Υπέροχη κίνηση του Παναθηναϊκού: Το ξεχωριστό story με τα περαστικά στον Ελ Κααμπί
SPORTS
Αγιούμπ Ελ Κααμπί Παναθηναϊκός Ολυμπιακός

Υπέροχη κίνηση του Παναθηναϊκού: Το ξεχωριστό story με τα περαστικά στον Ελ Κααμπί

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ευχήθηκε με ένα story στο instagram ταχεία ανάρρωση στον Μαροκινό που έπαθε κάταγμα κνήμης

Υπέροχη κίνηση του Παναθηναϊκού: Το ξεχωριστό story με τα περαστικά στον Ελ Κααμπί
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Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, στάθηκε ιδιαίτερα άτυχος στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Βόλο, αφού μετά από σφοδρή σύγκρουση με τον Μάριο Σιαμπάνη, υπέστη κάταγμα κνήμης.

Ο Ελ Κααμπί θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου και θα μείνει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες, με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός προχωράει σε μια εξαιρετική κίνηση, ευχόμενη περαστικά στον Μαροκινό επιθετικό.

Μέσω ενός story στο instagram ευχήθηκε: «Γρήγορα πίσω, Αγιούμπ».

Υπέροχη κίνηση του Παναθηναϊκού: Το ξεχωριστό story με τα περαστικά στον Ελ Κααμπί
16 ΣΧΟΛΙΑ

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