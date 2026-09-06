Χατζηδάκης: Με δικαιοσύνη και ευθύνη δώσαμε όσα περισσότερα γινόταν – Τι είπε για ρεύμα, συνταξιούχους, δημόσιους υπαλλήλους

Στα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης - «H αντιπολίτευση με ρετρό αντίληψη θέλει να μας ξαναγυρίσει στο ’80»