«Στιγμές που κόβουν την ανάσα»: Σοκαρισμένα τα ΜΜΕ στο Μαρόκο με τον τραυματισμό του Ελ Κααμπί

Ο σέντερ φορ του Ολυμπιακό αναμένεται να περάσει σήμερα τη πόρτα του χειρουργείου ως αποτέλεσμα του κατάγματος κνήμης που υπέστη στο αριστερό πόδι κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Βόλο χθες στο Πανθεσσαλικό