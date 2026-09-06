Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Champions League: Η UEFA όρισε τον Πορτογάλο διαιτητή Γκοντίνιο στο ματς ΑΕΚ - ΛΑΣΚ
Champions League: Η UEFA όρισε τον Πορτογάλο διαιτητή Γκοντίνιο στο ματς ΑΕΚ - ΛΑΣΚ
Ένας παλιός γνώριμος της ΑΕΚ θα είναι ο διαιτητής στον αγώνα με τους πρωταθλητές Αυστρίας στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League
Η ΑΕΚ διέλυσε το βράδυ του Σαββάτου με 5-0 τον Άρη και έδειξε πανέτοιμη για την πρεμιέρα της στη League Phase του Champions League.
Η Ένωση θα υποδεχθεί το βράδυ της Τρίτης (08/09, 19:45) στην Allwyn Arena την ΛΑΣΚ Λιντσερ και η UEFA ανακοίνωσε σήμερα ότι διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Πορτογάλος Λουίς Μιγκέλ Μπράνκο Γκοντίνιο, ενώ όλη η διαιτητική ομάδα θα είναι από την Πορτογαλία καθώς βοηθοί διαιτητές θα είναι οι Πέδρο Μαρτίνς και Γκονζάλο Νούνο Σοάρες. Τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Αντρέ Ναρκίσο, ενώ στο VAR θα βρεθούν οι Τιάγκο Μαρτίνς και βοηθός του ο Φάμπιο Ολιβέιρα Μέλο.
Ο Γκοντίνιο δεν είναι άγνωστος στους φίλους της Ένωσης καθώς είχε διαιτητεύσει τον αγώνα με τον Άρη για τη Super League (2022/2023) όπου νίκησε με 3-0, αλλά και την περσινή εκτός έδρας αναμέτρηση με την Τσέλιε για τους 16 του Conference League όπου οι κιτρινόμαυροι είχαν επικρατήσει με το εντυπωσιακό 4-0.
Η Ένωση θα υποδεχθεί το βράδυ της Τρίτης (08/09, 19:45) στην Allwyn Arena την ΛΑΣΚ Λιντσερ και η UEFA ανακοίνωσε σήμερα ότι διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Πορτογάλος Λουίς Μιγκέλ Μπράνκο Γκοντίνιο, ενώ όλη η διαιτητική ομάδα θα είναι από την Πορτογαλία καθώς βοηθοί διαιτητές θα είναι οι Πέδρο Μαρτίνς και Γκονζάλο Νούνο Σοάρες. Τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Αντρέ Ναρκίσο, ενώ στο VAR θα βρεθούν οι Τιάγκο Μαρτίνς και βοηθός του ο Φάμπιο Ολιβέιρα Μέλο.
Ο Γκοντίνιο δεν είναι άγνωστος στους φίλους της Ένωσης καθώς είχε διαιτητεύσει τον αγώνα με τον Άρη για τη Super League (2022/2023) όπου νίκησε με 3-0, αλλά και την περσινή εκτός έδρας αναμέτρηση με την Τσέλιε για τους 16 του Conference League όπου οι κιτρινόμαυροι είχαν επικρατήσει με το εντυπωσιακό 4-0.
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