο κόουτς) από εμάς και πώς θέλει να παίζουμε, καθώς και για να γνωρίσω τον τρόπο παιχνιδιού του και γενικά τα πάντα».

Ποιες είναι οι πρώτες σου εντυπώσεις από την Αθήνα μέχρι στιγμής;

«Υπέροχη πόλη. Μου αρέσει πολύ».

Υπάρχει ίσως κάτι που ο κόσμος θα εκπλησσόταν αν μάθαινε για εσένα;

«Δεν ξέρω. Δεν νομίζω. Είμαι… ανοιχτό βιβλίο».

Τι απολαμβάνει να κάνει ο Μπράνκου στον ελεύθερο χρόνο του;

«Να είμαι απλά με την οικογένειά μου, με φίλους… Αυτό κάνω περισσότερο, πηγαίνω σε εστιατόρια… Όχι πολλά περισσότερα».

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Photo Credit: V. Stolis

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