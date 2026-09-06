Βυθίστηκε ταχύπλοο μετά από φωτιά ενώ ήταν αγκυροβολημένο στο Δεβελίκι Χαλκιδικής
ΕΛΛΑΔΑ
Ταχύπλοο Χαλκιδική Βύθιση σκάφους

Βυθίστηκε ταχύπλοο μετά από φωτιά ενώ ήταν αγκυροβολημένο στο Δεβελίκι Χαλκιδικής

Τα αίτια που προκάλεσαν την εκδήλωση της πυρκαγιάς και την τελική βύθιση του σκάφους διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές

Βυθίστηκε ταχύπλοο μετά από φωτιά ενώ ήταν αγκυροβολημένο στο Δεβελίκι Χαλκιδικής

Συναγερμός σήμανε στη θαλάσσια περιοχή Δεβελίκι Χαλκιδικής, όταν ταχύπλοο σκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες και στη συνέχεια βυθίστηκε, ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ένα πλωτό σκάφος και δύο οχήματα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το περιστατικό και να διαπιστωθεί η κατάσταση των επιβαινόντων.

Στο ταχύπλοο επέβαινε μόνο ένα άτομο, το οποίο κατάφερε να προσεγγίσει την ακτή με ίδιες δυνάμεις και είναι καλά στην υγεία του.

Τα αίτια που προκάλεσαν την εκδήλωση της πυρκαγιάς και την τελική βύθιση του σκάφους διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

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