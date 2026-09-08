«Πόλεμος» ανακοινώσεων ΗΠΑ - Ιράν για το υποβρύχιο UAV που έπεσε στα χέρια των Φρουρών της Επανάστασης - Οι πρώτες εικόνες

WATCH: Iran shows the first footage of captured US unmanned underwater vehicle (UUV). pic.twitter.com/BtKW3WDLxx — Clash Report (@clashreport) September 8, 2026

Ένα στρατιωτικό, μη επανδρωμένο θαλάσσιο σκάφος παρουσίασε βλάβη στη, ενώ εκτελούσε αποστολή στο πλαίσιο του πολέμου στο, ανέφερε ένας Αμερικανός αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters.Η πηγή αυτή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, είπε ότι το ελαττωματικό θαλάσσιο drone ήταν παλαιότερο μοντέλο και δεν έφερε απόρρητο εξοπλισμό ηχοεντοπισμού. Παρουσίασε βλάβη πριν από μία και πλέον ημέρα, πρόσθεσε.Νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν είχαν ανακοινώσει ότι έχουν στα χέρια τους ένα αμερικανικό μη επανδρωμένο υποβρύχιο που χρησιμοποιείται για αποστολές «αναγνώρισης και παρακολούθησης του βυθού, επιθεώρηση υποβρυχίων καλωδίων και αγωγών, χαρτογράφηση του βυθού και εντοπισμό ναρκών».Οι Φρουροί «κατέλαβαν την αυγή ένα από τα πιο σύγχρονα υποβρύχια drone του αμερικανικού στρατού στην είσοδο των Στενών του Ορμούζ (...)», σύμφωνα με ανακοίνωση του ιδεολογικού στρατού του Ιράν, που μεταδόθηκε στην κρατική τηλεόραση.Λίγες ώρες αργότερα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν τις πρώτες εικόνες του υποβρύχιου UAV που έπεσε στα χέρια των Φρουρών της Επανάστασης.