Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στις Αφίδνες, ήχησε νωρίτερα το 112 για ετοιμότητα
Τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα - Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα
Στο σημείο επιχείρησαν 92 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων, 23 οχήματα ενώ από αέρος πραγματοποίησαν ρίψεις 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.
Νωρίτερα ήχησε το 112 το οποίο καλούσε τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στη Δροσοπηγή, Αφιδνών του δήμου Ωρωπού #Αττική και επιχειρούν 92 #πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης #ΕΜΟΔΕ, #Εθελοντές, 23 οχήματα, 2 Α/Φ και 3 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 6, 2026
Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
«Πυρκαγιά στην περιοχή Δροσοπηγή της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα του 112.
⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) September 6, 2026
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Δροσοπηγή της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
Αρχικά, για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες, 15 οχήματα ενώ σηκώθηκαν 5 εναέρια.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Δροσοπηγή, Αφιδνών, στον δήμο Ωρωπού #Αττική.
Κινητοποιήθηκαν 50 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης #ΕΜΟΔΕ, #Εθελοντές, 15 οχήματα, 2 Α/Φ και 3 Ε/Π.
Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 6, 2026Επίσης, κινητοποιήθηκε ο Δήμος Ωρωπού προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες. Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.
Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.
Σημειώνεται ότι λόγω της πυρκαγιάς, η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα εξής σημεία:
Διακοπή κυκλοφορίας
- επί του παράδρομου της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας από το ύψος της συμβολής της με την οδό Δροσοπηγής,
- στην οδό Ειρήνης Δροσοπηγής από το ύψος της οδού Τρίτωνος
- στην οδό Χρυσανθέμων από το ύψος της οδού Διός στην περιοχή των Αφιδνών.
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