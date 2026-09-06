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Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ, το πρώτο ντέρμπι του Τζόλη στο Λονδίνο και τα ματς της ημέρας
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ, το πρώτο ντέρμπι του Τζόλη στο Λονδίνο και τα ματς της ημέρας
Τέσσερα παιχνίδια στο σημερινό πρόγραμμα της Stoiximan Super League, ενώ μεγάλο ενδιαφέρον και στα πρωταθλήματα του εξωτερικού με το Αρσεναλ-Τσέλσι και το Γιουβέντους-Μίλαν
Ασφυκτικά γεμάτο είναι το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων σήμερα Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου.
Το κυρίως πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής της Stoiximan Super League διεξάγεται σήμερα οπότε δεσπόζει το μεγάλο ντέρμπι μεταξύ του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ. Το «τριφύλλι» μετά τη νίκη (2-0) επί του Λεβαδειακού θέλει να κάνει το 2/2 στο πρωτάθλημα, ενώ ο ΠΑΟΚ έχει το απόλυτο σε δύο αγώνες και θέλει να προσπεράσει τον Ολυμπιακό. Το ντέρμπι θα ξεκινήσει στις 21:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον ΣΚΑΪ.
Στις 19:00 ο Ατρόμητος θα υποδεχτεί την Καλαμάτα με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports 2HD, ενώ μισή ώρα αργότερα (19:30) ο Ευρωπαίος ΟΦΗ θα φιλοξενήσει την Κηφισιά στο Παγκρήτιο Στάδιο. Το παιχνίδι αυτό θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 8HD. Στις 20:00, τέλος, στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς ο Λεβαδειακός θα αναμετρηθεί με τον Παναιτωλικό. Το παιχνίδι αυτό θα έχει τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime.
Στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στο λονδρέζικο ντέρμπι, Αρσεναλ - Τσέλσι. Οι «κανονιέρηδες» του Χρήστου Τζόλη υποδέχονται την Τσέλσι για την Premier League σε μία σπουδαία «μάχη» που θα ξεκινήσει στις 18:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.
Για τη La Liga στις 17:15 θα αναμετρηθούν Βαλένθια - Μπαρτσελόνα με τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 7HD.
Στις 21:45 το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα ακόμα μεγάλο ντέρμπι, αυτή τη φορά για τη Serie A. Η Γιουβέντους αντιμετωπίζει τη Μίλαν με τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 1HD.
Γκρόνινγκεν - Τβέντε
Eredivisie 2026-27
14:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Μπράιτον - Άρσεναλ
Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Γυναικών Αγγλίας 2026-27
14:00, COSMOTE SPORT 2 HD
Μπέρμιγχαμ - Γουλβς
Το κυρίως πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής της Stoiximan Super League διεξάγεται σήμερα οπότε δεσπόζει το μεγάλο ντέρμπι μεταξύ του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ. Το «τριφύλλι» μετά τη νίκη (2-0) επί του Λεβαδειακού θέλει να κάνει το 2/2 στο πρωτάθλημα, ενώ ο ΠΑΟΚ έχει το απόλυτο σε δύο αγώνες και θέλει να προσπεράσει τον Ολυμπιακό. Το ντέρμπι θα ξεκινήσει στις 21:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον ΣΚΑΪ.
Στις 19:00 ο Ατρόμητος θα υποδεχτεί την Καλαμάτα με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports 2HD, ενώ μισή ώρα αργότερα (19:30) ο Ευρωπαίος ΟΦΗ θα φιλοξενήσει την Κηφισιά στο Παγκρήτιο Στάδιο. Το παιχνίδι αυτό θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 8HD. Στις 20:00, τέλος, στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς ο Λεβαδειακός θα αναμετρηθεί με τον Παναιτωλικό. Το παιχνίδι αυτό θα έχει τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime.
Στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στο λονδρέζικο ντέρμπι, Αρσεναλ - Τσέλσι. Οι «κανονιέρηδες» του Χρήστου Τζόλη υποδέχονται την Τσέλσι για την Premier League σε μία σπουδαία «μάχη» που θα ξεκινήσει στις 18:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.
Για τη La Liga στις 17:15 θα αναμετρηθούν Βαλένθια - Μπαρτσελόνα με τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 7HD.
Στις 21:45 το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα ακόμα μεγάλο ντέρμπι, αυτή τη φορά για τη Serie A. Η Γιουβέντους αντιμετωπίζει τη Μίλαν με τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 1HD.
Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα13:15, Novasports 2HD
Γκρόνινγκεν - Τβέντε
Eredivisie 2026-27
14:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Μπράιτον - Άρσεναλ
Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Γυναικών Αγγλίας 2026-27
14:00, COSMOTE SPORT 2 HD
Μπέρμιγχαμ - Γουλβς
Sky Bet EFL Championship 2026-27
14:30, Novasports Start
Χέρτα Βερολίνου - Μαγδεβούργο
Bundesliga 2 2026-27
14:30, Novasports 3HD
Γκρόιτερ Φιρτ - Χάιντενχαϊμ
Bundesliga 2 2026-27
15:00, ANT1
Formula 1 Show
Η εκπομπή πριν το Grand Prix της Ιταλίας
15:30, Novasports Prime
Χέρενφεν - Άλκμααρ
Eredivisie 2026-27
15:45, ANT1
Formula 1 2026 - Grand Prix Ιταλίας
16:00, Novasports Premier League
Έβερτον - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Premier League 2026/27
16:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
ΑΕΛ Novibet - Αναγέννηση Καρδίτσας
Superbet League 2 2026 - 27
16:00, COSMOTE SPORT 3 HD
Φροζινόνε - Βενέτσια
Serie A 2026-27
16:00, COSMOTE SPORT 1 HD
Πάρμα - Μόντσα
Serie A 2026-27
16:00, Superbet YouTube Channel
Πανιώνιος - Αστέρας Τρίπολης Β
Greek Superbet League 2 2026 - 27
16:30, Novasports 4HD
Αμβούργο - Μάιντς
Bundesliga 2026/27
17:00, COSMOTE SPORT 2 HD
Σεντ Τζόνστον - Χιμπέρνιαν
William Hill Scottish Premiership 2026-27
17:15, COSMOTE SPORT 7 HD
Βαλένθια - Μπαρτσελόνα
LaLiga EA Sports 2026-27
18:00, COSMOTE SPORT 4 HD
Αρμάνι Μιλάνο - Φενέρμπαχτσε
Crete International Basketball Tournament 2026
18:30, Novasports Premier League
Άρσεναλ - Τσέλσι
Premier League 2026/27
18:30, Novasports 3HD
Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Άουγκσμπουργκ
Bundesliga 2026/27
19:00, Novasports 2HD
Ατρόμητος - Καλαμάτα
Stoiximan Super League 2026-27
19:00, COSMOTE SPORT 5 HD
ΑΠΟΕΛ - ΑΕΛ Λεμεσού
Cyprus League by Stoiximan 2026-27
19:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Ιταλία - Τουρκία
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών
19:00, COSMOTE SPORT 1 HD
Μπολόνια - Σασουόλο
Serie A 2026-27
19:30, COSMOTE SPORT 8 HD
ΟΦΗ - Κηφισιά
Stoiximan Super League 2026-27
19:30, COSMOTE SPORT 7 HD
Μάλαγα - Λεβάντε
LaLiga EA Sports 2026-27
19:30, COSMOTE SPORT 2 HD
Αλαβές - Οσασούνα
LaLiga EA Sports 2026-27
20:00, Novasports Prime
Λεβαδειακός - Παναιτωλικός
Stoiximan Super League 2026-27
20:00, COSMOTE SPORT 3 HD
Βιτόρια Γκιμαράες - Κάζα Πία
Liga Portugal Betclic 2026-27
20:30, COSMOTE SPORT 4 HD
Ερυθρός Αστέρας - Ολυμπιακός
Crete International Basketball Tournament 2026
21:30, ΣΚΑΪ
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
Stoiximan Super League 2026-27
21:45, COSMOTE SPORT 1 HD
Γιουβέντους - Μίλαν
Serie A 2026-27
22:00, COSMOTE SPORT 7 HD
Εσπανιόλ - Σεβίλλη
LaLiga EA Sports 2026-27
14:30, Novasports Start
Χέρτα Βερολίνου - Μαγδεβούργο
Bundesliga 2 2026-27
14:30, Novasports 3HD
Γκρόιτερ Φιρτ - Χάιντενχαϊμ
Bundesliga 2 2026-27
15:00, ANT1
Formula 1 Show
Η εκπομπή πριν το Grand Prix της Ιταλίας
15:30, Novasports Prime
Χέρενφεν - Άλκμααρ
Eredivisie 2026-27
15:45, ANT1
Formula 1 2026 - Grand Prix Ιταλίας
16:00, Novasports Premier League
Έβερτον - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Premier League 2026/27
16:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
ΑΕΛ Novibet - Αναγέννηση Καρδίτσας
Superbet League 2 2026 - 27
16:00, COSMOTE SPORT 3 HD
Φροζινόνε - Βενέτσια
Serie A 2026-27
16:00, COSMOTE SPORT 1 HD
Πάρμα - Μόντσα
Serie A 2026-27
16:00, Superbet YouTube Channel
Πανιώνιος - Αστέρας Τρίπολης Β
Greek Superbet League 2 2026 - 27
16:30, Novasports 4HD
Αμβούργο - Μάιντς
Bundesliga 2026/27
17:00, COSMOTE SPORT 2 HD
Σεντ Τζόνστον - Χιμπέρνιαν
William Hill Scottish Premiership 2026-27
17:15, COSMOTE SPORT 7 HD
Βαλένθια - Μπαρτσελόνα
LaLiga EA Sports 2026-27
18:00, COSMOTE SPORT 4 HD
Αρμάνι Μιλάνο - Φενέρμπαχτσε
Crete International Basketball Tournament 2026
18:30, Novasports Premier League
Άρσεναλ - Τσέλσι
Premier League 2026/27
18:30, Novasports 3HD
Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Άουγκσμπουργκ
Bundesliga 2026/27
19:00, Novasports 2HD
Ατρόμητος - Καλαμάτα
Stoiximan Super League 2026-27
19:00, COSMOTE SPORT 5 HD
ΑΠΟΕΛ - ΑΕΛ Λεμεσού
Cyprus League by Stoiximan 2026-27
19:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Ιταλία - Τουρκία
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών
19:00, COSMOTE SPORT 1 HD
Μπολόνια - Σασουόλο
Serie A 2026-27
19:30, COSMOTE SPORT 8 HD
ΟΦΗ - Κηφισιά
Stoiximan Super League 2026-27
19:30, COSMOTE SPORT 7 HD
Μάλαγα - Λεβάντε
LaLiga EA Sports 2026-27
19:30, COSMOTE SPORT 2 HD
Αλαβές - Οσασούνα
LaLiga EA Sports 2026-27
20:00, Novasports Prime
Λεβαδειακός - Παναιτωλικός
Stoiximan Super League 2026-27
20:00, COSMOTE SPORT 3 HD
Βιτόρια Γκιμαράες - Κάζα Πία
Liga Portugal Betclic 2026-27
20:30, COSMOTE SPORT 4 HD
Ερυθρός Αστέρας - Ολυμπιακός
Crete International Basketball Tournament 2026
21:30, ΣΚΑΪ
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
Stoiximan Super League 2026-27
21:45, COSMOTE SPORT 1 HD
Γιουβέντους - Μίλαν
Serie A 2026-27
22:00, COSMOTE SPORT 7 HD
Εσπανιόλ - Σεβίλλη
LaLiga EA Sports 2026-27
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