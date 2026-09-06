Βρετανός influencer πέθανε μετά από αποτυχημένη επέμβαση αύξησης πέους στην Ταϊλάνδη

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Οι ενέσεις υαλουρονικού και οι κίνδυνοι

Διέθετε κατοικία αξίας περίπου 1,1 εκατομμυρίου δολαρίων στη συνοικία Κρένσο του Λος Άντζελες, καθώς και διαμέρισμα στο Λονδίνο αξίας περίπου 600.000 δολαρίων.Ο ίδιος και η σύζυγός του είχαν παντρευτεί το 2022 σε μια εντυπωσιακή τελετή στη Ζιμπάμπουε.Μετά τον θάνατό του, η σορός του μεταφέρθηκε στο Λονδίνο, όπου κηδεύτηκε σε χρυσό φέρετρο, το κόστος του οποίου ξεπερνούσε τις 745.000 δολάρια.Οι ενέσεις υαλουρονικού οξέος στο πέος αποτελούν μια μη χειρουργική αισθητική διαδικασία που χρησιμοποιείται για αύξηση του όγκου.Το κόστος τους μπορεί να φτάσει έως και τα 9.000 δολάρια, ενώ το αποτέλεσμα συνήθως διαρκεί από έξι έως εννέα μήνες, καθώς το υαλουρονικό οξύ απορροφάται σταδιακά από τον οργανισμό.Η υπόθεση του 43χρονου αναδεικνύει τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να συνδέονται με αισθητικές επεμβάσεις, ιδιαίτερα όταν πραγματοποιούνται σε χώρες του εξωτερικού στο πλαίσιο του λεγόμενου «ιατρικού τουρισμού».