Γρηγορίου: Ήμασταν παθητικοί και μετά το 2-0 δεν μπορέσαμε να διεκδικήσουμε κάτι

Μετά τις δύο νίκες στην εκκίνηση της Stoiximan Super League ο Άρης όχι απλά έχασε το αήττητο του, αλλά γνώρισε τη συντριβή από την ΑΕΚ στην Allwyn Arena με το τελικό 5-0 να τα λέει όλα.Ο προπονητής της ομάδας της Θεσσαλονίκης, Μιχάλης Γρηγορίου στάθηκε στην παθητική εμφάνιση των παικτών του, αλλά και στην έλειψη του Φαμπιάνο που αποδείχθηκε καθοριστική.«Νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο δεν κάναμε τίποτα απ' αυτά που γνωρίζουμε και είχαμε δουλέψει. Ημασταν παθητικοί και δεχθήκαμε ένα γκολ. Στο ημίχρονο αποφάσισα να κάνω πιο επιθετική την ομάδα. Μέχρι το 2ο γκολ της ΑΕΚ ήμασταν καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Τα στόπερ είναι μία θέση που… πονούσαμε σήμερα διότι ο Φαμπιάνο δύσκολα αναπληρώνεται, δεχθήκαμε τα περισσότερα γκολ από τον άξονα. Μετά το 2-0 τα παιδιά δεν μπορούσαν να διεκδικήσουν κάτι από το ματς. Μοιραία ήρθε αυτό το αποτέλεσμα».