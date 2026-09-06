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Έβερτον - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-2: Οι «κόκκινοι διάβολοι» έχασαν στο 90+5' μέσα από τα χέρια τους τη νίκη, δείτε τα γκολ
Έβερτον - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-2: Οι «κόκκινοι διάβολοι» έχασαν στο 90+5' μέσα από τα χέρια τους τη νίκη, δείτε τα γκολ
Με γκολ του Μέιτλαντ-Νάιλς οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν σε 2-2 και έκλεψαν το βαθμό από την ομάδα του Μάικλ Κάρικ
Μετά από ένα απίθανο φινάλε, με τρία γκολ από το 83΄ και μετά, Εβερτον και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήρθαν ισόπαλες 2-2 στο στάδιο «Χιλ Ντίκινσον», για την 3η αγωνιστική της Premier League.
Οι «μπέμπηδες» ήταν καλύτεροι στο πρώτο ημίχρονο, είχαν δοκάρι με τον Μπρούνο Φερνάντες και πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Κούνια, αλλά τελικά βρήκαν το γκολ στο ξεκίνημα του β΄ μέρους (47΄), με τον Μπεμό.
Οι γηπεδούχοι σταδιακά ισορρόπησαν και στο 83΄ ο Τζορτζ ισοφάρισε, όμως ο Σέσκο στο 88΄ έδωσε εκ νέου προβάδισμα στη Γιουνάιτεντ.
Ο νεοαποκτηθείς Μέιτλαντ-Νάιλς, στο ντεμπούτο του με τα «ζαχαρωτά», ήταν αυτός που είπε την τελευταία... λέξη, καθώς με έναν «κεραυνό» από τα 25 μέτρα, στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, διαμόρφωσε το τελικό 2-2 και διατήρησε το αήττητο της Εβερτον στο φετινό πρωτάθλημα.
Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής, οι σκόρερ και η βαθμολογία στην Premier League
Ίπσουιτς-Λίβερπουλ 0-2 (6΄, 9΄ Ισάκ)
Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ 2-2 (37΄ Μπαρνς, 88΄ Ράμσεϊ - 9΄ Ταβέρνιερ, 35΄αυτ. Τιαό)
Μπρέντφορντ-Σάντερλαντ 1-1 (57' Γιάνελτ - 82'πέν. Λε Φι) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπράιτον-Λιντς 1-1 (71' Βούσκοβιτς - 15' Μπογκλ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Φούλαμ-Κρίσταλ Πάλας 2-3 (11' Κινγκ, 42' Πέρες - 35',54' Μίτσελ, 77' Τσίλγουελ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μάντσεστερ Σίτι-Κόβεντρι 1-0 (26' Χάαλαντ)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Τότεναμ 0-0
Χαλ-Άστον Βίλα 0-0 - Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα
Οι «μπέμπηδες» ήταν καλύτεροι στο πρώτο ημίχρονο, είχαν δοκάρι με τον Μπρούνο Φερνάντες και πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Κούνια, αλλά τελικά βρήκαν το γκολ στο ξεκίνημα του β΄ μέρους (47΄), με τον Μπεμό.
Οι γηπεδούχοι σταδιακά ισορρόπησαν και στο 83΄ ο Τζορτζ ισοφάρισε, όμως ο Σέσκο στο 88΄ έδωσε εκ νέου προβάδισμα στη Γιουνάιτεντ.
Ο νεοαποκτηθείς Μέιτλαντ-Νάιλς, στο ντεμπούτο του με τα «ζαχαρωτά», ήταν αυτός που είπε την τελευταία... λέξη, καθώς με έναν «κεραυνό» από τα 25 μέτρα, στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, διαμόρφωσε το τελικό 2-2 και διατήρησε το αήττητο της Εβερτον στο φετινό πρωτάθλημα.
Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής, οι σκόρερ και η βαθμολογία στην Premier League
Ίπσουιτς-Λίβερπουλ 0-2 (6΄, 9΄ Ισάκ)
Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ 2-2 (37΄ Μπαρνς, 88΄ Ράμσεϊ - 9΄ Ταβέρνιερ, 35΄αυτ. Τιαό)
Μπρέντφορντ-Σάντερλαντ 1-1 (57' Γιάνελτ - 82'πέν. Λε Φι) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπράιτον-Λιντς 1-1 (71' Βούσκοβιτς - 15' Μπογκλ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Φούλαμ-Κρίσταλ Πάλας 2-3 (11' Κινγκ, 42' Πέρες - 35',54' Μίτσελ, 77' Τσίλγουελ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μάντσεστερ Σίτι-Κόβεντρι 1-0 (26' Χάαλαντ)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Τότεναμ 0-0
Χαλ-Άστον Βίλα 0-0 - Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα
Έβερτον-Μάντσεστερ Γ. 2-2 (83΄ Τζορτζ, 90+6΄ Μέιτλαντ-Νάιλς - 47΄ Μπεμό, 88΄ Σέσκο) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Άρσεναλ-Τσέλσι
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)
Μάντσεστερ Σίτι 9
Χαλ 7
Άρσεναλ 6 -2αγ.
Τσέλσι 6 -2αγ.
Μπρέντφορντ 5
Λίβερπουλ 5
Νιούκαστλ 5
Έβερτον 5
Λιντς 5
Μπράιτον 4
Μάντσεστερ Γ. 4
Σάντερλαντ 4
Κρίσταλ Πάλας 3
Ίπσουιτς 3
Μπόρνμουθ 2
Νότιγχαμ Φόρεστ 2
Άστον Βίλα 1
Τότεναμ 1
Φούλαμ 0
Κόβεντρι 0
Άρσεναλ-Τσέλσι
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)
Μάντσεστερ Σίτι 9
Χαλ 7
Άρσεναλ 6 -2αγ.
Τσέλσι 6 -2αγ.
Μπρέντφορντ 5
Λίβερπουλ 5
Νιούκαστλ 5
Έβερτον 5
Λιντς 5
Μπράιτον 4
Μάντσεστερ Γ. 4
Σάντερλαντ 4
Κρίσταλ Πάλας 3
Ίπσουιτς 3
Μπόρνμουθ 2
Νότιγχαμ Φόρεστ 2
Άστον Βίλα 1
Τότεναμ 1
Φούλαμ 0
Κόβεντρι 0
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