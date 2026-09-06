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Βρετανός influencer πέθανε μετά από αποτυχημένη επέμβαση αύξησης πέους στην Ταϊλάνδη
Βρετανός influencer πέθανε μετά από αποτυχημένη επέμβαση αύξησης πέους στην Ταϊλάνδη
Ο 43χρονος Ίγκο «Tiny» Ουμπίριμπο υπέστη πνευμονική εμβολή μετά από έγχυση υαλουρονικού οξέος και λιδοκαΐνης
Τραγική κατάληξη είχε η επέμβαση αισθητικής στην οποία υποβλήθηκε ένας Βρετανός influencer νιγηριανής καταγωγής στην Ταϊλάνδη, καθώς σύμφωνα με έκθεση ιατροδικαστή του Ηνωμένου Βασιλείου πέθανε από πνευμονική εμβολή που προκλήθηκε από τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στη διαδικασία.
Ο Ίγκο «Tiny» Ουμπίριμπο, 43 ετών, βρισκόταν για διακοπές στην Μπανγκόκ μαζί με τη σύζυγό του, Ντανιέλα Σίμπα Άλεν, όταν αποφάσισε να υποβληθεί σε διαδικασία αύξησης πέους στις 5 Μαρτίου.
Λίγο μετά την επέμβαση, ενώ το ζευγάρι βρισκόταν σε χώρο για μασάζ, ο 43χρονος άρχισε να παραπονιέται για έντονο πόνο στο στήθος και έχασε επανειλημμένα τις αισθήσεις του.
Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Σουχουμβίτ της Μπανγκόκ, ωστόσο η κατάστασή του επιδεινώθηκε.
Όπως αναφέρθηκε, οι γιατροί προσπάθησαν να τον επαναφέρουν στη ζωή πραγματοποιώντας καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση για περισσότερα από 100 λεπτά.
Η νεκροψία που διενεργήθηκε από ιατροδικαστή στο Ηνωμένο Βασίλειο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η έγχυση υαλουρονικού οξέος και λιδοκαΐνης που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία συνδέεται με την πρόκληση της πνευμονικής εμβολής.
Ο Ίγκο «Tiny» Ουμπίριμπο, 43 ετών, βρισκόταν για διακοπές στην Μπανγκόκ μαζί με τη σύζυγό του, Ντανιέλα Σίμπα Άλεν, όταν αποφάσισε να υποβληθεί σε διαδικασία αύξησης πέους στις 5 Μαρτίου.
Λίγο μετά την επέμβαση, ενώ το ζευγάρι βρισκόταν σε χώρο για μασάζ, ο 43χρονος άρχισε να παραπονιέται για έντονο πόνο στο στήθος και έχασε επανειλημμένα τις αισθήσεις του.
Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Σουχουμβίτ της Μπανγκόκ, ωστόσο η κατάστασή του επιδεινώθηκε.
Πέθανε πριν ολοκληρωθούν οι εξετάσειςΣύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Ουμπίριμπο δεν μπορούσε να απαντήσει με σαφήνεια στις ερωτήσεις του ιατρικού προσωπικού, ενώ τελικά κατέληξε από πνευμονική εμβολή πριν προλάβουν οι γιατροί να πραγματοποιήσουν αξονική τομογραφία για να επιβεβαιώσουν τη διάγνωση.
Όπως αναφέρθηκε, οι γιατροί προσπάθησαν να τον επαναφέρουν στη ζωή πραγματοποιώντας καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση για περισσότερα από 100 λεπτά.
Η νεκροψία που διενεργήθηκε από ιατροδικαστή στο Ηνωμένο Βασίλειο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η έγχυση υαλουρονικού οξέος και λιδοκαΐνης που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία συνδέεται με την πρόκληση της πνευμονικής εμβολής.
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Η ζωή ενός influencer με πολυτελή τρόπο ζωήςΟ Ίγκο «Tiny» Ουμπίριμπο είχε περίπου 185.000 ακολούθους στο Instagram και ήταν γνωστός για τον ιδιαίτερα πολυτελή τρόπο ζωής που παρουσίαζε στα κοινωνικά δίκτυα.
Διέθετε κατοικία αξίας περίπου 1,1 εκατομμυρίου δολαρίων στη συνοικία Κρένσο του Λος Άντζελες, καθώς και διαμέρισμα στο Λονδίνο αξίας περίπου 600.000 δολαρίων.
Ο ίδιος και η σύζυγός του είχαν παντρευτεί το 2022 σε μια εντυπωσιακή τελετή στη Ζιμπάμπουε.
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Μετά τον θάνατό του, η σορός του μεταφέρθηκε στο Λονδίνο, όπου κηδεύτηκε σε χρυσό φέρετρο, το κόστος του οποίου ξεπερνούσε τις 745.000 δολάρια.
British-Nigerian influencer and businessman Igho ‘Tiny’ Ubiribo, died after a penis enlargement procedure in Thailand went wrong.— Complex (@Complex) September 5, 2026
He was later laid to rest in London in a gold coffin reportedly worth $745,000.
[📸: via/ Ego2222, FB CoffinsDirect] pic.twitter.com/5JHoCGLGU9
Οι ενέσεις υαλουρονικού και οι κίνδυνοιΟι ενέσεις υαλουρονικού οξέος στο πέος αποτελούν μια μη χειρουργική αισθητική διαδικασία που χρησιμοποιείται για αύξηση του όγκου.
Το κόστος τους μπορεί να φτάσει έως και τα 9.000 δολάρια, ενώ το αποτέλεσμα συνήθως διαρκεί από έξι έως εννέα μήνες, καθώς το υαλουρονικό οξύ απορροφάται σταδιακά από τον οργανισμό.
Η υπόθεση του 43χρονου αναδεικνύει τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να συνδέονται με αισθητικές επεμβάσεις, ιδιαίτερα όταν πραγματοποιούνται σε χώρες του εξωτερικού στο πλαίσιο του λεγόμενου «ιατρικού τουρισμού».
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