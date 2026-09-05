Ολυμπιακός: Οι ευχές της ομάδας μπάσκετ για περαστικά στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί
SPORTS
Ολυμπιακός Βόλος Αγιούμπ Ελ Κααμπί

Ολυμπιακός: Οι ευχές της ομάδας μπάσκετ για περαστικά στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί

Δίπλα στον Μαροκινό επιθετικό των ερυθρολεύκων η ομάδα μπάσκετ

Ολυμπιακός: Οι ευχές της ομάδας μπάσκετ για περαστικά στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί
Ο τραυματισμός του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού στο Βόλο έχει προκαλέσει σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο. 

Τις ευχές της για περαστικά και καλή δύναμη έστειλε η ομάδα μπάσκετ με ανακοίνωση - ανάρτησή της. 

«Περαστικά και καλή δύναμη στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Όλοι στην οικογένεια του Ολυμπιακού είμαστε στο πλευρό σου και ξέρουμε ότι θα επιστρέψεις ακόμη πιο δυνατός για περισσότερες τέτοιες στιγμές» αναφέρει η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. 

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέο μεταλλείο Σκουριών: Ένα έργο που επαναπροσδιορίζει το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας

Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης