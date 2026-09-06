Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στις Αφίδνες, ήχησε νωρίτερα το 112 για ετοιμότητα

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στη Δροσοπηγή, Αφιδνών του δήμου Ωρωπού #Αττική και επιχειρούν 92 #πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης #ΕΜΟΔΕ, #Εθελοντές, 23 οχήματα, 2 Α/Φ και 3 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 6, 2026

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα το πρωί σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη Δροσοπηγή Αφιδνών , στον Δήμο Ωρωπού Αττικής.Στο σημείο επιχείρησαν 92 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων, 23 οχήματα ενώ από αέρος πραγματοποίησαν ρίψεις 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.Νωρίτερα ήχησε το 112 το οποίο καλούσε τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα.«Πυρκαγιά στην περιοχή Δροσοπηγή της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα του 112.

Αρχικά, για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες, 15 οχήματα ενώ σηκώθηκαν 5 εναέρια.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Δροσοπηγή, Αφιδνών, στον δήμο Ωρωπού #Αττική.

Κινητοποιήθηκαν 50 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης #ΕΜΟΔΕ, #Εθελοντές, 15 οχήματα, 2 Α/Φ και 3 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 6, 2026

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Επίσης, κινητοποιήθηκε ο Δήμος Ωρωπού προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες. Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).Καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.