Ολυμπιακός: Οι ευχές της ομάδας μπάσκετ για περαστικά στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί
Ολυμπιακός: Οι ευχές της ομάδας μπάσκετ για περαστικά στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί
Δίπλα στον Μαροκινό επιθετικό των ερυθρολεύκων η ομάδα μπάσκετ
Ο τραυματισμός του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού στο Βόλο έχει προκαλέσει σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Τις ευχές της για περαστικά και καλή δύναμη έστειλε η ομάδα μπάσκετ με ανακοίνωση - ανάρτησή της.
«Περαστικά και καλή δύναμη στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Όλοι στην οικογένεια του Ολυμπιακού είμαστε στο πλευρό σου και ξέρουμε ότι θα επιστρέψεις ακόμη πιο δυνατός για περισσότερες τέτοιες στιγμές» αναφέρει η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού.
Τις ευχές της για περαστικά και καλή δύναμη έστειλε η ομάδα μπάσκετ με ανακοίνωση - ανάρτησή της.
«Περαστικά και καλή δύναμη στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Όλοι στην οικογένεια του Ολυμπιακού είμαστε στο πλευρό σου και ξέρουμε ότι θα επιστρέψεις ακόμη πιο δυνατός για περισσότερες τέτοιες στιγμές» αναφέρει η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού.
Περαστικά και καλή δύναμη στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Όλοι στην οικογένεια του Ολυμπιακού είμαστε στο πλευρό σου και ξέρουμε ότι θα επιστρέψεις ακόμη πιο δυνατός για περισσότερες τέτοιες στιγμές. #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/1k5KalkAHj— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 5, 2026
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