Ολυμπιακός: Οι ευχές της ομάδας μπάσκετ για περαστικά στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί

Περαστικά και καλή δύναμη στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Όλοι στην οικογένεια του Ολυμπιακού είμαστε στο πλευρό σου και ξέρουμε ότι θα επιστρέψεις ακόμη πιο δυνατός για περισσότερες τέτοιες στιγμές. #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/1k5KalkAHj