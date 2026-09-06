Το μήνυμα του Ελ Κααμπί μετά το χειρουργείο: «Θα επιστρέψω δυνατότερος»
SPORTS
Ολυμπιακός Αγιούμπ Ελ Κααμπί

Το μήνυμα του Ελ Κααμπί μετά το χειρουργείο: «Θα επιστρέψω δυνατότερος»

Λίγες ώρες μετά την επέμβαση που υπεβλήθη λόγω του τραυματισμού του στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Βόλο, ο Ελ Κααμπί ανάρτησε ένα συγκινητικό story στο Instagram

Το μήνυμα του Ελ Κααμπί μετά το χειρουργείο: «Θα επιστρέψω δυνατότερος»
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Το πρωί της Κυριακής, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί υποβλήθηκε σε επιτυχημένη επέμβαση έπειτα από τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Ο Μαροκινός επιθετικός μετράει αντίστροφα μέχρι την επιστροφή του στο γήπεδο και με ένα συγκινητικό story στο Instagram (στα αγγλικά και στα αραβικά) ευχαρίστησε τον κόσμο και όλο τον οργανισμό του Ολυμπιακού για την στήριξη τις δύσκολες αυτές ώρες.

Τα story του Ελ Κααμπί:

«Γεια σας, όπως όλοι γνωρίζετε, χθες τραυματίστηκα κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ευχαριστώ τον Θεό, χειρουργήθηκα σήμερα το πρωί επιτυχώς από το ιατρικό τιμ της ομάδας.

Ευχαριστώ τον πρόεδρό μας, τον προπονητή, τους παίκτες και το προσωπικό για την υποστήριξη, η οποία σημαίνει πολλά για μένα.

Ευχαριστώ τον υπέροχο κόσμο του Ολυμπιακού για κάθε μήνυμα και προσευχή που μας έστειλε. Μπορούσα να νιώσω την αγάπη σας, ακόμα και από μακριά. Είναι πραγματικά ευγνώμων γι' αυτή την ευλογία.

Με τη θέληση του Θεού, θα επιστρέψω πιο δυνατός».

Το μήνυμα του Ελ Κααμπί μετά το χειρουργείο: «Θα επιστρέψω δυνατότερος»
6 ΣΧΟΛΙΑ

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