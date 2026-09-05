Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Υπέροχη κίνηση του Παναθηναϊκού: Το ξεχωριστό story με τα περαστικά στον Ελ Κααμπί
Υπέροχη κίνηση του Παναθηναϊκού: Το ξεχωριστό story με τα περαστικά στον Ελ Κααμπί
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ευχήθηκε με ένα story στο instagram ταχεία ανάρρωση στον Μαροκινό που έπαθε κάταγμα κνήμης
Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, στάθηκε ιδιαίτερα άτυχος στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Βόλο, αφού μετά από σφοδρή σύγκρουση με τον Μάριο Σιαμπάνη, υπέστη κάταγμα κνήμης.
Ο Ελ Κααμπί θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου και θα μείνει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες, με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός προχωράει σε μια εξαιρετική κίνηση, ευχόμενη περαστικά στον Μαροκινό επιθετικό.
Μέσω ενός story στο instagram ευχήθηκε: «Γρήγορα πίσω, Αγιούμπ».
Ο Ελ Κααμπί θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου και θα μείνει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες, με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός προχωράει σε μια εξαιρετική κίνηση, ευχόμενη περαστικά στον Μαροκινό επιθετικό.
Μέσω ενός story στο instagram ευχήθηκε: «Γρήγορα πίσω, Αγιούμπ».
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