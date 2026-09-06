Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στις Αφίδνες, ήχησε νωρίτερα το 112 για ετοιμότητα
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Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στις Αφίδνες, ήχησε νωρίτερα το 112 για ετοιμότητα

Τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα - Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στις Αφίδνες, ήχησε νωρίτερα το 112 για ετοιμότητα
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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η μεγάλη φωτιά που  ξέσπασε νωρίτερα σήμερα το πρωί σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη Δροσοπηγή Αφιδνών, στον Δήμο Ωρωπού Αττικής.

Στο σημείο επιχείρησαν 92 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων, 23 οχήματα ενώ από αέρος πραγματοποίησαν ρίψεις 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. 

Νωρίτερα ήχησε το 112 το οποίο καλούσε τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

«Πυρκαγιά στην περιοχή Δροσοπηγή της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα του 112.

Αρχικά, για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες, 15 οχήματα ενώ σηκώθηκαν 5 εναέρια. 

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Δροσοπηγή, Αφιδνών, στον δήμο Ωρωπού #Αττική.
Κινητοποιήθηκαν 50 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης #ΕΜΟΔΕ, #Εθελοντές, 15 οχήματα, 2 Α/Φ και 3 Ε/Π.
Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Επίσης, κινητοποιήθηκε ο Δήμος Ωρωπού προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες. Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3). 

Κλείσιμο

Καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στις Αφίδνες, ήχησε νωρίτερα το 112 για ετοιμότητα

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στις Αφίδνες, ήχησε νωρίτερα το 112 για ετοιμότητα


Διακοπή κυκλοφορίας 

Σημειώνεται ότι λόγω της πυρκαγιάς, η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα εξής σημεία:

- επί του παράδρομου της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας από το ύψος της συμβολής της με την οδό Δροσοπηγής,

- στην οδό Ειρήνης Δροσοπηγής από το ύψος της οδού Τρίτωνος

- στην οδό Χρυσανθέμων από το ύψος της οδού Διός στην περιοχή των Αφιδνών.
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